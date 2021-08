Quiero Mi Tienda Virtual llevará a 6.400 negocios al mundo digital

Con el objetivo de apoyar a las empresas y emprendedores del país a lograr negocios más productivos y exitosos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) desarrolla el programa Quiero Mi Tienda Virtual, con el que se entregarán de manera gratuita 6.400 tiendas virtuales a beneficiados de todo el país.

Ser parte de Quiero Mi Tienda Virtual, que cuenta con el apoyo técnico de Findeter, es acceder a distintos beneficios. Las herramientas que los emprendedores y empresarios adquieren les permiten mejorar sus servicios y procesos operativos como logística y pagos; ampliar la oportunidad de llegar a más personas; conseguir clientes de calidad y mejorar su productividad. Adicionalmente, están recibiendo acompañamiento profesional de la mano de expertos para lograr sus objetivos comerciales.



Cada una de las tiendas virtuales cuenta con una pasarela de pago, que admite tarjetas débito o crédito y la posibilidad de hacer uso de un operador logístico, que ayudará a los emprendedores y empresarios, con el transporte de la mercancía hasta el consumidor final.



A dichas ventajas se suman las capacitaciones que complementan el proceso de despliegue de la tienda virtual, permitiendo que los emprendedores y empresarios manejen las herramientas que los guiarán en todo el contexto de sus negocios. Temas relacionados con productos, empaques, marketing digital, retos de la omnicanalidad en e-commerce, sistemas de interoperabilidad, estatuto del consumidor, seguridad y política de tratamiento de datos, entre otros, componen el plan de estudios. Es importante aclarar que el montaje de la plataforma y la capacitación sobre su uso, no tienen costo.





Disminuyendo la brecha digital



Con este programa también se busca contribuir, desde el conocimiento, a la disminución de la brecha digital que existe en el país, pues es necesario que en cualquier estrategia de crecimiento económico exista una de tipo digital, sobre todo si se quiere expandir un negocio.



“Uno de los impactos que ha tenido el programa es la reducción de la brecha digital, lo cual se logra no solo con la implementación de herramientas, sino con su correcto uso. Muchas veces el mayor reto es la adopción de las tecnologías, ya que se puede contar con un software, pero al no saber cómo manejarlo de manera adecuada, no permite sacarle provecho. En ese sentido, el programa es un muy buen complemento en este proceso en el que nos estamos reactivando económicamente y en el que es importante tener un canal funcional”, afirma Jhon Calderón, gerente de operaciones digitales de vendeportinternet.co, uno de los operadores del proyecto.



Un buen canal de comunicación debe estar activo las 24 horas del día y los siete días de la semana. La disponibilidad de atender las necesidades de los consumidores de manera permanente aumentará las oportunidades de crecimiento de los emprendimientos y empresas, siempre y cuando se tenga el acompañamiento de un profesional.

“Los resultados que han obtenido quienes son parte del programa han sido magníficos. Todo lo han podido desarrollar mucho más rápido. Se han dado cuenta de las grandes bondades del mundo digital, de la velocidad con la que pueden cerrar los negocios y de lo provechoso que es hablar el mismo lenguaje del consumidor, lo que los hace sentirse valiosos, inspirados y dueños de su propia empresa”, continúa Calderón.



Quiero Mi Tienda Virtual ha hecho realidad el sueño de miles de colombianos, que han encontrado en las tecnologías, el gran aliado para impulsar sus negocios, empresas y emprendimientos, en especial en la actual coyuntura generada por la pandemia.

“Esperamos que, al finalizar el año, los empresarios beneficiados con el programa cuenten con una tienda virtual asociada a un marketplace, lo que permitirá tener mayores ventas en el ecosistema digital. Invitamos a los colombianos a que se animen a comprar en las tiendas; esta es una forma de contribuir con la reactivación económica”, finaliza Calderón.

Si desea más información ingrese a vendeporinternet.co.