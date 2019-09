Redeban lidera los medios de pago electrónico en Colombia

La transformación digital en Colombia es una realidad. Muestra de ello son los 21 millones de colombianos que hoy cuentan con servicio de internet, un vehículo que ha permitido que la población cambie muchos de sus hábitos, gracias al fácil acceso a la información y a la rapidez en procesos que antes requerían desplazamientos y tiempo, como las compras y pagos.



En el marco de esta revolución, la industria de pagos electrónicos se destaca por su dinamismo, desarrollando productos a la vanguardia de los más recientes avances tecnológicos como los servicios de autopago, códigos QR, biometría o procedimientos de seguridad para e-Commerce-, diseñados para satisfacer las necesidades de los nuevos consumidores y ofrecer una solución Omnicanal.



De acuerdo con el informe de resultados de transacciones en el primer semestre 2019, elaborado por la Superintendencia Financiera, Redeban es la red líder en operaciones monetarias en el país, con una participación del 47,5% en el mercado, entre las siete administradoras de pago de bajo valor que existen en Colombia, registrando cerca de 388.000 millones de operaciones. Para consolidar este liderazgo, fue determinante el fortalecimiento de su core de negocio en el mundo presencial y no presencial, con soluciones robustas que le permiten seguir estrechando los lazos comerciales con sus aliados.



En este sentido, y como parte de ese proceso de transformación que vive la industria, Redeban diseñó una estrategia 360 con la que ofrece soluciones integrales para el procesamiento de pagos, no solo a partir de la consolidación de su liderazgo en la venta presente -los pagos físicos en comercios-, sino también fortaleciendo su presencia en la venta no presente, a través de su plataforma Global Pay, más robusta y repotenciada, para ser la pasarela de pagos preferida de los grandes jugadores de e-commerce y comercios con una necesidad omnicanal en el País.



PAGOS AUTOATENDIDOS

Entre las soluciones que Redeban destaca como parte del futuro de la industria se encuentran los servicios de autopago o pagos autoatendidos que, según estimaciones de Research and Markets moverá más de 13 billones de dólares a nivel mundial en los próximos cinco años. Para fomentar este segmento, Redeban selló una alianza con un jugador importante de la categoría vending, que permite la instalación de datáfonos en más de 6.000 máquinas dispensadoras de alimentos y bebidas, para facilitar los pagos con tarjetas, stickers y manillas de tecnología sin contacto. Asimismo, la compañía fue pionera junto con otros actores, de la implementación de las cajas autopago en grandes retailers y se encuentra trabajando articuladamente con varios centros comerciales para introducir este tipo de tecnología en las máquinas de pago de parqueaderos.



CÓDIGOS QR



Otra de las tendencias importantes en el futuro de la industria, es la consolidación de pagos con código QR, que permite masificar las transacciones electrónicas y avanzar hacia la digitalización de los pagos usando apps y Billeteras Móviles. Actualmente la compañía y la industria trabajan en la implementación del Código QR EMVCO que permitirá estandarizar la solución para su uso con múltiples billeteras y apps del mercado.





PAGOS INMEDIATOS

Como parte de su estrategia para apoyar la inclusión financiera, Redeban quiere apostarle a los Pagos Inmediatos para que los colombianos puedan realizar transferencias en cuestión de segundos, solo con el número de celular, utilizando como vehículo el Código QR EMVCO. Esta solución fue diseñada a costos muy competitivos y bajo un sistema integrado de toda la industria para ofrecer una solución que llegue a comercios que están fuera del esquema tradicional de pagos.



ROMPEFILAS

Redeban también ofrece soluciones de pago integrales para facilitar el proceso de compra en los comercios. Por esta razón, desarrolló un datáfono rompefilas, que permite gestionar el pago de los clientes fuera de las filas de caja, agilizando los tiempos y mejorando la experiencia de los usuarios.



PAGO FACIAL

El futuro de la autenticación y los pagos va encaminado al uso de la tecnología biométrica, para que los usuarios realicen sus operaciones de compra a través de apps que reemplacen el uso de contraseñas y claves por el reconocimiento facial. Esta alternativa está tomando fuerza a nivel mundial y, gracias a la innovación de Redeban, será una realidad muy pronto en el país.



COMERCIO ELECTRÓNICO

La consolidación del comercio electrónico, gracias a la revolución digital, ha llevado a la industria a mejorar la experiencia de los usuarios en el procesamiento de pagos, así como simplificar los procesos. Precisamente, según cifras publicadas en marzo de este año por el Observatorio de e-Commerce, de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, el 91% de los usuarios de internet, mayores de 15 años, realizan alguna actividad de comercio electrónico.



Para responder a esta demanda, Redeban no solo actualizó su plataforma y aumentó su capacidad de procesamiento, pasando de 64 a 450 TPS (transacciones por segundo), sino que también se encuentra desplegando una estrategia de negocio que le permitirá posicionarse como una de las pasarelas de pagos más importantes del mercado, enfocándose en ofrecer en una solución omnicanal.



Entretanto, la seguridad y protección de los datos de los tarjetahabientes sigue siendo uno de los temas más relevantes en la agenda de los actores de la industria, lo cual requiere un fortalecimiento constante de los procedimientos de seguridad, catapultado por las nuevas tecnologías. Son importantes lo pasos que se han dado en esta línea y reflejo de ello es la confianza e incremento de usuarios del comercio electrónico.



En este sentido, el fortalecimiento de la seguridad y blindaje contra fraudes, a través de herramientas como la tokenización y otras soluciones, debe ser una prioridad para las compañías del sector financiero. Por este motivo, Redeban implementó un nuevo hardware que no almacena los datos de los tarjetahabientes, para que, en el momento en que estos llegan a la red, sean encriptados y se genere un token o número aleatorio.



“En la medida en que los consumidores sean más conocedores del mundo de los pagos electrónicos, van a desear más velocidad, eficiencia, seguridad y una mejor experiencia en general. Es por ello que desde Redeban debemos garantizar que los medios de pago electrónicos continúen evolucionando, honrando el compromiso de cumplir con las necesidades de los consumidores para que las transacciones se hagan de una forma tan sencilla y segura que sea su opción preferida”, dijo al respecto, Andrés Felipe Duque, presidente de la compañía.



Otra modalidad que se encuentra en auge en la categoría de comercio electrónico son los pagos recurrentes y los pagos invisibles, que generan transacciones automáticas una vez el usuario enrole su tarjeta, ofreciendo una mejor experiencia sin fricción. Este tipo de operaciones son comunes en plataformas de movilidad, música, entretenimiento y series on demand.



La cuarta revolución seguirá impulsando a los actuales y a los nuevos actores de la industria para expandir el universo de modalidades de pago, innovar para satisfacer las necesidades del consumidor de hoy y crear nuevas formas de proteger a los usuarios en un mundo que está en transformación continua.