Reforma pensional y mercado de capitales

El Gobierno Nacional presentó ante el Congreso de la República el proyecto de reforma al sistema pensional colombiano. El proyecto busca que el sistema de pensiones se estructure a partir de cuatro pilares (pilar de ahorro voluntario, pilar contributivo, pilar semicontributivo y pilar solidario), lo cual se traduce, entre otros, en la creación gradual de un megafondo público a cargo del Ministerio de Hacienda que administrará una gran parte de los recursos pensionales del país y en una consecuente reducción proporcional de los activos bajo manejo (AUMs) administrados por las administradoras de fondos de pensiones (AFPs).

La experiencia internacional frente a inversionistas institucionales y la local respecto de las AFPs demuestran que los gestores de activos privados son actores fundamentales de los mercados financieros, y la importancia de su actividad ha propiciado el desarrollo de altos estándares de gobierno corporativo, y criterios de elección y supervisión de sus administradores (para asegurar que éstos sean ‘fit and proper’). Adicionalmente, los gestores están sujetos a estándares exigentes en materia de selección y monitoreo de inversiones, la adecuada evaluación de criterios ASG y de cambio climático, el enfoque basado en riesgos bajo el estándar de “persona prudente”, la adopción de normas de compliance interno, responsabilidad por decisiones de inversión ‘fiduciary duties’ y normas sobre la administración y gestión de potenciales conflictos de interés.



De acuerdo con las cifras de la Misión del Mercado de Capitales, los recursos administrados por las AFPs representan un poco más de una tercera parte del PIB colombiano, siendo la principal fuente de recursos del mercado de capitales. Las AFPs han sido actores esenciales para el desarrollo de instrumentos y mercados financieros de deuda y de equity, derivados financieros, activos alternativos e incluso algunos instrumentos híbridos, sintéticos y/o estructurados. Por ejemplo, dichos recursos han sido fundamentales para la industria de fondos de capital privado en Colombia (de hecho, cerca del 40% de los recursos de estos vehículos han sido aportados por las AFPs), y el correspondiente desarrollo de proyectos de infraestructura, inmobiliarios, educación y salud en el país, entre otros. Finalmente, las AFPs son estructurales en la financiación del Estado colombiano a través de la adquisición de deuda pública, títulos en los cuales se encuentran invertidos alrededor del 54% de los fondos conservadores, 25% de los moderados y 12% de los de alto riesgo que ellas administran. En ese sentido, las reglas aplicables a la estructura y manejo del Fondo del Ahorro del Pilar Contributivo serán clave en la mitigación de impactos causados por la probable reducción de los AUMs de las AFPs.



Según informes recientes de la OCDE, los activos pensionales en el mundo representan más de 60 billones de dólares, creciendo a tasas superiores a la del PIB global. De esos activos, los administradores privados tienen a su cargo cerca del 75% de los fondos pensionales globales. No obstante, existen jurisdicciones con sistemas pensionales mixtos exitosos, en los cuales la administración está a cargo de actores privados y públicos. Así las cosas, los recursos pensionales pueden ser muy bien administrados por actores públicos, siempre y cuando se gestionen adecuadamente los conflictos de interés, se evite la interferencia política en las decisiones de inversión, se prevengan los riesgos de corrupción y se definan de forma clara los criterios de inversión de los recursos a su cargo (entre otras cosas, teniendo en cuenta las lecciones aprendidas de estructuras similares en Colombia que no fueron exitosas por múltiples razones).



La forma en que los activos pensionales son invertidos es crucial para garantizar el derecho a la pensión y su óptima asignación a través del mercado de capitales, que redunda en mayores tasas de crecimiento, desarrollo y estabilidad económica. Sin perjuicio de quién administre (y en qué proporción) los recursos pensionales y de cuál sea el umbral de salarios mínimos que se utilice como base de cotización para el Pilar Contributivo en su Componente de Prima Media, es fundamental tener en cuenta los más altos estándares de administración e inversión de recursos, incorporando la experiencia local e internacional y las mejores prácticas en materia de corporate governance.



La reforma pensional es necesaria y urgente. Confiemos en que lo hagamos bien, y apliquemos las lecciones aprendidas, para el bienestar de todos los colombianos, y para la solidez de nuestros mercados financieros.