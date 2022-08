Reforma tributaria, tema del próximo ‘Económica - mente hablando’

Hoy 25 de agosto durante una nueva versión del espacio ‘Económica - mente hablando’, el centro de la conversación con expertos en esta materia será el proyecto de la reforma tributaria planteada por la administración del Presidente Gustavo Petro.

A partir de las 11:30 de la mañana, y por una hora, Santiago Pardo, exdirector de impuestos en la Dian, exministro de Hacienda y socio de la firma Estrategias Tributarias, y la abogada y especialista en Derecho Tributario Marcela Segura, gerente de Pensiones Voluntarias en Porvenir, bajo la moderación del editor de Portafolio, Rubén López, analizarán esta propuesta con la que el gobierno entrante busca recaudar cerca de $25 billones, dado los déficits de dinero y fiscal que enfrenta Colombia en este momento.



Por eso, el conversatorio girará en torno a las implicaciones en términos de renta para las personas naturales, tributación de dividendos, impuesto al patrimonio, rentas jurídicas e impoconsumo.



“Entre la gama de reformas que el nuevo mandatario tiene presupuestadas, como la de la salud, pensional, agraria y la del Código Electoral, la tributaria es la más relevante y prioritaria debido a la necesidad de esos recursos. De ahí nuestro interés de abordar un tema de alto interés e impacto económico para el país y ver qué plantea el Gobierno sobre cómo va a hacer ese recaudo sin tocar impuestos como el IVA, sino enfocándose mucho en renta tanto de personas naturales como jurídicas, y otros como el que se impone al patrimonio”, explica Segura.



Para la especialista de Porvenir es casi un hecho que la reforma tributaria va a pasar su trámite legislativo, por lo que este espacio resulta de gran importancia porque, si bien no va a mostrar el resultado final de lo que va a ser (pues es apenas el proyecto radicado por el Gobierno), sí va a evidenciar cuál es la visión y la intención de esta administración, y va a dar una idea de las modificaciones que se pueden venir una vez esta propuesta se convierta en ley.



“Obviamente, este proyecto pasará por un trámite legislativo en el Congreso de la República para convertirse en ley, trámite durante el cual seguramente surtirá cambios hasta convertirse en Ley de la República. No obstante, sí nos muestra la tendencia de hacia dónde se va a encaminar el Gobierno y cuáles van a ser los ejes centrales de la reforma tributaria que finalmente sea promulgada por el Congreso de la República”, precisa la directiva.



Los interesados en participar en este foro deben separar su agenda para este jueves, a partir de las 11:30 a.m., a través del link: https://youtu.be/6Sa-LwECc6s.



De esta manera, ‘Económica - mente hablando’ se sigue consolidando como ese escenario por excelencia para debatir y analizar la economía colombiana y la coyuntura mundial, algo que Segura respalda al afirmar que este es un espacio que vive atento a los temas de actualidad económica y que son relevantes para aquellos ciudadanos que invierten desde en un CDT hasta en otras operaciones mucho más estructuradas, para llevárselos con contexto y en un lenguaje claro y sencillo.