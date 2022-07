Be Happy Fest: el festival de la felicidad más grande de Latinoamérica

Be Happy Fest

Aportar a la construcción de una sociedad con propósito y darles la oportunidad a sus asistentes de vivir una experiencia en donde los sueños se empiezan a hacer realidad son dos de los principales objetivos del ‘Be Happy Fest’, el festival de felicidad más grande de Colombia y Latinoamérica que se llevará a cabo en su séptima edición.

“El Be Happy Fest es un festival que trascendió, ahora somos una comunidad cada vez más grande en la cual buscamos conectar personas que sueñan con hacer lo que las hace felices. Hace más de siete años, cuando iniciamos, las personas creían que la felicidad era el éxito, el dinero y el reconocimiento; crecimos con esa idea, y por ello decidimos crear este espacio en el que el mensaje que transmitimos se convierte en una invitación para que tomen decisiones desde lo que realmente los apasiona”, afirma Julien Gustave Roche, fundador del Be Happy Fest, agregando que “Para lograrlo, invitamos diferentes personas a que nos cuenten sus historias de vida y cada una de las decisiones que han tomado desde su propósito de ser felices”.

Así se desarrollará el festival

Con el objetivo de cumplir con su propósito de enseñar a ver la vida de una manera más positiva, el Be Happy Fest brindará espacios de música, encuentros con historias de vida y un networking de emprendimientos.



“Queremos que todas las personas que asistan al Be Happy Fest, se olviden de sus problemas y entren a un mundo en el que las posibilidades de soñar son infinitas. Por un lado, personajes como Tatán Mejía, Variel Sánchez, Katherine Porto, Tatiana Franko, Brigitte Baptiste, Alexandra Santos, María Alejandra Manotas, Laura Barjum, Diego Sáenz, Marce - La recicladora y Nubia e hijos, entre otros, estarán contando sus historias de vida”, continúa Roche.



A lo anterior, se suma una serie de paneles en donde emprendedores de diferentes industrias y startups enseñarán cómo se logran financiar las ideas de negocio por medio de fondos de inversión, hablarán de marca personal y también de generación de contenido; herramientas importantes a la hora de tangibilizar una idea de negocio y construir una empresa.



“Serán más de 100 emprendimientos los que se reunirán en una zona que denominamos ‘Happy Market’. Creemos que el emprendimiento es la base de la construcción de una sociedad que le aporta a la economía del país”, dice Roche.



Speakers en tarima, Be Happy Fest 2020. Be Happy Fest Pirry compartiendo su historia de vida en el Be Happy Fest 2020. Be Happy Fest Juan Diego Vanegas compartiendo su historia de vida en el Be Happy Fest. Be Happy Fest Felipe Saruma en tarima, Be Happy Fest 2020. Be Happy Fest El futbol y la pasión de Óscar Córdoba en el Be Happy Fest 2020. Be Happy Fest El Mindo en tarima compartiendo su historia de vida en el Be Happy Fest 2020. Be Happy Fest

Iniciativas con propósito social y ambiental

Para el equipo del Be Happy Fest, la innovación siempre ha sido un pilar fundamental, y en ese sentido, decidió evolucionar en materia ambiental y contribuir a reducir la contaminación.



“Este año tendremos un estilo muy especial con glamping o domos reutilizables que nos ayudarán a reducir nuestra contaminación ambiental. Somos uno de los festivales pioneros en este tema y por ello vamos a realizar 80 por ciento menos impresiones que en 2020, lo cual impacta positivamente al medio ambiente”, explica Roche.



En materia de responsabilidad, el Be Happy Fest trabaja de la mano de la fundación Make a Wish, una organización sin ánimo de lucro que cumple los sueños de niños que han sido diagnosticados con una enfermedad que pone en riesgo su vida.



“Está comprobado que el 70 por ciento de los niños a los que se les han cumplido sus sueños ha mostrado mejoras en su estado de salud porque quieren reconectarse con la vida. Lo que sueñan es tan fuerte que los ayuda en su tratamiento médico y en su propósito de salir adelante”, puntualiza Roche.



Fechas y registro

El Be Happy Fest será un evento gratuito y se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, en el reconocido Parque de la 93, este próximo 19, 20 y 21 de agosto de 10:00 a. m. a 8:00 p. m.



“Para asistir lo único que deben hacer es registrarse en behappyfest.com o conectarse en tiempo real al festival. Queremos invitarlos a que se unan a esta experiencia, la cual es organizada por Talk Media Group, y se hace realidad gracias a las marcas que apoyan el festival como Pedigree, Whiskas, Nissan, Crem helado, Esika, Laika, Aperol, Sony Pictures y Colsubsidio, entre muchas otras. Además, el festival cuenta con el apoyo de Marca Bogotá y Marca País por ser un proyecto que le aporta a Colombia y la región. Queremos que se desconecten un momento de la realidad, hagan lo que los hace felices, creen espacios positivos y se sumen a las más de 50.000 personas que esperamos asistan durante esos tres días”, finaliza Roche.



Para más información y conocer el line up del evento ingrese a www.behappyfest.com o encuéntrelos en redes sociales como @behappyfest.