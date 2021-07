¿Renovación tecnológica en su empresa? Lo nuevo de HP le interesa

El portátil ProBook 640 G8 puede personalizarse tanto como lo necesite su negocio.



Renovarse es una máxima en los negocios. Por ello, hoy más que nunca, invertir en tecnología es un factor clave de éxito empresarial.



En medio de una renovación tecnológica, los gerentes de IT saben lo difícil que es hallar computadores (portátiles, especialmente) con configuraciones de fábrica en ‘hardware’ y ‘software’ que se adapten a los requerimientos específicos del negocio, así como al día a día de los colaboradores.



Pero, ¿qué tal si pudiera definir junto al fabricante el sistema operativo, el procesador, la capacidad de almacenamiento y hasta los gráficos de los computadores que usarán los trabajadores?



HP

HP pone al alcance de su empresa esta posibilidad de la mano del ProBook 640 G8, un portátil con el rendimiento, durabilidad, seguridad y manejabilidad que exigen los trabajadores de hoy.



Con lo nuevo de HP, atrás quedaron los días en que las compañías debían acudir a terceros que se encarguen de la personalización de equipos de cómputo, porque muchas de las características del HP ProBook 640 G8 pueden ajustarse a través de configuraciones flexibles para adaptarse a un amplio abanico de usuarios y presupuestos.



Configuraciones flexibles; rendimiento a la medida



Por lo general, los computadores que requieren los equipos de trabajo varían tanto como sus responsabilidades.



Mientras que algunos usuarios necesitan usar equipos capaces de correr aplicativos contables, programas de diseño o trabajar a través de escritorios remotos; otros solo requieren un computador rápido para labores de oficina, como lo es abrir y editar documentos de texto, enviar correos electrónicos o trabajar en hojas de cálculo.



Del lado del amplio ‘stack’ de procesadores, el ProBook 640 G8 soporta toda la gama de procesadores Intel Core i de 11va generación, con capacidad de hasta 64 GB de memoria RAM en dos ranuras accesibles por el cliente (admite memoria de doble canal), y hasta 1 TB de almacenamiento en discos duros de estado sólido de alto rendimiento.



Así mismo, HP pone a disposición de las empresa diferentes opciones de gráficos, tanto integrados (Gráficos Intel® iris® Xe o Gráficos Intel® UHD) como dedicados (NVIDIA® GeForce® MX450, DDR5 dedicada de 2 GB).



Si se trata de proveer el disco duro con la capacidad de almacenamiento que mejor se ajuste a las necesidades del día a día, el HP ProBook 640 G8 cuenta con alternativas que van desde 128 GB (ampliables hasta 1 TB) SSD M.2 NVMeTM PCIe® Gen3x4 TLC, hasta SSD de 512 GB M.2 QLC Intel ® PCIe® NVMeTM con memoria Intel® OptaneTM H10 de 32 GB.



Un portátil para el uso diario



Dentro de sus características de usabilidad y manejabilidad, los trabajadores que usen un HP ProBook 640 G8 tendrán en sus manos un equipo liviano (a partir de 1,38 kilogramos dependiendo de su configuración) y a la vez resistente.



Precisamente, su chasis de aluminio y su teclado resistente a salpicaduras (con teclas de goma extremadamente silenciosas y retroiluminación opcional) lo hacen predilecto para llevarlo de la oficina al hogar, a un centro comercial, a un hotel o a donde sea.



“Nuestro HP 640 G8 ofrece un excelente rendimiento en los procesadores Intel Core i de 11va generación, los cuales usan inteligencia artificial para optimizar el rendimiento de acuerdo con las tareas realizadas. Además, cuenta con una batería que puede durar hasta 12 horas y 45 minutos, según las pruebas realizadas con el ‘benchmark’ MobileMark 2018”, comentan voceros de la marca.



Adicional a ello, los directivos no deben preocuparse por un uso indebido de sus equipos por parte de personal no autorizado, ya que el HP ProBook 640 G8 cuenta con reconocimiento biométrico a través de su sensor de huellas.



En materia de privacidad, la cámara integrada de este portátil cuenta con un obturador físico que protege al usuario. Además, la característica opcional ‘HP Sure View Gen3’ evita las miradas indiscretas, ya que la pantalla se vuelve oscura e ilegible al verla desde los laterales.



A nivel de seguridad, el inicio de sesión en Windows puede realizarse a través del rostro del usuario, lo que mejora la autenticación gracias a la biometría. Por último, la base de acoplamiento HP ThunderboltTM G2 (opcional) ofrece manejabilidad de nivel empresarial y, además, permite añadir un módulo de audio adicional.

HP