¿Sabe por qué aumentaron las tarifas de energía en el país?

Desde hace un año, el país se encuentra en discusiones alrededor de los elevados costos de las tarifas eléctricas. En 2022, se atribuían principalmente al incremento del Índice de Precios al Productor (IPP) como indexador en algunos contratos de venta de energía. No obstante, desde ese entonces los agentes del sector alertaban a las autoridades que este no era el único factor y que debían considerarse otras causas. ¿Cuáles serían dichos factores?

Para responder a esta pregunta es necesario analizar causas como la inclusión en las facturas de los usuarios de la costa Caribe de las pérdidas no operativas, las distorsiones derivadas de la aplicación de la opción tarifaria durante la pandemia y la situación de estrechez entre la oferta y la demanda. Esta última agravada por el retraso en proyectos críticos de transmisión y generación de energía, entre otros aspectos.



ISAGEN: un compromiso con los colombianos

En línea con lo anterior, ISAGEN, la segunda generadora de energía del país con 19 centrales de energía 100 por ciento renovable, ha pedido prudencia antes de tomar decisiones en materia de estructura de mercado y priorizar acciones que efectivamente resuelvan los problemas. Por ello, pensando en soluciones que no afecten el diseño de mercado, fue la primera compañía en firmar el Pacto por la Justicia Tarifaria; medida que tenía como fin lograr una reducción efectiva en las tarifas de energía, y decisión que se sumó a los descuentos y diferimientos que ofreció desde el 2021 a varios de sus grandes clientes, incluidos distribuidores de la costa Caribe.



Bajo ese panorama, la compañía considera que la razón principal de la subida de tarifas en los últimos meses no es la especulación de las empresas generadoras, ya que estas no obtienen ganancias extraordinarias atípicas en la Bolsa de Energía. Indica que, para comprender las alzas, es necesario entender la estrechez de la oferta ante la no expansión de la capacidad y presionada adicionalmente por las menores lluvias provocadas por el Fenómeno El Niño. Todo esto incrementa la generación térmica de respaldo, a costos más altos por los precios de los combustibles, para preservar el agua de los embalses. De hecho, empresas como ISAGEN durante septiembre y octubre han tenido que ser compradores de energía en Bolsa a altos precios para poder honrar sus contratos con los clientes, a quienes entrega el recurso al valor muy inferior al de los contratos.



San Carlos ISAGEN

Situación a nivel Latinoamérica

​

Ahora bien, luego de varios análisis, gremios del sector han revelado que, a pesar de la coyuntura actual, ninguna categoría de consumo eléctrico en Colombia ya sea residencial en niveles bajo, medio o alto, o comercial/industrial, presenta las tarifas más altas a nivel mundial o regional. Por ejemplo, en el territorio nacional, las tarifas son considerablemente inferiores a las de Uruguay, que ostenta las tarifas más elevadas en la región. Además, están ligeramente por encima de países como México, Brasil, Argentina y Ecuador, los cuales han experimentado apagones y racionamientos de manera constante en las últimas dos décadas. Asimismo, a pesar de tener las tarifas más bajas, Venezuela, que estatizó su sistema eléctrico en 1993, enfrentó más de 190 mil interrupciones del servicio solo en 2021. No se puede desestimar el valor de la confiabilidad.



Consciente de lo mencionado, ISAGEN aclara que es esencial abordar la coyuntura, pero sin perder de vista que los precios de la energía en Colombia son competitivos, se ha construido un sector eficiente en precios sin renunciar a la confiabilidad en comparación con otros referentes en América Latina y no se han experimentado apagones desde los años 90. Además, cree firmemente que, ante el contexto actual y para hacer frente a una crisis energética, es necesario incentivar la contribución de todos los actores. Esto incluye un aporte de recursos públicos que alivie la situación financiera de algunas distribuidoras en estado crítico tal como se ha venido haciendo desde Findeter, así como generar las condiciones para el ingreso de más oferta para fomentar una mayor competencia, entre otras propuestas.



Para ver un mayor análisis ingrese a: https://www.isagen.com.co/documents/20123/34935/InfografiaDesafiosEnergeticos.pdf