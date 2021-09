‘Sacar el 'wow' a la gente’, clave para el manejo del talento humano

¿Cómo tener súper estrellas en un equipo de trabajo?

Lo primero es que todo viene con la definición que el líder haga del tipo de gente que quiere que conformen el equipo; hay que tener una visión clara del talento que uno quiere para nuestras empresas. En definitiva, mientras más arriba coloquemos el estándar de la clase de personas que queremos, mejores serán los resultados.





En ocasiones creería que es difícil poder atraer a superestrellas, dado que no todas las compañías tienen el presupuesto para pagar los mejores sueldos, pero hay tres cosas que la gente quiere: ganar bien, crecer y contribuir al éxito de la organización, y desde luego que quiere que la traten bien, pasar un momento agradable y vivir experiencias maravillosas.



El consejo es que si no puedes cubrir el sueldo de una superestrella, tienes que tratar a la persona como superestrella, hacerle sentir que es parte del sueño y que contribuye con su trabajo y su creatividad al éxito de la empresa y, desde luego, hacer que viva experiencias inolvidables. Si uno le saca el ‘wow’ a la gente, ellos les sacan el ‘wow’ a los clientes.



¿Cómo manejar el tema de recursos humanos en las compañías después de la pandemia?

Las áreas de Recursos Humanos están –después y durante la pandemia– viviendo un momento muy importante. Siempre les digo a los directores de Recursos Humanos que durante muchos años jugamos en la banca y que hoy estamos jugando de titular y de delantero, por lo que ahora la función de estos departamentos es primordial para ayudar a los líderes a gestionar equipos en un entorno híbrido, que es una labor fundamental en el cuidado de la gente, pero también primordial en la eliminación de los miedos, porque creo que el mal endémico que generó la pandemia es el miedo.



Las organizaciones tienen que lograr abatir ese sistema de inacción para empezar a reinventarse, a innovar y a ser disruptivos; el área de Recursos Humanos es clave en estos aspectos: reconectar a los equipos híbridos, desde luego trabajar en el liderazgo de la gente para que pueda tener y cuestionar al equipo de nueva cuenta, lograr eliminar los miedos y, en cuarto lugar, fomentar la innovación y la disrupción.



¿Cuáles han sido los principales cambios en esta área?

El principal cambio es el foco. Antes las áreas de Recursos Humanos contrataban, despedían y pagaban la nómina, pero hoy han cobrado una relevancia estratégica para poder –no solo llevar a cabo las funciones operativas propias de RR.HH.– sino para poder ayudar a la organización a transitar un entorno Vica (volátil, incierto, complejo y ambiguo), en el que estamos ayudando a la compañía a migrar a un esquema 100% digital y ahora a un esquema híbrido.



¿Cuáles son los retos frente a la transformación en el talento humano?

El gran reto son los paradigmas y las creencias que limitan a las organizaciones. Puedo hablar de una que he visto en todas ellas: “el ‘Home Office’ hace que la gente trabaje menos”. Esta era una creencia absurda que todas las empresas y todo el mundo tenía, y que ha quedado demostrado que es falsa; hoy en todas las compañías se trabaja mucho más que cuando estábamos de manera presencial.



Uno de los grandes desafíos es seguir rompiendo los paradigmas y seguir cambiando las creencias y el sistema de creencias de las personas y, sobre todo, de los líderes que todavía creen que, por ejemplo, el tratar a la gente de manera negativa, directiva y dictatorial es lo que les va a ayudar a recuperar las ventas de su negocio. La solución está en la conexión emocional, en generar un trabajo con propósito y en buscar en que la gente esté bien para que pueda dar los mejores resultados.



¿Cómo se motiva a los empleados de una organización para ‘salirse de la caja’ y a ‘dar la milla extra’ para que sean más eficientes?



Primero, el término ‘Outside The Box’ o afuera de la caja quisiera retarlo; no hay que estar ‘Outside The Box’ sino ‘Beyond The Box’, o más allá de la caja. Creo que las compañías tienen que retar a sus colaboradores a que imaginen cómo se va a generar valor en el futuro.



La transformación de los negocios está en la gente, en los que logren reinventar sus esquemas mentales y entender que –como dice Marshall Goldsmith en su libro– ‘Lo que te trajo hasta aquí no te va a llevar allá’, y así tal cual es lo que hay que intentar hacer con los equipos de trabajo; enseñarles que lo que nos funcionó hasta antes de la pandemia no va a funcionar después, que el tema de transformación digital y todo el tema de tecnología que se nos viene simplemente nos debería de servir para que el ser humano enfocara su actividad en áreas donde genera valor, y que la tecnología pueda automatizar aquellos procesos en los que el ser humano no tendría por qué intervenir.



Mucha gente me pregunta sobre la automatización y si este proceso puede llegar a desplazar al ser humano, creo que el problema no es que los robots remplacen al ser humano, el problema es que el ser humano se comporte como robot.



Cuéntenos un poco del taller y de la conferencia que usted ofrecerá en el CXSummit2021.

Este CXSummit, al ser el evento más importante de Customer Experience Latinoamérica, nos abre la posibilidad de hablar de cómo crear experiencias ‘Wow’, de cómo generar valor a nuestros clientes, pero antes a nuestros colaboradores.



En el taller hablaremos de las herramientas que hemos adquirido durante nuestro paso por Disney. Yo fui la cabeza global de diversidad, equidad, inclusión y bienestar, en el que tenía a mi cargo todos los temas de felicidad y de ‘Customer Experience’ para The Walt Disney Company, por lo que hablaremos de esos mecanismos para poder generar y crear experiencias memorables y momentos ‘Wow’ que generen las empresas para que se vuelvan una ‘Love Brand’, pero también sobre cómo generar eso mismo con los colaboradores de la organización. Quienes quieran contactarnos, lo pueden hacer a través del correo: jrosas@wewow.com.mx.