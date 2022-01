Salesforce le apuesta a la innovación digital de las empresas

Ofrecerle a las empresas servicios que les permitan evolucionar hace parte de los pilares fundamentales de Salesforce, una compañía fundada en el año 1999 y pionera en la idea revolucionaria de reemplazar el software de escritorio tradicional por el consumo del mismo como un servicio en la nube, con la opción de poder acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar.



Salesforce es la líder global en CRM, es decir, en soluciones de gestión de relacionamiento con el cliente, y más de 150.000 empresas a nivel mundial han logrado aumentar la productividad de sus empleados, el trabajo en equipo, la lealtad de los clientes y, por supuesto, las ventas.

Ahora bien, para explicar en gran medida la forma de operar de Salesforce, se hace necesario profundizar en temas relacionados no solo a los puntos claves del sector empresarial, sino a las condiciones que surgieron luego de enfrentar los retos que provocó la pandemia ocasionada por el covid-19.



Los cinco pilares de las empresas de confianza



En un mundo tan cambiante, ser una empresa de confianza significa hacer de la confianza su principal valor, y en ese sentido, hay cinco pilares con los que toda compañía debe contar: la confianza, el cliente en primer lugar, una sede digital, salud, seguridad y sostenibilidad.



Para empezar, el cliente siempre se debe poner en primer lugar. Los clientes no desean realizar negocios con empresas en las que no confían y, para ello, Salesforce ha desarrollado el concepto y la tecnología de Customer 360, una plataforma para establecer relaciones directas y de confianza con los clientes, con una única fuente de información de verdad, respecto a las diferentes interacciones con el mismo como las ventas, el servicio, el marketing y el comercio.



Por otro lado, una sede digital es un componente esencial para construir una empresa confiable. La de Salesforce da la posibilidad de trabajar desde cualquier lugar gracias a Slack. Asimismo, ser una empresa de confianza significa dar prioridad a la salud y la seguridad. Los empleados, los clientes y las comunidades confían en las empresas para ayudarlos a mantenerse saludables y seguros, tanto física como mentalmente. En este aspecto, el expertise de Salesforce en el sector de la salud le ha permitido entregar soluciones como Health Cloud, que de forma nativa habilita a las empresas a automatizar procesos de gestión de salud y riesgo.



Como último punto, es clave poner atención a la sostenibilidad. Por eso Salesforce creó Net Zero Cloud0 que ayuda a los clientes a rastrear y reducir sus emisiones y tomar medidas a través de una vista completa de su huella ambiental.



Salesforce y Slack le dan la oportunidad a las empresas de crear su propia sede digital



Cuando las organizaciones decidieron dar el paso de trabajar a distancia en el 2020, la mayoría trasladó las rutinas de la oficina al mundo virtual, tanto así, que las empresas tuvieron que implementar un modelo híbrido para avanzar y reinventar los procesos y las herramientas en las que antes confiaban.



“Hoy vivimos en un contexto cambiante y desafiante, garantizar la colaboración segura e intuitiva entre equipos internos y externos es esencial para lograr la excelencia operacional de nuestros negocios. Además, permite agilizar los flujos de trabajo creados en torno a los datos y procesos con los que trabajamos todos los días”, afirma Rodrigo Cuello Mera, vicepresidente de Salesforce, agregando que “Por eso recientemente Salesforce anunció nuevas funciones que integran a Slack en todos los productos y soluciones especializadas para las industrias, además de innovaciones que mejoran la colaboración más allá de la organización y permiten a los equipos adoptar el trabajo asíncrono”.



Entre las innovaciones de Slack están:



● Slack-First Sales: Permite a los equipos de ventas colaborar en tiempo real para cerrar más acuerdos, más rápidamente y desde cualquier lugar. Gracias a las salas de operaciones digitales, los representantes de ventas ahora pueden acceder, actualizar y compartir los registros de Salesforce directamente en Slack.



● Slack-First Service: Posibilita a los equipos de servicio identificar y sumar automáticamente a los expertos adecuados para un caso. Las nuevas funciones de búsqueda de expertos y de unión permiten a los equipos multifuncionales colaborar en las incidencias prioritarias para resolver los casos de los clientes de forma más eficiente y eficaz.



● Slack-First Marketing: Facilita la colaboración de los equipos de marketing y sus agencias en un espacio de trabajo digital compartido. Los responsables de marketing pueden acelerar la planificación de la jornada con las recomendaciones de Einstein en Slack. Además, la automatización de Pardot les posibilita a todos los departamentos colaborar con una visión única y compartida del cliente.



● Slack-First Commerce: Ayuda a los equipos a conocer mejor su negocio, adaptarse a los cambios y conectar con sus clientes y colegas. Las nuevas funciones de alerta permiten a los equipos adelantarse a las tendencias del negocio y resolver rápidamente problemas en los pedidos.



● Slack-First Digital First: Facilita a las empresas ofrecer rápidamente experiencias digitales personalizadas. Nuevas integraciones con Sistemas de Gestión de Contenidos, que es un software informático que usa una base de datos para gestionar contenido, avisar a los equipos internos y externos cuando se publica un nuevo contenido para agilizar la comunicación y atraer rápidamente a más clientes.



● Slack-First Analytics: Ofrece a los equipos la información que necesitan justo donde trabajan para tomar decisiones más inteligentes y rápidas. Las nuevas capacidades de Einstein permiten a los equipos hacer predicciones basadas en IA. Las notificaciones ayudan a los equipos a mantenerse al día sobre los datos y las tendencias relevantes.



● Slack-First MuleSoft: Integra múltiples aplicaciones empresariales directamente en Slack, eliminando la necesidad de navegar entre diferentes software y sistemas. Las nuevas capacidades permiten a los usuarios conectar aplicaciones y datos a Slack con clics, en lugar de código, e incluir alertas automatizadas a sus flujos de trabajo.



Sí se puede trabajar desde cualquier lugar



Para nadie es un secreto que los últimos dos años modificaron completamente la forma de trabajar y se adoptó un estilo de trabajo más híbrido. En este contexto, los beneficios de la tecnología permiten estar más conectados, encontrar un mayor equilibrio entre el trabajo y el hogar, y crear un lugar de trabajo más inclusivo desde cualquier lugar.



“Los cambios mencionados también exigen una serie de responsabilidades adicionales de los empleadores, en particular para evitar el riesgo de ansiedad y agotamiento. De hecho, una cosa es adaptar nuevas formas prácticas de trabajar y otra es realmente evolucionar o escalar una cultura empresarial que funcione para todos”, continúa Cuello Mera, explicando que “Esto es lo que en Salesforce denominamos ‘Success From Anywhere’, un concepto que llegó con la pandemia para no irse más”.



Para construir un mejor lugar de trabajo que sea innovador e inclusivo para todos, se debe analizar cómo se mejora la experiencia de los empleados, cómo se asegura la equidad para todos y cómo se prioriza la mejora de las habilidades para la naturaleza cambiante de los trabajos.



“Hemos observado que priorizar la participación de los empleados, fomentar la flexibilidad, garantizar la equidad y cultivar una cultura de aprendizaje son las verdaderas claves para integrar los espacios de trabajo físicos y digitales de manera exitosa”, asegura Cuello Mera, añadiendo que “Hoy en día es fácil hacerlo y es posible para empresas de todas las industrias y tamaños. Es una verdadera revolución en la forma de trabajar”.



Con una cultura de flexibilidad, Salesforce generará trabajo e ingresos de negocios en Colombia



Según un estudio realizado por IDC, Salesforce y su ecosistema de socios van a crear 163,9 mil nuevos puestos de trabajo en Colombia aprovechando el uso de herramientas de automatización, Internet de las cosas (IoT) y otras aplicaciones.



Además, con el propósito de cumplir con este objetivo y de continuar formando a la fuerza laboral, Salesforce puso a disposición Trailhead, su plataforma de aprendizaje en línea gratuita y su comunidad de Trailblazers, que aceleran el aprendizaje a través del intercambio de conocimientos y el acompañamiento mutuo para que cualquier persona aprenda las habilidades digitales necesarias que estimulen la creciente economía de Salesforce.



El informe también señala que Salesforce está impulsando un inmenso crecimiento en su ecosistema de socios en Colombia, que tendrá US$6,44 por cada US$1 producido localmente por la empresa para el 2026.



Las tres tendencias destacadas del sector empresarial



Sin duda la forma de trabajar fue una de las más impactadas durante el último año. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones, por no decir todas, tuvieron que adaptarse en simultáneo a las nuevas tendencias de consumo y necesidades de los clientes. De hecho, según el último reporte de State of Marketing de Salesforce, cerca del 78 por ciento de los profesionales del marketing cambiaron o volvieron a priorizar sus métricas debido a la pandemia, y en ese sentido, expertos en el tema identificaron tres tendencias que marcarán el rumbo del ecosistema empresarial colombiano.



La primera tendencia consiste en que el comercio electrónico dejará de ser un servicio complementario y pasará a convertirse en un recurso fundamental para todas las organizaciones. Los consumidores cada vez se inclinan más por las transacciones online, pues de acuerdo al último reporte de BlackSip, sobre el eCommerce en Colombia, a medida que avanza la pandemia los colombianos manifiestan mayor confianza respecto a esta nueva forma de compra.



La segunda tendencia explica la inclinación de los usuarios hacia un ecosistema digital más participativo, gracias a que los hábitos de consumo han cambiado y el comprador online espera tener una experiencia digital mucho más completa, razón por la cual, el Centro Nacional de Consultoría revela que el 55 por ciento de los colombianos aprovecha el internet para educarse, participar y hacer transacciones de manera activa.



Finalmente, la reactivación económica avanza de la mano de la tecnología y la transformación digital adquirió gran importancia en el pensamiento estratégico de los departamentos de ventas de las compañías. Los equipos cada vez confían más en los canales de venta digitales y cerca del 66 por ciento de los responsables del área de mercadeo esperan un crecimiento de los ingresos en los próximos 12-18 meses, según State of Marketing 2021.



“En el mundo digital las tasas de recomendación, los costes de adquisición de clientes y su participación en los contenidos han experimentado el mayor aumento de popularidad. La pandemia impulsó el movimiento del e-commerce en Latinoamérica y las personas están deseando encontrar productos en marketplaces de gran oferta, a menores precios, y con descuentos representativos que valgan la pena a la hora de llevar a cabo la transacción”, finaliza Cuello Mera, puntualizando que “La verdadera clave estará en lograr integrar las tiendas físicas con las digitales y continuar generando un customer journey en constante transformación que ubique al cliente y sus necesidades en el centro de todo”.



Si desea más información sobre alguno de estos temas ingrese a https://www.salesforce.com/mx/ y conozca más.