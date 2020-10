Samsung Galaxy Note20, más que un computador en su bolsillo

Lo nuevo de Samsung está pensado para convertirse en la herramienta perfecta de quienes aspiran a llevar su productividad al siguiente nivel y cumplir con todas sus tareas sin importar dónde se encuentren: el Samsung Galaxy Note20.



Disponible desde el pasado 25 de agosto, este ‘smartphone’ gama alta llega a Colombia con la innovación y la potencia necesaria para romper los moldes en lo que a optimización de tiempo y eficiencia se refiere, ya que tiene todo para ser el centro de una vida conectada.



Pensado para la productividad

​

Porque la nueva normalidad requiere de tecnología de punta para adaptarse a un mundo más rápido, conectado y dinámico, el Samsung Galaxy Note20 brinda todo el poder de una PC en la palma de la mano, pero con la posibilidad de hacer cosas que ninguna PC puede hacer.



En primer lugar, cuenta con el procesador más rápido de la familia Galaxy de Samsung. Actualizado y de más rendimiento en su ‘chipset’, junto a una memoria RAM de 8 GB, este teléfono inteligente abre un nuevo capítulo para el término “multitarea”, ya que acceder a cualquier contenido en la nube, transmitir en vivo o crear contenido de calidad en simultáneo es perfectamente posible sin largos tiempos de espera, interrupciones, búfer o esa molesta rueda que aparece en pantalla con la palabra ‘Cargando’.



Así mismo, el Samsung Galaxy Note20 es un compañero que no lo dejará solo cuando más lo necesite, pues los 4.500 mAh de su batería (en la versión Note20 Ultra) hacen que pueda soportar un día completo, lo que evita tener que llevar el cargador a todas partes o estar buscando un tomacorriente en el ajetreo del día a día. Asimismo, su carga súper rápida permite que el 50 por ciento de la batería se llene en solo 30 minutos.



Su pantalla de bordes infinitos también contribuye a incrementar la productividad, ya que la tecnología Dynamic Amoled 2X no solo hace que todo se vea increíblemente vivo, colorido y sin reflejos (incluso a plena luz del día), pues también evita la fatiga visual, lo cual es muy común cuando se está mucho tiempo frente a una pantalla.



Tomar notas nunca había sido tan fácil

​

El Samsung Galaxy Note20 también puede hacer las veces de una libreta de apuntes inteligente. Ya sean dibujos, notas o manuscritos, todo puede plasmarse a mano y con la sensación de estarlo haciendo sobre el papel.



El S Pen, un lápiz inteligente, funciona como si se tratara de un esfero real gracias a la velocidad de respuesta que solo brinda una pantalla con tasa de refresco de 120 Hz (el común de los teléfonos móviles tiene una tasa de 60 Hz o hasta 90 Hz). Con la función ‘Screen off memo’, usted podrá agregar cosas a su lista de tareas, escribir notas sin desbloquear el teléfono y fijarlo en la pantalla o encontrarlo todo en Samsung Notes.



Y lo mejor: no importa qué tan buena sea su letra al utilizar el S Pen. La tecnología de Samsung hará legible todo lo que plasme y con solo un toque, podrá convertirlo en texto que puede copiar y pegar o usarlo en una presentación de PowerPoint; muy útil para enviar las notas y apuntes de una reunión a sus compañeros de trabajo de manera prácticamente instantánea.



Esta “varita mágica” no solo es un lápiz inteligente, pues también funciona como un controlador inalámbrico vía ‘bluetooth’. De manera que puede cambiar entre diapositivas, tomar una foto, hacer una captura de pantalla o pausar o reproducir un video a través del S Pen sin tocar la pantalla.



Cualquier espacio es una oficina

​

La plataforma Samsung DeX se hace inalámbrica en el nuevo Samsung Galaxy Note20, una función que conecta fácilmente el ‘smartphone’ a cualquier pantalla o televisor. No solamente es útil para compartir contenido con otras personas, pues convierte dicha pantalla en un computador, con todas sus funciones, aplicaciones y rapidez. Cabe destacar que con esta función el Galaxy Note20 se convierte en un ‘mouse’ táctil.



Así, Samsung DeX da la posibilidad de convertir cualquier pantalla en un equipo perfecto para hacer una presentación, escribir un informe, editar un video o una foto, entre muchas otras posibilidades.



Por otro lado, la función ‘Link to Windows’ permite aprovechar desde el PC todas las apps que se tengan instaladas en el Galaxy Note20: desde acceder al carrete de fotos, disfrutar de lo mejor de sus redes sociales hasta pedir un domicilio, todo puede manejarse desde su computador.



Conexión realmente veloz

​

El procesador integrado en el Galaxy Note20 facilita descargas y transmisiones de gran velocidad y fidelidad. Así mismo, WiFi 6 y el optimizador de WiFi mantienen una latencia baja para estar siempre conectado.



Al garantizar conexiones rápidas y seguras, cualquier videollamada será clara y fluida para así mantenerse cerca de quienes le importan. En la misma línea, el Galaxy Note20 cuenta con Google Duo, una aplicación que permite llamadas Full HD en múltiples dispositivos.