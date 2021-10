Santa Marta analizó sus fortalezas y los puntos que debe mejorar

Cerca de llegar a cumplir sus primeros 500 años desde su fundación y alrededor de 540.000 habitantes (según cifras del Dane hacia 2019), Santa Marta –así como cuenta con enormes potenciales– también enfrenta diversos desafíos ligados a su calidad de vida, demográficos, en su entorno económico, servicios, mercado laboral, educación y otras comunes a las capitales colombianas en cuanto a competitividad y atracción de inversiones.

Con ese marco se dio inicio ayer al foro virtual ‘Santa Marta: potencial y oportunidades’, organizado por la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, El Tiempo y Portafolio, dividido en dos paneles principales: ‘Desarrollo y crecimiento de la región pospandemia’, moderado por Francisco Miranda, director del Diario Portafolio, y que contó con la participación de Juan Sebastián Robledo, vicepresidente del Consejo Privado de Competitividad; Juan Esteban Vásquez, director regional de ProColombia; Héctor Carbonell, director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Infraestructura Seccional Norte, y Alfonso Lastra Fuscaldo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Santa Marta.



Ellos dialogaron en torno a las ventajas competitivas de la ciudad, teniendo en cuenta algunos factores diferenciadores como su ubicación, clima, aspectos naturales y culturales, su potencial y los sectores que se han desarrollado y presentado crecimiento en tiempos de pandemia.



Así mismo, analizaron lo que se debe hacer para propiciar el cierre de brechas y lograr el desarrollo y crecimiento de la capital del Magdalena, aparte de lo que puede llegar a ser a la luz de las ventajas y oportunidades que reflejan los mercados globales.



Y el segundo ‘Calidad de vida de los samarios: cómo mejorarla’, que tuvo la moderación de Rubén López, editor del Diario Portafolio, al que fueron invitados Juan Daniel Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), y Mauricio Olivera, director de Econometría Consultores.



En este panel se discutió qué se puede hacer para mejorar la calidad de vida de los samarios a la luz de indicadores relacionados con calidad educativa, desempleo y pobreza, entre otros, abordando las oportunidades y necesidades existentes, pero sin dejar de lado otras problemáticas como la informalidad laboral, temas de salud y seguridad, y acceso a servicios públicos.



Algunas conclusiones



Sobre los problemas más urgentes que tienen para enfrentar Santa Marta, Mauricio Olivera afirmó que –con base en los datos del Dane– hay tres líneas principales, aunque la pobreza y el empleo son dos de las más grandes y que requieren de políticas de emergencia.



“La de la pobreza la está logrando el Gobierno Nacional a través de ‘Ingreso solidario’ y se puede complementar con recursos locales. Sin embargo, es importante entender varias cosas. Por un lado saber que hay que hacer importantes transformaciones y una de ellas está en el empleo y es allí en donde debería enfocarse gran parte de la política, sin abandonar los programas orientados a la pobreza”, explicó Olivera, quien para superar todas las brechas invita a la unión de todas las fuerzas locales, obviamente acompañadas por el Gobierno Nacional.



Para él, dentro de los programas de empleo hay dos líneas. La primera es empleo de emergencia, en lo que coinciden muchos de los panelistas invitados, y la segunda (que puede ser a mediano plazo) dice que puede dividirse en dos: la informalidad (donde la revisión y reducción de los costos es vital y que es más una tarea del Gobierno Nacional) y el desempleo (para lo que se debe tener en cuenta la formación para el trabajo conectada con lo que necesita el aparato productivo y que es netamente local).



Al respecto, Juan Daniel Oviedo añadió que Santa Marta requiere repensar desde el comienzo la vocación de su fuerza laboral, pues considera que no puede ser posible que un mercado laboral de una ciudad turística importante y que también presta otra clase de servicios como de apoyo, de facilitación y de logística empresarial, tenga que prácticamente de las 197.000 personas que se encuentran trabajando en este momento dos de tres lo estén haciendo en la informalidad (moto taxismo, venta de comida en la calle, la construcción básica y salas de belleza, entre otros).



Por su parte, Alfonso Lastra Fuscaldo, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio Santa Marta, señaló que en abril de este año se publicó un libro de Mauricio Olivera, uno de los invitados al foro, titulado: ‘Colombia después de la pandemia’, en cuyo prólogo se indica que ‘toda crisis genera reformas’, una reflexión que para el directivo va muy en línea con lo que él considera debe suceder en Santa Marta donde, asegura se necesitan reformas estructurales, no precisamente por efectos de la pandemia aunque sí las acentuaron, “pero pareciera que a veces no encontramos las fórmulas y sí las tenemos”, anota.



Adicionalmente, para Lastra es claro que tienen brechas en materia de pobreza, calidad educativa, infraestructura y prestación de servicios públicos. Para cerrarlas, dice que primero deben reconocer que existen, tal como lo vienen haciendo a través del seguimiento a indicadores de calidad y percepción ciudadana, mediante programas como ‘Santa Marta Como Vamos’.



Así mismo, partiendo del hecho de que esta ciudad les pertenece a todos y la suma de esfuerzos es fundamental, más aún cuando los recursos son escasos, agregó que a partir de entender y reconocer en qué fallan como territorio deben –desde el rol que juegan como actor de la sociedad, sea público, privado, académico o sociedad civil– contribuir y aportar en la búsqueda de soluciones que conlleven a políticas públicas que orienten las acciones que se van a seguir.



“Muchos de estos problemas que nos aquejan no se solucionarán en el corto plazo, pero sí es importante desde ya generar, gestionar y promover las acciones necesarias para avanzar. Hemos reiterado que estamos sobrediagnosticados, que venimos hablando de las mismas problemáticas desde hace muchos años, pero lo que no se ven son esas acciones y estrategias concretas que ayuden a mitigar esas brechas”, subrayó el Presidente Ejecutivo de la CCSM.



En ese orden de ideas, Lastra sostuvo que se debe priorizar de manera eficiente las inversiones que requieren en materia de educación, infraestructura y servicios básicos; generar incentivos y políticas públicas que permitan atraer y generar inversión en el territorio, que permitan dinamizar la economía local, crear empleos formales y de calidad, y que con ello se contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.



Desde el sector privado y gremial reiteró que están dispuestos a aportar todo lo que sea necesario para avanzar, para crecer y salir adelante, mientras que desde la Cámara de Comercio de Santa Marta para el Magdalena, a través de diferentes estrategias y programas, buscan a corto plazo fortalecer a más de 3.000 empresarios y emprendedores con una oferta de valor que impacten los indicadores de innovación, productividad, formalidad, internacionalización y recuperación de empleos.



“Nuestros proyectos están enfocados en mover la aguja del desarrollo, de la economía y de las oportunidades de empleo para los magdalenenses”, agregó Alfonso Lastra Fuscaldo.