SAP: diversidad e inclusión como motor del éxito empresarial

Para SAP, la mejor definición de inclusión es la suma de equidad y respeto + valor y pertinencia + confianza e inspiración. Al interior de esta organización global experta en soluciones informáticas de gestión empresarial, la inclusión es un horizonte en el cual se avanza desde cuatro pilares fundamentales: inteligencia de género, combinación de diferentes generaciones, diversidad de culturas e identidades y, por último, la incorporación de personas con habilidades diferentes.

Juan Manuel Mogollón, country manager de SAP Colombia y Ecuador.

Juan Manuel Mogollón, country manager de SAP Colombia y Ecuador, da a conocer las claves de la cultura laboral adoptada por esta compañía, cuyo más grande diferencial ha sido entender la diversidad y la inclusión como factores principales para retener, motivar y comprometer a sus colaboradores.



¿Cuál es la importancia de la diversidad y la inclusión en SAP?



Cada vez es más importante crear una cultura laboral en la que las personas tengan la libertad de ser auténticas, para que se motiven a utilizar sus experiencias, perspectivas y antecedentes únicos con el fin de avanzar hacia los objetivos empresariales.



Para que una organización global como SAP (con más de 95.000 empleados en todo el mundo) coseche los mejores resultados, es primordial que nuestros colaboradores puedan ser auténticos. Las culturas, razas, etnias, edades, géneros, orientaciones sexuales, expresiones de género y capacidades que hacen parte de la compañía nos fortalecen. Al apoyar y valorar las distintas perspectivas que cada individuo aporta, desarrollamos nuevas ideas innovadoras y disruptivas.



Nuestra cultura de inclusión hace de SAP un excelente lugar de trabajo. Cuando las personas se sienten bienvenidas en un espacio laboral que les permite expresarse libremente, su creatividad y compromiso alcanzan niveles nunca vistos.



Por tanto, la diversidad alimenta nuestra innovación, mejora nuestro compromiso -tanto con nuestros clientes como con nuestros empleados- y ayuda a impulsar el éxito empresarial en este mundo cada día más cambiante.



¿Cuáles son las claves de la cultura inclusiva de SAP? ¿Qué resultados ha traído?



En SAP la diversidad es una fortaleza que implica la participación y la integración de cada uno de los empleados para crear una cultura inclusiva. Esto contribuye a la formación de un entorno de trabajo que les brinda la misma oportunidad para desarrollarse.



Como organización global, nuestro compromiso con la diversidad, la inclusión y la equidad de género desempeña un papel integral en nuestro éxito. El 32,6 por ciento de nuestra fuerza laboral son mujeres, las cuales ocupan un 27 por ciento de los cargos de liderazgo de la compañía. De igual manera, contamos con redes de apoyo global como ‘Business Women Network’ (BWN), la cual se enfoca en la igualdad sexual y el desarrollo de talento femenino.

Así mismo, nuestros equipos más diversos tienen mejores desempeños. En SAP, el 20 por ciento de los colaboradores forma parte de la comunidad LGBTI+ y contamos con empleados de cinco generaciones distintas, de las cuales el 54 por ciento hace parte de la llamada ‘Generación Y’ y el 36por ciento de la ‘Generación X’.



Trabajamos para crear mayor valor, centrándonos en las habilidades únicas de las personas. Con el programa global ‘Autism at Work’ hemos logrado vincular casi 40 empleados con espectro autista en la región y más de 180 en otros países del mundo, con la premisa de reflejar la diversidad de la sociedad en los países donde operamos.



Así mismo, hemos sido reconocidos por nuestros esfuerzos para reclutar y promover una fuerza laboral diversa; contamos con más de 27 premios en América Latina y el Caribe, entre los que se encuentran: ‘Gender Equality’ - Ranking PAR by Aequales; Great Place to Work Latinoamérica; Great Place to Work Colombia; Certificación Top Employer Colombia; Autism at Work: ‘Certificate of Excellence as a Cause Related Marketing campaign’ –SABRE Awards; ‘Diversity In The Streets’ - Winner of the Noon Award; y Global Equality Diversity; Employers for Youth Colombia. Además, hacemos parte del índice de igualdad de género de Bloomberg.



Desde la experiencia de SAP, ¿cómo garantizar la inclusión laboral en tiempos de pandemia?



Como organización, nuestro objetivo siempre será buscar un impacto positivo en la sociedad a través de nuestro trabajo. No solo laboramos pensando en nuestros clientes, sino pensando en nuestro equipo y más en contingencias como la que vivimos con la pandemia.



Esta experiencia nos permitió darnos cuenta de que las organizaciones deben fortalecer sus esfuerzos en pro de la inclusión y la diversidad, pues si en un equipo de trabajo prima la diversidad, esto les permite a las compañías, sin duda alguna, ser más innovadoras.



La pandemia nos enseñó que la flexibilidad y la virtualidad son herramientas perfectas para romper barreras que pueden tener nuestros colaboradores. Por ello, encontramos valor en fortalecer nuestros programas de diversidad e inclusión, así como los espacios de escucha para brindarles a los trabajadores la mejor experiencia durante su camino en SAP.



En conclusión, ¿cómo se enriquece el ambiente laboral a través de la inclusión?



Las empresas han fortalecido sus estrategias de gestión y atracción de talento enfocadas en abrazar las diferencias y fomentar espacios de trabajo más creativos, lo cual permea sus resultados y competitividad.



Según datos del estudio ‘Diversity Matters’ de Mckinsey&Company, las empresas con una mayor diversidad son 35 por ciento más propensas a tener mejores resultados financieros.



En cualquier industria, contar con perspectivas y puntos de vista diferentes nos ayuda a impulsar la innovación. En este momento tan particular, las empresas debemos reforzar nuestros programas de diversidad, ya que al contar con un talento diverso, motivado y comprometido se podrá hacer frente de una forma más ágil a los nuevos retos.