Sayco: garante de legalidad y justicia para los creadores musicales

En el tejido cultural y creativo del país, Sayco, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia se ha destacado por su papel crucial en la protección de los derechos de los autores y compositores. Con años de trayectoria, esta organización se convierte en un bastión en la defensa de los derechos de quienes dan vida a la música y la creación artística.

Recientemente, César Ahumada, su gerente general, en entrevista para El Tiempo, abordó un tema que ha estado en el centro de la atención en los últimos días: el fraude en licencias por uso no autorizado. Esta práctica, que ha venido afectando tanto a los creadores como a las entidades encargadas de proteger sus derechos, ha generado preocupación en el ámbito de la gestión colectiva de derechos de autor en el país.



Ahumada explica que el fraude se ha amparado en una sentencia de la Corte Constitucional colombiana, la C-509 de 2004, la cual permitió que autores o compositores no afiliados a una sociedad de gestión colectiva pudieran realizar gestiones individuales. “Sin embargo, algunos individuos inescrupulosos han distorsionado esta disposición para llevar a cabo prácticas fraudulentas”, detalla.



Una gestión indebida

De acuerdo con el experto, el problema radica en que estos individuos, apoyados en la mencionada sentencia, han estado realizando gestión colectiva de manera indebida, cobrando derechos que deberían ser administrados por entidades como Sayco. Esto se traduce en un perjuicio tanto para los autores y compositores como para las entidades legítimas encargadas de velar por sus intereses.



Las consecuencias legales de este fraude no se han hecho esperar, y es que según el directivo, distintos municipios colombianos han sido condenados por permitir el uso no autorizado de obras musicales protegidas, en el marco de eventos públicos. En particular, destaca la situación en Norte de Santander, Duitama Boyacá, Cúcuta, San Gil e Ibagué, entre otros.



Ahumada advierte que esta práctica constituye un grave problema para los autores y compositores del país, y destaca la importancia de los fallos judiciales que han condenado estas acciones fraudulentas. “Gracias a estos fallos, se ha evitado que este ‘cáncer’ se propague aún más y se ha contribuido a preservar los derechos de los creadores musicales en Colombia”, indica.



Un llamado a la acción

Frente a este escenario, es clave que los empresarios, alcaldes y organizadores de eventos en general, estén alerta al momento de emitir permisos para eventos musicales, verificando minuciosamente las licencias utilizadas. ¿La razón? El 99% de la música que suena en Colombia está administrada por Sayco. Además, la sociedad cuenta con convenios de representación recíproca a nivel mundial, lo que significa que también manejan la música extranjera que suena en el país.



Sin duda, esto pone sobre la mesa la relevancia de garantizar que los derechos de autor sean pagados a quienes legítimamente representan las obras interpretadas en eventos públicos.



“A los nuevos alcaldes que están asumiendo sus funciones, les hacemos un llamado cordial a revisar minuciosamente los permisos otorgados para eventos musicales. Esta medida evitará posibles complicaciones en el futuro, ya que actualmente enfrentamos demandas que se presentaron en los años 2017 y 2018, y apenas estamos iniciando las audiencias correspondientes a las demandas interpuestas en el 2019. Es simplemente injusto que un autor o compositor deba esperar hasta cinco años para recibir el pago por sus derechos de autor”, detalla el directivo



Asimismo, ha calificado de preocupante la falta de control sobre los gestores individuales en el país, quienes sin supervisión alguna, están desviando los ingresos que deberían llegar a los verdaderos artistas colombianos. “Es momento de poner fin a esta situación y garantizar que los creadores reciban la compensación justa y oportuna por su invaluable contribución al patrimonio cultural de nuestra nación”, agrega.



Es así como, en vista de la situación expuesta y la gravedad de las prácticas fraudulentas que afectan a los creadores musicales en Colombia, resulta vital que se verifique la legitimidad de las licencias presentadas, especialmente cuando provienen de gestores individuales. Estos gestores deben demostrar fehacientemente que tienen los derechos sobre las obras que pretenden utilizar en eventos públicos. Es necesario asegurarse de que el catálogo presentado sea gestionado por ellos mismos y que las obras sean efectivamente utilizadas en el ámbito público.



“Es fundamental promover la legalidad y el respeto por los derechos de autor. Todos debemos contribuir a que se pague el derecho de autor a quienes realmente representan las obras que van a ser utilizadas en eventos públicos. De esta manera, no solo se garantizan los beneficios sociales para los autores y compositores, sino que también se asegura una distribución justa y equitativa de sus derechos”, concluye Ahumada.