Scotiabank Colpatria le apuesta a la inclusión de calidad

En los últimos cinco años, Scotiabank Colpatria se ha convertido en un ejemplo en Colombia en cuanto a inclusión y equidad de género, por medio de una sólida estrategia que ha hecho que el banco cuente, hoy por hoy, con equidad del 50% a nivel directivo, sin embargo, el trabajo desarrollado por la entidad no solo le apuesta a igualar los números, sino a consolidar una inclusión de calidad.

“Ya contamos con una equidad cuantitativa, pero para nosotros no solo se trata de eso. En lo que hemos enfocado nuestra estrategia es en vencer el llamado ‘techo de cristal’. No basta con tener mujeres en la empresa; lo más importante es cambiar la cultura organizacional para darles visibilidad e importancia, y lograr que ocupen puestos de liderazgo y toma de decisión”, afirma María Isabel Botero, vicepresidente de Recursos Humanos de Scotiabank Colpatria.



Esto ha permitido que actualmente la junta directiva del banco cuente con tres mujeres. Además, el 51 % de las gerencias y el 50% de las vicepresidencias están ocupadas por el género femenino.



Cifras como estas dan cuenta de la calidad de la inclusión de Scotiabank Colpatria, que ha sido reconocida dentro del top diez de las empresas privadas con mejor desempeño en equidad de género en la región, por el ranking “PAR de Equidad de Género en Latinoamérica 2020”, de la consultora Aequales.



De hecho, Scotiabank Colpatria es el único banco que ha sido incluido por Aequales: aparece en el sexto lugar en el escalafón de América Latina, y en la cuarta casilla en el listado que corresponde específicamente a Colombia.

CREDITO: SCOTIABANK

¿Por qué hacerlo?



Todavía hoy, las mujeres afrontan grandes obstáculos en el ámbito laboral que hay que subsanar, como el ya ‘techo de cristal’. Pero hay más. Por ejemplo, como han demostrado las estadísticas, la pandemia afectó en mayor medida los empleos ocupados por mujeres.



Esta situación hizo que el banco creara un Comité Covid, en el que las mujeres están en primer plano. De hecho, el comité es liderado por una mujer y está compuesto por un 60% de mujeres (4 vicepresidentas, 4 gerentas, 3 directoras y 2 epidemiólogas), quienes a diario toman acciones para proteger a los clientes del Banco y sus colaboradores.



La equidad de género y la inclusión de la mujer no solo cierran las brechas sociales. Estos temas son fundamentales en el ámbito empresarial porque, hoy por hoy, también representan grandes beneficios para las compañías. En el caso de Scotiabank Colpatria, otorgar protagonismo a las mujeres al interior de la compañía ha permitido que la empresa tenga una perspectiva más diversa, lo cual es muy importante de cara a su público.



”Hemos venido trabajando fuertemente en la diversidad con diferentes iniciativas. En cuanto a las mujeres, estudios indican que somos nosotras quienes tomamos el 80 % de las decisiones del hogar, y eso es crucial para una empresa como la nuestra. Necesitamos saber cómo piensan las mujeres, y para ello es necesario que ellas formen parte activa de Scotiabank Colpatria. Si tienes clientes diversos, es necesario que el equipo de trabajo también sea diverso”, explica Botero.



Asimismo, como destaca Botero, estos beneficios llegan también a toda la sociedad en su conjunto: “Desde luego, es importante que una empresa demuestre ser sensible a temas como la equidad de género, fundamentalmente a ojos de las nuevas generaciones. No obstante, esto va más allá: estamos convencidos de que la equidad es un motor de la economía, pues invertir en las mujeres tiene un efecto multiplicador. Ellas reinvierten siempre en el bienestar de su entorno, en la educación de los hijos, y esto genera un círculo virtuoso que beneficia a toda nuestra sociedad. Por eso vale la pena apostar por ello, pues ganamos todos”, concluye la vicepresidente de Recursos Humanos de Scotiabank Colpatria.