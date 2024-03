Se traslada la agencia JFK a Savanna Plaza en Rionegro, Antioquia

En un evento lleno de entusiasmo y expectativas, se dio a conocer la nueva ubicación de la agencia JFK que estará ubicada en el Centro Empresarial y de Servicios, Savanna Plaza, en el municipio de Rionegro, en el Oriente antioqueño.

Los representantes de JFK Cooperativa Financiera dieron la bienvenida a todos los asociados y asistentes al evento de inauguración. Con la promesa de ofrecer un espacio renovado y dispuesto para sus clientes y asociados, JFK Savanna se presenta como un punto de encuentro estratégico y diferencial para la comunidad.



La agencia JFK Savanna representa un cambio estratégico para JFK Cooperativa Financiera, no solo por su ubicación más conveniente, sino también por la modernización y ampliación de sus instalaciones. Este nuevo lugar no solo ofrece una experiencia de mayor confort para los asociados, sino que también busca brindar un ambiente seguro para los empleados.



Anteriormente ubicada en la tercera etapa de el Porvenir, la nueva agencia ha logrado establecerse de manera estratégica, garantizando un acceso más ágil para todos los visitantes. Además, el diseño del local ha sido cuidadosamente pensado para ofrecer un ambiente amplio, agradable y acogedor, respondiendo a las necesidades de asociados y colaboradores.



Pero la renovación no se detiene aquí. JFK Cooperativa Financiera tiene planes ambiciosos para seguir modernizando y mejorando sus instalaciones. Actualmente, la Cooperativa se encuentra realizando una serie de remodelaciones para las 41 oficinas restantes, con el objetivo de fortalecer su infraestructura.



JFK Savanna no es solo una agencia de servicios más, sino un espacio integral que ofrece una experiencia completa. En el Centro Empresarial y de Servicios, los visitantes encontrarán además de la agencia, una variedad de opciones comerciales que complementan sus necesidades diarias. Esto refleja el compromiso de JFK con el progreso y el bienestar de la comunidad.



Para todos aquellos interesados en visitar la agencia, JFK Savanna está ubicada en el municipio de Rionegro, con horarios de atención de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. de lunes a viernes, y los sábados de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. Todos son bienvenidos a descubrir los productos, servicios y beneficios que JFK Cooperativa Financiera Con la promesa de ofrecer un espacio renovado y cómodo para sus clientes y asociados, el lugar será un punto de encuentro estratégico para la comunidad. Se traslada la agencia JFK a Savanna Plaza en Rionegro, Antioquia tiene para ofrecer.



En resumen, JFK Savanna representa un hito importante en la evolución y crecimiento de JFK Cooperativa Financiera. Con su enfoque en la modernización y la satisfacción del cliente, esta se trasladó al Oriente antioqueño.



¡La agencia JFK les espera en Savanna Plaza para descubrir una nueva experiencia financiera!