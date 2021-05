Sector vivienda continúa siendo clave en la reactivación del país

Según el sistema de análisis e información de Camacol, Coordenada Urbana, durante el primer trimestre del 2021 se registraron ventas de 54.874 unidades habitacionales nuevas en el país, de las cuales 37.004 pertenecen al segmento de Vivienda Interés Social (VIS). Y es que los subsidios otorgados por el Gobierno Nacional y las alternativas que ha puesto a disposición de los colombianos como ‘Mi Casa Ya’, sin duda han facilitado la compra de vivienda nueva, tanto así que, de acuerdo al mismo informe citado anteriormente, dos de cada tres viviendas que se comercializan utilizan dicho programa para su financiación.

Mi Casa Ya busca ayudar a las familias que tengan ingresos totales menores a 4 salarios mínimos vigentes y que cumplan con requisitos como contar con un crédito aprobado para la adquisición de una solución de vivienda, una carta de aprobación de un leasing habitacional por parte de un establecimiento de crédito o el Fondo Nacional del Ahorro, no ser propietarios de una vivienda en el territorio nacional, no haber sido beneficiarios de un subsidio otorgado por el Gobierno Nacional que haya sido efectivamente aplicado y no haber sido beneficiarios a cualquier título de las coberturas de tasa de interés, entre otros puntos que señala el portal del programa.



Por su parte, en lo que respecta a los subsidios para vivienda No VIS, reglamentado por el decreto 1233 del 14 de septiembre de 2020, disponible hasta diciembre de 2022, los beneficiarios recibirán cada mes cerca de $439.000 durante los primeros siete años del crédito, lo que se traduce en un subsidio de 42 salarios mínimos.



A lo anterior, se suma al esfuerzo que el sector de la construcción ha venido haciendo por contribuir a la reactivación económica del país y cumplir con un calendario establecido de proyectos nuevos, de tal manera que, continúe el interés de los consumidores por adquirir casa propia de la mano de cada una de las empresas que hacen posible la compra y venta de los inmuebles.

Cuando se lleva a cabo un proceso de venta o adquisición de vivienda es necesario contar con el certificado de libertad y tradición, un informe público que contiene el histórico de propietarios del inmueble con soportes jurídicos. Sus datos reseñan en orden cronológico todos los dueños que ha tenido, especificaciones de la construcción, descripción de la propiedad y los procesos de los cuales ha sido objeto el predio como hipotecas, embargos, ventas o afectaciones por patrimonios de familia, entre otros. Este documento puede ser expedido por cualquier persona interesada en conocer la información, ya sea natural o jurídica.



En línea con ello, existe un servicio personalizado para empresas del sector inmobiliario que necesitan descargar uno o varios certificados de tradición y libertad en una sola transacción, lo que le dará paso a una mayor productividad en la gestión administrativa de sus colaboradores, optimización de la fuerza laboral y reducción en la generación de facturas de documentos. Se trata de www.certificadotradicionylibertad.com, una página web que funciona bajo la supervisión de la Superintendencia de Notariado y Registro y contiene la opción de comprar y descargar dicho archivo haciendo el pago con tarjeta de crédito o PSE. Lo único que debe hacer es ingresar y suministrar el número de matrícula inmobiliaria.



Así las cosas, es momento de hacer uso de las ventajas de la tecnología y acceder a un servicio que lo ayudará a concretar su venta o inversión.



