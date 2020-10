Seguridad en transporte vertical: mejor con un aliado estratégico

La seguridad en equipos de transporte vertical (como lo son ascensores, escaleras eléctricas y andenes móviles) no se considera una elección, sino una responsabilidad y obligatoriedad por tratarse de equipos que transportan vidas.

Cada día, miles de personas viajan en estas complejas unidades electromecánicas que, como toda maquinaria, están sujetas al desgaste de sus componentes y -por lo tanto- a presentar fallas, las cuales deben ser determinadas bajo un preciso diagnóstico y recibir, por consiguiente, intervenciones de reparación exitosas por parte de las compañías de mantenimiento a cargo de los equipos. Lo anterior, determina el nivel de idoneidad y experticia técnica frente al conocimiento de estas máquinas por parte de las empresas responsables del servicio.



PANORAMA DE LA SEGURIDAD



A pesar de que el país ha avanzado en materia de certificación de estos equipos (a través de las normas NTC 5926-1, para ascensores, y NTC 5926-2, para escaleras eléctricas), el panorama de seguridad y confianza en el transporte vertical sigue siendo preocupante, teniendo en cuenta que las llamadas de emergencia y las denuncias de incidentes se han incrementado en tiempos recientes.



Un fabricante debe producir equipos bajo una certificación internacional de ascensores, por ejemplo, la norma EN-81-20, y debe brindar garantía de fábrica por las partes que incluya un buen periodo de uso del equipo. No obstante, el respaldo de fábrica va más allá, puesto que incluye asesoría, asistencia técnica y el entrenamiento del personal operativo, tanto en fábrica como a nivel local.



Una de las principales causas por las cuales la siniestralidad y el índice de fallas en los eleva-dores de todo tipo de copropiedades (edificios residenciales, centros comerciales, complejos empresariales, por ejemplo) se ha incrementado es la ausencia de mantenimiento especializado; en igual medida, las intervenciones realizadas a los equipos por personal que no está debidamente capacitado, lo cual genera resultados sumamente perjudiciales.



Según explica Diego Fernando Vallejo, director Estratégico de Unidades de Negocio de Estilo Ingeniería, “aunque en las principales ciudades del país ya se cuentan con parámetros claros que aseguran el buen estado y confortabilidad de los elevadores, su cumplimiento deja mucho que desear. En Bogotá, del total de equipos inspeccionados, un 80 por ciento no cumple con todos los requerimientos de la certificación existente”.



LO QUE DEBE SABER

Aunque se tiene la percepción de que todos los ascensores y escaleras eléctricas son iguales y funcionan de la misma manera, lo cierto es que no es así.

Al haber diferentes fabricantes, cada una de las marcas establece unos parámetros de operación, mantenimiento y reparación propios. “Normalmente, quien realiza la venta e instalación del equipo es quien presta los servicios de mantenimiento; eventualmente pueden ser compañías diferentes. De ahí que, como usuario, se debe velar porque dichas revisiones sean realizadas por personal técnico capacitado directamente con los fabricantes”, afirma el director estratégico de Unidades de Negocio de Estilo Ingeniería para los tres países donde la empresa hace presencia.



Un buen mantenimiento de elevadores, escaleras eléctricas o andenes móviles se ve reflejado en el número de fallas y el tiempo de disponibilidad del equipo. Si ese ascensor que debe usar todos los días para ir a su oficina o a su hogar pasa más tiempo en reparación que en funcionamiento, sospeche y exija al administrador la correspondiente certificación por parte de empresas acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC). Por su parte, la manera más fácil de que los administradores y usuarios sepan si quienes intervienen los equipos están haciendo un buen trabajo, es porque no se generan novedades en la operación.



“Lo anterior quiere decir que el elevador, por ejemplo, no está generando sobrecostos por cuestiones de mantenimiento (cambio de repuestos o daños producidos durante la operación) o si el número de llamadas de emergencia es bajo o casi nulo”, asevera el director estratégico de Unidades de Negocio de Estilo Ingeniería.



“En Estilo Ingeniería, nuestra promesa es que cada intervención realizada a los equipos sea de manera preventiva y no correctiva. Luego de 40 años en el mercado, nos reconocen como una empresa con alto nivel de responsabilidad. Más que un contrato, un servicio o una relación cliente-proveedor, es una alianza que establecemos en pro de la integridad de los usuarios de equipos de transporte vertical”, agrega Vallejo.



LA BÚSQUEDA DE UN ALIADO ESTRATÉGICO



Un aliado estratégico es aquella firma experta, con trayectoria en el mercado y numerosos casos de éxito que, en el caso del transporte vertical, puede brindar una atención integral que va desde la asesoría en la venta e instalación del equipo, hasta el servicio pos¬venta y todo lo que este conlleva.



“Si se tiene una novedad, como algún daño en el ascensor o una persona quedó atrapada, la inmediatez de respuesta y el tiempo que demora tener a un técnico en sitio es la mejor manera de saber si se cuenta con un aliado estratégico óptimo que le genera confianza y respalda a sus clientes”, advierte Diego Fernando Vallejo.



Precisamente, Estilo Ingeniería puede ser ese aliado estratégico por la seguridad y la confianza que proyecta. En primer lugar, cabe destacar la atención 24/7 de llamadas de emergencia a través de su central de monitoreo.



Esta compañía 100 por ciento colombiana y con presencia multilatina, cuenta con una estructura organizacional de casi 1.000 empleados directos; todos con formación técnica y el conocimiento pertinente para atender con prontitud y calidad ante cualquier novedad en equipos de transporte vertical que instala, mantiene y moderniza.



“Somos la empresa número uno en ventas en el país, de acuerdo con los informes emitidos por la DIAN a lo largo del año. Esto habla de nuestra capacidad técnica, nuestro conocimiento del negocio y la confianza que depositan nuestros clientes cada día, entre constructoras, empresas, personas administradoras y usuarios finales, con quienes trabajamos con calidad, agilidad y cercanía”, concluye Diego Fernando Vallejo.



En Estilo Ingeniería la promesa es que cada intervención sea preventiva y no correctiva.



IOT Y BIOSEGURIDAD MARCAN EL FUTURO



Gracias a la relación directa con los fabricantes localizados en China y Finlandia, los equipos de transporte vertical de Estilo Ingeniería incorporan sistemas que reducen el riesgo de transmisión de bacterias y virus a los usuarios, como el covid-19 y suministra dispositivos que esterilizan y purifican ascensores y escaleras eléctricas.



“De igual manera, estamos trabajando en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) para brindarle a nuestros clientes equipos más avanzados, ágiles e innovadores. Estos desarrollos nos permitirán predecir cuándo se presentará una falla en un ascensor y evitar que ocurra; o bien, permitir un monitoreo permanente a través de inteligencia artificial”, cuenta Diego Fernando Vallejo, director estratégico de Unidades de Negocio de Estilo Ingeniería.