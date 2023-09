Seguridad y rentabilidad: razones para elegir un CDT con Itaú

En el mundo financiero, obtener estabilidad y crecimiento son objetivos primordiales, en ese sentido, las personas andan en busca de opciones que les generen tranquilidad, rentabilidad y les permitan conservar el poder adquisitivo. Por lo anterior, los Certificados de Depósito a Término (CDT) son una herramienta confiable y efectiva para proteger el capital e invertir a bajo riesgo, pues dan la oportunidad a los interesados de alcanzar metas financieras a corto y largo plazo y despreocuparse de tener que buscar otras alternativas para lograr buenos resultados.









En Colombia, el mercado financiero le apunta a animar a los inversionistas a aprovechar el momento por el cual está atravesando la economía nacional y a acceder a productos como los CDT. De hecho, Itaú, el mayor banco privado de América Latina con casi 100 años de experiencia en la entrega de soluciones financieras para personas naturales y empresas y presencia de seis años en Colombia, les ofrece una tasa muy competitiva y un sinnúmero de ventajas.



“Siempre es un buen momento para invertir porque invertir y ahorrar debería ser una de las disciplinas más importantes en la vida, pues es la única manera de hacer crecer el patrimonio, garantizando una vida financiera sana. Especialmente en Colombia, las tasas de interés se encuentran en un nivel que no habíamos tenido en décadas y cuando están tan altas se vuelve costoso guardar dinero que no está rentando en algún instrumento”, explica Sergio Escobar, gerente de Ahorro e Inversión en Itaú Colombia, agregando que “llegamos al punto más alto del ciclo en las tasas de interés y en Itaú creemos que el Banco de la República podría considerar iniciar el ciclo de ajustes bajistas hacia el último trimestre del año”.



El portafolio de Itaú



Cuando se habla de herramientas de inversión, se debe hablar de los productos que componen el portafolio de Itaú. Para empezar, cuenta con productos de ahorro de inversión a la vista, es decir, que les dan la oportunidad a los clientes de retirar el monto en el momento en que lo requieran, por ello, esta entidad financiera ofrece la cuenta Itaú rentable, una cuenta de ahorro que genera mayores tasas de interés en la medida en la que se tenga más saldo y la cuenta de ahorro programado para definir una cifra determinada que se desea ahorrar mes a mes. Por otro lado, su gama de fondos de inversión, que también son a la vista, se dividen en fondos de inversión de corto plazo con rentabilidades interesantes, fondos de acciones, fondos a mediano plazo y una plataforma de arquitectura abierta de inversiones. Allí, los usuarios pueden ingresar a fondos de renta fija internacional y otros más especializados.



El mundo de los CDT



Si bien los CDT no son un producto a la vista porque cuando se adquieren se deposita el dinero y el banco encargado se lo regresa al inversionista en un plazo fijo y con los intereses acordados, sí son uno de los productos financieros más seguros en la medida en que se conoce en dónde está el dinero y quién lo va a administrar.



“En Itaú tenemos el objetivo de traer dinero y de ayudar a nuestros clientes a crecer, por esa razón, para los CDT contamos con una tasa especial de 14.70 por ciento a 90 días, la posibilidad de abrirlo desde $10 millones y la elección de plazos para recibir lo invertido desde 30 hasta 540 días, en otros niveles de tasa”, dice Escobar, agregando que “además de la ventaja que otorga la tasa que tenemos en este momento, nuestros CDT como productos se puede contratar digitalmente, desde la aplicación o desde el portal transaccional; el proceso tarda menos de cinco minutos”.



En lo que a seguridad se refiere, Itaú cuenta con la calificación AAA otorgada por Fitch Ratings y con la calificación BRC 1+ por parte de BRC Ratings, lo que indica que es una de las entidades más confiables para invertir localmente.



“Para tener un CDT con nosotros, el cliente nuevo debe abrir una cuenta de ahorros desde nuestros canales digitales o en una sucursal, diligenciar la información para registrarse, solicitar el producto y, una vez se haya hecho, consignar el dinero o hacer una transferencia electrónica”, finaliza Escobar.



Para más información haga clic aquí.