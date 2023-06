Seguros del Estado migra su operación a IBM Cloud con apoyo de TIVIT

Seguros del Estado, compañía colombiana de seguros con más de 65 años en el mercado, anunció que movió el 100% de sus cargas de trabajo de misión crítica a IBM Cloud, con el apoyo de TIVIT, empresa latinoamericana de tecnología que opera localmente como asociada de negocio de la multinacional. Esta apuesta por la tecnología de nube, le permite a Seguros del Estado tener más flexibilidad y centralización de su información en un entorno seguro, generando procesos internos más ágiles con procesadores veloces, que impactan positivamente a sus cerca de 2100 usuarios que se conectan a sus aplicaciones Core en toda Colombia.

Como parte de su estrategia de modernización, Seguros del Estado decidió implementar una migración rápida y sin fricciones a la nube, que mantenga sus niveles de seguridad y regulación local. Con el apoyo de IBM y TIVIT, la transferencia de sus 5 terabytes de información a la nube de IBM sólo tomó algunas horas y solo un par de semanas para completar el proceso, sin afectar a ninguno de sus clientes ni la continuidad del negocio. Esto fue posible aprovechando las bondades de una estrategia de modernización homogénea para mover sus cargas de trabajo de misión crítica con IBM Power Virtual Server, IBM AIX y VMware en IBM Cloud Bare Metal.



“Fue un reto innovar con tecnologías que ofrecen una solución de centro de datos bajo un modelo adaptable, flexible, ágil, costo eficiente, dinámico y seguro; acorde a las necesidades del negocio y la regulación local. Estamos muy contentos con el resultado ya que nos permitió ganar en seguridad y agilidad, al mismo tiempo que acelera nuestra capacidad de innovación para continuar ofreciendo valor a nuestros clientes”, indicó Carolina Cabrera Lemus, Vicepresidente de Tecnología y Operaciones de Seguros del Estado.



Además, Seguros del Estado se convirtió en el primer cliente de IBM en América Latina en mover sus cargas de trabajo a la nube con IBM Power Systems Virtual Server, con Global Replication Service (GRS) para replicar entre un ambiente productivo y uno de contingencia, para garantizar la continuidad de sus operaciones. Como resultado, la recuperación de una contingencia le tomará a Seguros del Estado solo algunas horas.



“En la actualidad, las empresas están tomando decisiones estratégicas de infraestructura para modernizar sus operaciones, eligiendo dónde residen sus cargas de trabajo en función de sus necesidades y objetivos de negocio. Cada vez más compañías están recurriendo a un enfoque de nube híbrida, multicloud y seguro para ofrecer experiencias innovadoras, ágiles y personalizadas en el corazón de sus nuevas estrategias digitales. Estamos orgullosos de ser aliados de Seguros del Estado en su transformación digital junto a TIVIT y esperamos seguir transformando la industria y la experiencia de los clientes”, aseguró Patricio Espinosa, Gerente General de IBM Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Región Caribe.





Jorge Orozco TIVIT



“Para nosotros es un orgullo acompañar a Seguros del Estado y a su equipo ejecutivo de IT en este ‘Journey to Cloud’ como uno de los pilares en la estrategia de transformación digital. Además, de la puesta en funcionamiento de sus aplicaciones core en IBM Cloud. También se acoplaron las integraciones multicloud ya existentes, disminuyendo así la latencia y los tiempos de respuesta y, por ende, impulsando la agilidad y consistencia de los sistemas digitales como apoyo al negocio de Seguros del Estado”, comentó Jorge Orozco, Gerente General de TIVIT Colombia, México y Panamá.



Como parte importante de su proceso, Seguros del Estado debía mantener sus cargas de trabajo de misión crítica en un entorno seguro y de acuerdo con las regulaciones locales. IBM Cloud cumple con los estándares de seguridad y compliance necesarios en la industria de seguros, en rigor con la circular 005 de la Superintendencia Financiera de Colombia, y hace parte de un proyecto de transformación digital que Seguros del Estado lleva adelante hace 2 años.



De acuerdo con un reciente estudio mundial de IBM, realizado por The Harris Poll, los líderes empresariales aseguran que la nube híbrida es fundamental para la modernización. De hecho, el 71% de los encuestados piensa que es difícil aprovechar todo el potencial de una transformación digital sin contar con una sólida estrategia de nube.



​Sobre Seguros del Estado

Seguros del Estado es una compañía colombiana con más 65 años en el mercado asegurador, la cual le viene apostando a la transformación digital basada en tecnología, innovación, creatividad, procesos, proyectos y herramientas que faciliten el acercamiento con clientes e intermediarios teniendo un enfoque claro para brindar un mejor servicio y experiencia. Seguros del Estado cuenta con el apoyo de la Mutua Madrileña y espacios como Mutua innova que es el programa de intraemprendimiento que le ha permitido además, adquirir conocimientos, experiencias y la visualización de cómo la tecnología es un aliado en la nueva era de los seguros.

​

Sobre TIVIT | Su futuro, nuestro desafío

TIVIT es una multinacional tecnológica presente en el mercado desde hace 20 años y opera en 10 países de América Latina. A través de sus líneas de negocio: Digital Business, Cloud Solutions, CyberSecurity y Tech Platforms, la empresa ofrece respuestas y soluciones personalizadas que impactan en el negocio, y en la rutina de empresas y personas.



Con el uso de tecnologías emergentes, alianzas tecnológicas y servicios innovadores, TIVIT apoya a sus clientes en el viaje de la transformación digital, en diversos sectores como, servicios financieros, utilities, retail y manufactura, entre otros.



Para más información ingrese a: https://latam.tivit.com/tivit-one-place y/o a https://www.tivit.com/es/





Sobre IBM

IBM es un proveedor global líder de nube híbrida, inteligencia artificial y servicios comerciales, que ayuda a los clientes en más de 175 países a capitalizar los conocimientos de sus datos, agilizar los procesos comerciales, reducir costos y obtener una ventaja competitiva en sus industrias.



Casi 3800 entidades gubernamentales y corporativas en áreas de infraestructura crítica, como servicios financieros, telecomunicaciones y atención médica, confían en la plataforma de nube híbrida de IBM y Red Hat OpenShift para realizar sus transformaciones digitales de manera rápida, eficiente y segura. Las innovaciones revolucionarias de IBM en inteligencia artificial, computación cuántica, soluciones en la nube específicas de la industria y servicios comerciales brindan opciones abiertas y flexibles a nuestros clientes. Todo esto está respaldado por el legendario compromiso de IBM con la confianza, la transparencia, la responsabilidad, la inclusión y el servicio. Para obtener más información, visite www.ibm.com/co-es