Seguros SURA responde a la evolución de tendencias y riesgos

El norte de la industria aseguradora está en ganar velocidad de respuesta ante los riesgos emergentes y cambiar paradigmas: no se trata de desarrollar soluciones sobre lo que se identificó que ya pasó, sino lo que pasa y pasará. Se trata de hacer un tránsito del pasado al futuro.



Y eso lo tiene claro Seguros SURA Colombia. Para lograrlo, parte de la visión estructurada del entorno mediante la Gestión de Tendencias Riesgos (GTR), como respuesta proactiva ante un entorno cambiante.



Con la experiencia acumulada, la comprensión de fenómenos que cambian la vida de personas y empresas y aprovechando la transformación digital y la tecnología, la compañía ha expandido sus fronteras para diversificar sus soluciones, desarrollar

canales para diferentes segmentos y expandirse con mayor sentido de inclusión. A continuación, cuatro experiencias sobre cómo responde a incertidumbres particulares de los colombianos.

Mis Aliados, un servicio seguro y confiable

Un plomero, un pintor o un electricista, un carpintero o un buen albañil. Muchas veces se requiere de un arreglo de urgencia, pero no se encuentra a tiempo la persona idónea o, más aún, el trabajo contratado no queda bien. Por eso nació misaliados.com. co, iniciativa de innovación social que conecta a la oferta y demanda de servicios diversos, asociados a soluciones de aseguramiento mientras son prestados. La plataforma ya tiene

700 trabajadores independientes registrados como aliados y más de 5.000 contratantes.

Ofrece la posibilidad de calificar el servicio, que genera más confianza y anima a los aliados a hacerlo cada vez mejor y formalizar la prestación de servicios para mejores condiciones de empleo.

Un seguro para ahorrar energía

Seguros SURA Colombia desarrolló la primera solución de eficiencia energética en el país.

Esta alternativa ya la tomaron siete empresas que apuestan a la sostenibilidad de la mano de una solución que genera competitividad y es amigable con el medioambiente. De hecho, adelantan proyectos como granjas solares o cambio de calderas por calentadores térmicos, entre otros. La experiencia ha sido destacada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pues las pólizas cumplen con los estándares del Programa de Seguro de Eficiencia Energética (ESI, por su sigla en inglés).

WeSURA crea comunidades

Se trata de un modelo de aseguramiento basado en el consumo colaborativo, que cuenta ya con más de 8.000 personas vinculadas en las opciones que ofrece. Responde a la necesidad de asegurar elementos que unen y conectan como comunidad, mediante soluciones pensadas para obtenerse en grupo. Protege celulares, bicicletas, mascotas, computadores y tabletas durante 365 días y, a medida que la comunidad crece, entrega mayores beneficios. También da la posibilidad de devolver al grupo un porcentaje de las primas por el hecho de no presentar reclamaciones en el periodo asegurado.

Para no correr riesgos en las redes

El 64% de los hogares y el 68% de las empresas tienen acceso a internet en el país y en los últimos ocho años se incrementó 70% la conectividad a la red, según cifras oficiales.

Sin embargo, existe entre los colombianos un amplio desconocimiento acerca de los retos que tiene en la cotidianidad estar conectados todo el tiempo.

Para responder a esa tendencia y los riesgos que conlleva, la compañía desarrolló el Seguro de Protección Digital Personal, pionero en el país, para acompañar a las personas

y a los empresarios en situaciones que afecten sus finanzas, imagen e información personal o de terceros.

Juan David Escobar, CEO Seguros SURA Colombia

“Buscamos comprender las megatendencias y las tendencias que transforman a las

personas y a las empresas, para potenciar sus oportunidades y gestionar los riesgos

que las limitan”.