Ser feliz en el trabajo la gran apuesta de Allianz Colombia

Con una oferta integral en las áreas de protección, ahorro e inversión, sumada a una experiencia de 148 años, Allianz se consolida como la aseguradora de mayor trayectoria en el mercado colombiano; una de las tres compañías más importantes en los ramos de Autos, Salud y Hogar, sumado a un amplio portafolio en seguros de empresa y la única aseguradora en el país que cuenta con un Fondo Voluntario de Pensiones.



¿El secreto? El mismo que todas las empresas conocen, pero que solo las compañías realmente exitosas entienden y ejecutan en el marco de una estrategia completa y de largo plazo: brindar una experiencia integral a sus cerca de 650 empleados.



Santiago Sanín, gerente de Recursos Humanos en Allianz Colombia, ha señalado que además de ser uno de los grupos aseguradores y proveedores de servicios financieros más importantes del mundo es, desde hace varios años, una de las compañías que más ha invertido en la creación de espacios de trabajo seguros, creativos y equitativos.



“En Colombia, no solo fuimos la primera empresa en la historia del país en contratar a una mujer, a comienzos del siglo pasado, sino que, en la actualidad, somos una de las pocas compañías cuya junta directiva está compuesta en un 50% por mujeres, cifra que dobla el promedio nacional que, actualmente, es del 21,2%. Por supuesto, la participación e inclusión de mujeres en la empresa no se limita a la junta directiva, ya que las mujeres representan el 63% del total de la fuerza laboral de Allianz Colombia”, anota Sanín.



Creciendo con nuestros Allianzers



Otras iniciativas destacadas que adelanta la compañía en materia de inclusión de género son: contratación de mujeres embarazadas; línea de sucesión donde existe, al menos, una mujer en el plan de sucesión de los cargos clave; licencia de paternidad extendida, ofreciendo a los padres la posibilidad de acompañar a sus parejas, planes de capacitación a la medida de las necesidades de cada empleado y una modalidad de trabajo híbrido que incluye la posibilidad de trabajar, desde cualquier lugar del mundo, por 25 días al año.



Adicionalmente, en el mes de julio de este año, la empresa anunció que ninguno de sus empleados, con contrato directo, ganaría menos de dos Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, como un compromiso con su gente y la posibilidad de ofrecerles mayores posibilidades en tiempos de alta volatilidad económica.



A esto se suma el compromiso permanente con el cuidado de la salud mental gracias a la implementación de una línea de atención, completamente confidencial, en la que todos los empleados y sus familias pueden acceder a una consulta especializada para recibir apoyo integral.



“Nuestro compromiso es firme y tiene como propósito que cada Allianzer, como cariñosamente llamamos a nuestros colaboradores, puedan desplegar su talento, experiencia y creatividad en un escenario armónico, saludable y libre de etiquetas. En reconocimiento a esta realidad, medible y concreta, la reconocida consultora Great Place to Work nos entregó, este año, la certificación que nos acredita como un Gran Lugar para Trabajar”, puntualiza Sanín.



Cabe resaltar que la distinción es el resultado de un informe que arrojó que, el 99% de los empleados de Allianz Colombia afirman que la aseguradora de origen alemán, pero corazón 100% colombiano, es un excelente lugar para trabajar, en comparación con el 86% de los empleados de las empresas del mercado; ponderando temas como acceso equitativo a oportunidades, comunicación y liderazgo. Los resultados de la encuesta arrojan, además, que el 99% de los funcionarios confían en el liderazgo, sienten que la empresa es un lugar seguro para trabajar y reconocen que, a las personas, se les trata con equidad sin importar su condición sexual.



Más razones para decir ‘WoW’



La estrategia de cuidado y atención al talento humano es el resultado de un ejercicio global en el que, desde mediados de 2021 y con el nombre ‘WoW’ (‘Ways of Working’), el Grupo Allianz impulsa la flexibilidad, la colaboración, la agilidad y la productividad entre todos los miembros de la compañía a nivel global con un fuerte componente de sostenibilidad. Razón por la cual, a través de la Fundación Allianz, los equipos pueden participar en iniciativas de mentoría a emprendedores, voluntariado, siembra de árboles y arreglo de fachadas solo por nombrar algunos.



“Los Allianzers son nuestra gran inspiración y motivo de orgullo. Gracias a ellos cuidamos de los 1.5 millones de asegurados que tenemos actualmente en el país y ofrecemos un servicio de clase mundial que es reconocido en Colombia y en todos los países en los que operamos. Partimos de la escucha activa y la retroalimentación permanente con la que podemos ejecutar acciones flexibles a la medida de sus necesidades mientras consolidamos nuestro liderazgo de puertas abiertas”, concluyó Sanín.



Servicio, propósito y alegría se combinan en una estrategia en la que cada empleado entiende su aporte a la construcción de los resultados de negocio, disfruta lo que hace, alcanza su potencial y, especialmente, aporta al desarrollo del país y el cuidado del planeta.