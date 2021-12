Siemens Healthineers se consolida como un gran lugar para trabajar

Siemens Healthineers es el reflejo de trabajar como una “familia” donde priman los sentimientos de orgullo, confianza, credibilidad y respeto.

Este fue el aspecto clave que tuvo en cuenta Great Place To Work® para incluir a esta empresa líder en tecnología (con más de 120 años de experiencia y 66.000 colaboradores en más de 70 países del mundo) en su ‘ranking’ 2021-2022.



En detalle, la encuesta concluyó que el 96% de los trabajadores de esta compañía están convencidos de que es un buen lugar para trabajar y, por ende, lo recomendarían a otras personas para buscar su crecimiento profesional, tener una estabilidad laboral y gozar de un buen ambiente de trabajo.



Unidos por un propósito

​

La organización de Great Place To Work® (GPTW) tuvo en cuenta otros factores como el balance entre vida y trabajo (‘Work-Life Balance’), un concepto que Siemens Healthineers aplica en su talento humano desde hace más de 10 años y que se evidencia, por ejemplo, en políticas de Home Office, Early Friday (gozar de la tarde del viernes) y cuando la compañía brinda la posibilidad de que los trabajadores puedan tomarse el tiempo libre que necesiten para resolver una situación personal.



Este año, la empresa de tecnología médica fue destacada en el listado que reconoce a las empresas con mejor ambiente laboral en Colombia, ubicándose en la categoría de organizaciones de hasta 300 colaboradores.



“Estamos comprometidos con seguir generando espacios de crecimiento continuo – trabajamos arduamente por el crecimiento del talento humano, por mantener al equipo sano y feliz en lo que hace, y esto sin duda, trae crecimiento al negocio y un impacto positivo para mejorar la calidad de vida de los pacientes a través de diagnósticos y procesos médicos más precisos. Contar con talento humano visionario nos permitirá seguir creciendo y celebrando nuevos logros”, manifestó Francisco Vélez, director general de Siemens Healthineers para Colombia, Perú y Ecuador.



Aquí, las diferencias construyen



Asimismo, el ‘ranking’ valoró las estrategias de promoción de la diversidad de Siemens Healthineers, las cuales incluyen y respetan la variedad de orígenes, experiencias, pensamientos, conocimientos y cualidades individuales en todos los niveles de la organización.



De esta manera, la compañía líder en tecnología médica dirige esfuerzos para crear un ambiente laboral que anima a los empleados a ser ellos mismos, permitiéndoles dar rienda suelta a su verdadero potencial, bajo una visión donde las ideas y enfoques -sin importar qué tan diferentes sean- prosperen.



“Obtener este reconocimiento, en medio de la coyuntura del Covid-19, es una evidencia de que aquello que nos une no es un lugar de trabajo físico, sino un mismo propósito. Comprendemos que la formación integral siempre puede ser potenciada y, por eso, buscamos contar con equipos diversos con los cuales podamos trabajar en ser nosotros mismos, mientras fomentamos el cuidado de la salud”, concluye Vélez.



Diálogo, confianza y colaboración



Según señaló GPTW en su publicación 2021-2022, una cultura de diálogo, confianza y colaboración le permite a Siemens Healthineers lograr sus objetivos con mayor eficiencia, trabajar con pasión e innovar continuamente en su portafolio de productos y servicios en diagnóstico In Vitro, terapia guiada por imágenes, diagnóstico In Vivo y atención innovadora del cáncer.



En el año fiscal 2021, que finalizó el 30 de septiembre de este año, Siemens Healthineers generó ingresos por $18.000 millones de euros y un EBIT ajustado de $3.100 millones de euros.



Encuentre más información sobre Siemens Healthineers y su misión de mejorar la salud mediante una atención eficiente, tecnológica y de alta calidad ingresando a www.siemens-healthineers.com/co.