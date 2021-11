Single Malt, el whisky de una sola malta

Sofisticación, elegancia y exclusividad son tres de los principales atributos con los que se podría definir a los Single Malt, el whisky escocés que a lo largo de su vida se ha convertido en una de las bebidas más apetecidas en el universo de los destilados.



Su historia se remonta a los whiskies de malta cuyo registro más antiguo documentado data de 1494 en Exchequer Rolls- los registros del Tesoro de Escocia de 1326 a 1708- que decía "ocho copas de malta para Fray John Cor por orden del Rey Jacobo IV de Escocia, para hacer aqua vitae” o agua de vida.



Su cuidadoso proceso de elaboración, desde el malteado hasta la fermentación, la destilación y la maduración, tiempos de añejamiento- mínimo tres años- y características de color, aroma y sabor logran ofrecer en cada sorbo una experiencia única de sensaciones



¿Qué los hace tan especiales? A diferencia de otros whiskies escoceses que se logran al destilar malta fermentada de cereales, cebada y maíz, en los Single Malt se usa solo la cebada malteada; además, son elaborados en una única destilería -no se combinan ni mezclan con whiskies de otras destilerías (de ahí el nombre de single)- y son destilados mínimo dos veces al año en alambiques de cobre y añejados exclusivamente en regiones de Escocia, para luego ser envejecidos en barriles de roble.



Estas bebidas espirituosas originarias de seis regiones de Escocia (Highland, Island, Islay, Lowland, Campbeltown y especialmente de Speyside), reconocidas por su elegancia y rico sabor afrutado carecen del sabor ahumado, de grano tostado, amaderado que suelen tener otros whiskies, ofrecen sabores superiormente más suaves y espléndidos aromas texturas y matices.



The Glenlivet, el icono



Esta exclusividad de los Singles Malts se expresa, además, en que solo alrededor del 10% de los whiskies escoceses del mercado se clasifican como Single Malt, entre los que se destacan por su gran maestría los The Glenlivet, una de las marcas más emblemáticas, cuyo nombre viene del valle de origen Glen, que atraviesa el río cristalino, Livet.

The Glenlivet se convirtió en la primera destilería en producir whisky de manera legal en el mundo, luego de que su fundador George Smith lo destilara por varios años clandestinamente en la región, pero obteniendo en 1824 la licencia para producirlo, año desde el cual la marca genera nuevos estándares en el whisky y una amplia y variada carta que incluye:



The Glenlivet Founder´s reserve



Añejado en barricas de roble americano, de color oro blanco, aromas de caramelo, banano, peras en almíbar, vainilla y en sabores en paladar de miel, durazno, banano, piña, The Glenlivet Founder’s Reserve es un whisky dulce, ligero y muy suave al paladar que puede ser disfrutado con un queso cremoso y mermelada de frutas.



The Glenlivet 12



De color oro pálido, aromas de vainilla, peras, manzana verde, sirope de maple; sabores en paladar a caramelo, manzana verde, cardamomo y maple, este whisky combinando en barricas de roble americano y barricas de roble tradicional de Escocia, es la expresión pura de Speyside: afrutado, floral, dulce y ligero. Un whisky para todos los momentos.



The Glenlivet Captain's Reserve



De color ámbar oscuro, añejado en barricas de coñac, The Glenlivet Captain's Reserve es una explosión de frutas (uvas pasas, cereza negra, manzana roja, cacao, durazno) en olfato y paladar, con un toque dulce de caramelo y chocolate al final. Excelente para acompañar cualquier momento del día.



The Glenlivet 15 años



Uno de los favoritos entre los conocedores de Single Malts, es un whisky excepcional, en el que se usan tres variedades de barricas en su elaboración, dando protagonismo a las barricas de roble francés que vienen del bosque de Dordoña. Mucha complejidad y siempre con la suavidad esperada de The Glenlivet. Sus características: color: ligeramente anaranjado, en olfato, aromas a piña, banano, duraznos en almíbar, clavos de olor, canela; y al paladar, sabores a jengibre, piña, miel de agave, anís y naranja dulce.



The Glenlivet 18 años



Es un whisky para conocedores del mundo de los Single Malts. Su añejamiento en barricas de ex-jerez y ex-bourbon crea una fusión entre notas especiadas, caramelizadas y amaderadas. Perfecto para disfrutar con un toque de agua para resaltar la complejidad de esta maravilla. Se caracteriza por su color bronce oscuro, perfil aromático a jerez oloroso, nueces en caramelo, cacao, pan de Navidad, y sutiles sabores de toffee oscuro, café, almendras, vainilla y panela.



The Glenlivet 21 años



Sus notas de caramelo, especias dulces y frutos secos están equilibradas con un toque de humo y madera al final. Sus barricas están seleccionadas a mano, creando el whisky ideal para celebrar los grandes momentos de la vida. Con notas brillantes en olfato de caoba, panela caramelizada, torta de frutos secos y al paladar de dulce de leche, té ahumado, maple, nuez y clavos de olor.



Sin duda, este menú de referencias es una exquisita propuesta que se puede beber puro, permitiendo disfrutar el sabor que lo caracteriza; con hielo, que ayuda a abrir sus notas de sabor; o como coctel, en mezclas poderosas.



La mejor forma de entenderlo: disfrutando una buena copa o un buen vaso.



* El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Prohíbase el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994.