Sistecrédito, el crédito de todos

La situación económica de muchos negocios en Colombia requiere de aliados que entiendan sus necesidades de flujo de caja y les faciliten el acceso a oportunidades de solvencia de una manera ágil, sin las trabas y los peros del sistema bancario convencional. No hay que olvidar que la población de NSE 1, 2 y 3 es del 82%, por lo que el país necesita de empresas que les brinden ayuda a esas personas para ser incluidas en el sistema financiero.



Ese es el caso de Sistecrédito. La compañía nació a raíz de una oportunidad que Álvaro Villegas, su presidente, encontró en Medellín, ciudad en la que los comercios vendían hace 26 años (y lo sigue haciendo) bajo diversas modalidades de crédito.



“En nuestros principios, surgimos como la posibilidad de liberar a los comerciantes de esos créditos de consumo, que en muchos casos se manejaban de manera informal, implementando su sistematización como valor agregado. Junto con eso, comenzamos a ofrecer créditos digitales y nos adelantamos así al mundo ‘fintech’”, cuenta Villegas.



Los servicios de Sistecrédito estaban dirigidos, en especial, a la base de la pirámide, es decir, a clientes que no estaban bancarizados o que el sistema financiero no atendía de manera adecuada.



Hoy, la compañía les brinda a los comercios la posibilidad de vender sus productos a crédito con medios de pago eficientes para los clientes, liberándolos de la administración del crédito para que puedan dedicarse al ‘core’ de sus negocios.



Sistecrédito también les ofrece ayuda en toda la gestión comercial, manteniendo contacto con miles de clientes en todo el país. De esta manera, los comerciantes podrán incrementar sus ventas sin riesgo de pérdida de cartera y con la opción de recompra.



“Nuestros créditos son rotativos y, por eso, cada vez que el cliente se dirija al almacén a realizar pagos, se liberará cupo que podrán gastar sin problema en sus tiendas”, afirma el presidente de la compañía.



Gracias a esta dinámica, Sistecrédito suma más de 6 millones de usuarios desde sus inicios y atiende en la actualidad más de 18.000 créditos diarios que pueden ser usados por sus clientes para realizar compras en 25.000 almacenes aliados en cualquier lugar de Colombia y cierra 2022 con 1,7 billones en colocación de créditos.



El valor de la confianza



En sus inicios, la compañía arrancó con una persona y su presidente se dio a la tarea de vincular personal femenino que no tuviera experiencia laboral para desempeñarse, inicialmente, en actividades de estudio de crédito y cobranza.



En esta dinámica de atención a las necesidades de los clientes, el valor de la confianza siempre ha sido fundamental para Sistecrédito, tanto de cara a los consumidores como hacia los comercios que contratan sus servicios.



“Era muy importante que nuestras colaboradoras trataran muy bien al consumidor, que en general era mal atendido por la banca. De ahí que uno de nuestros pilares siempre haya sido confiar en las mujeres que trabajan con nosotros, porque el modelo de negocio que implementamos tenía como objetivo que el otorgamiento de los créditos fuera cuestión de minutos”, asegura Álvaro Villegas.



Ese respeto se manifiesta desde la alta gerencia a los 800 trabajadores de la compañía (el 60% corresponde a mujeres) quienes, a su vez, se lo transmiten a todos los clientes de la empresa.



“Existe un ambiente de colaboración y de cercanía conmigo —dice Villegas—. Siempre que el crecimiento de Sistecrédito ha creado la necesidad de ocupar cargos directivos, llevamos a cabo convocatorias internas para promover a personas que ya trabajan con nosotros. Nunca he optado por buscar ejecutivos de afuera de la empresa”.



Muchas de las mujeres que entraron a trabajar en Sistecrédito hace un tiempo atrás hoy ocupan puestos gerenciales y directivos dentro de la compañía gracias a esta política.



“El modelo que tenemos es que a todos nuestros colaboradores se les brinda la oportunidad de crecer. Por eso, Sistecrédito siempre ha hecho lo posible para darles un mejor futuro, en línea con el propósito de hacer que todos los trabajadores crezcan en y con la compañía, tanto en sus aspectos personales como profesionales y económicos”, resalta el presidente.



Sistecrédito tiene también como filosofía preocuparse por las familias de cada uno de sus colaboradores, que cuentan con cobertura de salud prepagada y beneficios en materia de apoyo para estudios.



“A lo largo de estos 26 años hemos ayudado a las mujeres de la compañía a graduarse como abogadas, ingenieras o administradoras. Eso ha creado un inmenso sentimiento de gratitud y un altísimo sentido de pertenencia por la empresa”, indica Álvaro Villegas.



El trabajo, el mejor lugar



Gracias a todos sus esfuerzos, que incluyen además garantizar los derechos de los colaboradores y promover ecosistemas laborales seguros, la firma global de consultoría Great Place to Work le entregó a Sistecrédito su certificación por tratarse de un “Gran lugar para trabajar”, con un puntaje final del 92%.



“Es un orgullo recibir está certificación y poder demostrarles a los colombianos, a nuestros colaboradores, a nuestros clientes y a la sociedad que en este país sí podemos brindar trabajos dignos, con instalaciones amplias y adecuadas, y oportunidades de crecimiento y un ambiente laboral en el que los colaboradores sean felices y tengan calidad de vida”, resalta el presidente de la compañía.



Sistecrédito es consciente que esas prácticas permiten alcanzar el crecimiento económico deseado por los países y las personas y sus familias. “Cuando el talento humano crece, también lo pueden hacer las organizaciones y las naciones”, finaliza diciendo Álvaro Villegas.