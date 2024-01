Sobrevolando fronteras: la hoja de ruta de SATENA para el 2024

Bajo el firme compromiso de conectar los rincones más remotos de Colombia y trascender fronteras, SATENA se erige como un actor clave para la industria aérea y el desarrollo del país, siendo la aerolínea nacional con la mayor diversidad de destinos y rutas en todo el territorio colombiano, con aproximadamente 41 destinos y cerca de 100 rutas que abren las puertas a una amplia variedad de municipios y capitales.

La capacidad única de SATENA para facilitar conexiones entre destinos nacionales es evidente gracias a una extensa franja que abarca ciudades como Medellín, Bogotá, Florencia y Puerto Asís. Esta red posibilita vuelos directos desde Barranquilla hasta destinos como Puerto Inírida, Puerto Carreño, Puerto Asís, así como hacia la costa Pacífica con destinos como Bahía Solano, Quibdó y Nuquí.

Satena Satena



Más espacio para los viajeros

Con la mirada puesta en el 2024, el objetivo no apunta únicamente a aumentar sus destinos nacionales, sino también consolidarse como un puente de conexión internacional. La aerolínea trabaja en estrecha colaboración con el Gobierno Nacional y el Ministerio de Hacienda para llevar a cabo una capitalización que permitirá la adquisición de aviones con capacidad para 19 sillas.



El Mayor General, Oscar Zuluaga Castaño, presidente de SATENA, ha indicado que “estos nuevos aviones no solo complementarán la flota actual, sino que posibilitarán la apertura de más rutas y destinos, centrándose especialmente en conectar los departamentos y las capitales más alejadas del país. El objetivo es claro: garantizar una interconexión aérea que no solo facilite el desarrollo económico sino que también mejore las condiciones en salud, turismo y comercio en todas las regiones de Colombia. La meta es lograr conectar el 100% del país con los lugares más apartados en los próximos tres años”.



En el ámbito internacional, la aerolínea ratifica su compromiso con la apertura de nuevas rutas. Actualmente, trabaja en la apertura de la ruta Bogotá-Valencia, como una continuación del éxito obtenido con Venezuela a principios del 2023, donde logró establecer conexión con Caracas, la capital del vecino país. Adicionalmente, se planea conectar el sur de Colombia desde Cali y Tumaco hacia destinos en Ecuador y Perú, generando una conectividad interregional en el sector fronterizo.



“Esta estrategia tiene como objetivo satisfacer la necesidad sentida de una comunicación directa entre regiones que actualmente requieren conexiones complejas. La aerolínea busca generar una dinámica interregional que no solo simplifique los viajes sino que también responda a las necesidades específicas de los pasajeros en la región fronteriza. La optimización de vuelos internacionales se convierte en una prioridad, considerando que los aviones de menor capacidad de SATENA pueden adaptarse de manera más eficiente a estas rutas menos transitadas”, destaca el General Zuluaga.

Mayor General Oscar Zuluaga - Presidente de Satena Satena



Exploración sostenible de tesoros nacionales

De cara al 2024, SATENA anticipa un crecimiento significativo del 15 al 20% en la demanda de viajes y turismo. La aerolínea no solo busca conectar destinos, sino liderar el impulso del turismo ecológico, marcando un hito en la forma en que se experimentan y preservan las maravillas naturales de Colombia.



Es precisamente por ello, que en su empeño por cumplir la misión de conectar los rincones más remotos de Colombia, también se convierte en un catalizador del turismo verde. Esta forma de turismo, que abraza la naturaleza y la autenticidad cultural, ofrece una oportunidad única para explorar zonas aún inexploradas desde la perspectiva turística.



El General Zuluaga destaca el trabajo cercano con cámaras de comercio, gobernaciones y alcaldías para generar disponibilidad y disposición en cada región y mostrar sus maravillas geográficas. La clave está en la sinergia con las comunidades locales y la interacción entre turistas, contribuyendo al crecimiento sostenible de estas regiones.



En este escenario, la invitación a los viajeros se enfoca en ser conscientes del impacto que pueden tener en su entorno. Fomentar una cultura de cuidado y respeto hacia la naturaleza y las comunidades locales es esencial. El uso responsable de recursos, la minimización de la contaminación y la promoción de prácticas sostenibles son fundamentales. En este sentido, los viajeros se convierten en embajadores del turismo verde al transmitir estas prácticas a otros potenciales visitantes.



El turismo verde no solo se trata de explorar lugares extraordinarios, sino también de generar un impacto positivo en las comunidades locales. SATENA ve en esta forma de turismo una oportunidad para aumentar la economía de las regiones más apartadas. A través de la explotación sostenible de los recursos naturales, se busca no solo el crecimiento turístico, sino también el desarrollo integral de estas áreas.



Con un enfoque claro en el turismo verde, SATENA continúa su travesía hacia nuevos horizontes, impulsando el acceso a tesoros nacionales de manera responsable y sostenible.