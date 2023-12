Softecom: tecnología que facilita la automatización industrial

No es inesperado que, al igual que otros países, Colombia aspire a alcanzar un alto grado de automatización y transformación digital en su sector productivo. Toda vez que, en el ámbito industrial, se hace cada vez más necesario aprovechar la tecnología para mejorar procesos de operación, priorizar recursos, disminuir el tiempo de respuesta y, por supuesto, cuidar la vida de los trabajadores. Por ello, con relación a este último punto, en el país, la Ley 1562 de 2012 aborda temas relacionados con accidentes, lesiones o enfermedades laborales.

En línea con ello, las empresas a nivel nacional deben estar en capacidad de implementar sistemas de seguridad industrial que salvaguarden tanto la integridad de los trabajadores como la eficiencia de los procesos automatizados. Estos sistemas no solo deben cumplir con las normativas y estándares de seguridad vigentes, sino también adaptarse a las especificaciones de la automatización en cada sector, garantizando así un entorno laboral seguro y una producción eficiente.



Softecom: soluciones de innovación logística

Afortunadamente, existe Softecom, una compañía dedicada a la implementación de proyectos de seguridad industrial y prevención de accidentes entre máquinas y peatones, así como sistemas de telemetría para montacargas y vehículos industriales, utilizando tecnologías que facilitan la automatización industrial.



“En fábricas, almacenes y centros logísticos, hemos implementado diversos sistemas que previenen accidentes, elevan los estándares de seguridad e incrementan la productividad de las operaciones con vehículos industriales. Por ejemplo, dentro de la categoría de sistemas de seguridad y prevención de accidentes, ofrecemos sensores y cámaras IA para detección de peatones, sistemas anticolisión máquina-máquina, control de tráfico/plan vial, semaforización automática y proyección de alertas de seguridad en el piso para almacén, entre otros”, afirma Carolina Triana, CEO de Softecom, agregando que, con respecto a accesorios de seguridad para montacargas también contamos con luces de advertencia, cámaras para alturas, limitadores de velocidad, sensores de impacto y básculas hidráulicas, por mencionar algunos.



Link sistemas Softecom: https://www.youtube.com/watch?v=JVerWXhTwWs

(https://www.youtube.com/watch?v=IAO9W9pc49g)



“Además, en lo que concierne a telemetría de vehículos industriales “Smartlift”, tenemos proyectos con clientes regionales que lograron incrementar el target de utilización de su flota, optimizando el número de máquinas por proceso, así como medir y segmentar las horas de trabajo de los conductores. En temas de seguridad, minimizar riesgos de accidentes y restringir automáticamente el uso de las maquinas que NO cumplen con las condiciones mínimas que la operación exige”



Link telemetría: https://www.youtube.com/watch?v=J66whoZpAAs



Continuando con la gerente, este tipo de automatización industrial agrega valor a cada entidad al aumentar la seguridad de la compañía, previniendo accidentes con peatones, mejorando la productividad de las máquinas, reduciendo los costos correctivos de mantenimiento y obteniendo un retorno de inversión. Es decir, que esta inversión logra un retorno debido a la reducción de costos y la protección de la vida de las personas.



Ahora bien, en cuanto al proceso de implementación de los sistemas de Softecom, este se lleva a cabo de manera responsable y precisa. Una vez entran en contacto con el cliente, un equipo de expertos realiza una visita a la planta para llevar a cabo un análisis de riesgos y necesidades.



“Cuando visitamos la planta del cliente, realizamos un levantamiento de información de riesgos, tomamos evidencia y analizamos con nuestro equipo de expertos cual es la tecnología/ sistema que más se adapta a la realidad encontrada, para generar una oferta de valor; sumado a esto, ofrecemos demos de nuestros sistemas para que el cliente los conozca de primera mano y vea el impacto que tienen este tipo de tecnologías. Nuestra responsabilidad es acompañar al cliente con sistemas fiables, escalables, tecnología de punta y un servicio excepcional” explica Carolina Triana.



Link Operación de un cliente con soluciones Softecom: https://www.youtube.com/shorts/yDiYs42Fqck



En medio de este contexto, en Softecom se aseguran de mantenerse actualizados y adaptados a las últimas tendencias, ofreciendo servicios en la nube (Industria 4.0) y sistemas con tecnología IA. “Debe haber compatibilidad entre las diferentes versiones de los sistemas para que el cliente no tenga que volver a invertir a corto plazo. Y aunque todo depende del manejo y el usuario, podríamos decir que la vida útil de nuestros sistemas es de aproximadamente diez años”, enfatiza CarolinaTriana.



En ese sentido, cada proyecto trae consigo una serie de retos, y en Softecom han tenido que enfrentar paradigmas como demostrar al cliente que las inversiones en sus soluciones ya no son un comodity, sino una necesidad primaria para el cuidado de la vida de los trabajadores/peatones y para la productividad & correcto dimensionamiento de la flota industrial. Además, se han embarcado en la tarea de explicarles que sus soluciones tienen impacto en el cuidado del medio ambiente, por sus certificaciones internacionales y medición de huella de carbono en máquinas; adicionalmente la importancia y beneficios de adquirir sistemas MULTIMARCA, como son los de Softecom, que permite instalar en cualquier tipo de vehículos.





El futuro de Softecom

Hablando sobre los planes futuros de Softecom, la CEO de la marca, enfatiza un nuevo producto denominado ‘barreras de seguridad industrial’ de procedencia europea que cuentan con la certificación TÜV. Con el objetivo de ampliar su portafolio, Softecom planea complementar el ámbito de la tecnología con este producto, que consiste en barreras de resistencia industrial diseñadas para absorber impactos. En caso de que una máquina colisione a una velocidad determinada, la barrera se deformará temporalmente, absorbiendo el golpe y luego regresando a su estado original. Este principio también se aplica a la protección de peatones, estanterías, máquinas, infraestructura del almacén y otros elementos.



Ahí radica la innovación. En sorprender con nuevas tecnologías que se complementen con las actuales para que sean escalables en el tiempo y podamos mantener nuestras relaciones y oferta de valor con los clientes. No es en vano que contemos con más de 400 clientes en la industria, quienes han experimentado varios casos de éxito. Por ejemplo, una de las empresas de bebidas más reconocidas en Colombia y Latinoamérica implementó nuestra telemetría en más de 700 montacargas, logrando un aumento en la utilización de su flota, por ende, su productividad.



Nada de esto sería posible sin nuestro mayor activo: nuestros colaboradores que día a día se esmeran por dar la milla extra, a quienes cuidamos, motivamos y capacitamos, en diferentes ámbitos, para que la pasión por lo que hacen crezca cada vez más y eso se refleje en el trato a nuestros clientes, concluye Carolina Triana CEO de Softecom.



Para mayor información ingrese a https://softecomcolombia.com/.

WhatsApp: 320 8569669

Correo: ctriana@softecom.co

https://www.instagram.com/softecom/

https://www.linkedin.com/company/softecom/

https://www.facebook.com/Softecomsas

https://www.youtube.com/@softecomseguridadindustria5708