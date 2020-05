Soluciones térmicas para la reactivación de las empresas

En el mundo empresarial, se dice que hay que avanzar a la misma velocidad del mercado. De ahí que la reinvención sea un paso fundamental para conseguir una compañía innovadora; eso sí, la esencia y los valores como compañía deben permanecer en cualquier transformación. Esta fue la consigna de RFID Tecnología S.A.S. para sortear con suficiencia el reto de ser competitivo en medio de la pandemia por el coronavirus.

Esta empresa especializada en la ejecución y distribución de proyectos electrónicos de seguridad decidió emplear su experiencia de más de 20 años en cámaras, controles de acceso y sistemas de monitoreo para brindar una solución que les permitirá a oficinas, centros comerciales, universidades, colegios y, en general, a cualquier lugar con alta afluencia de personas, abrir nuevamente sus puertas sin arriesgar la salud de ningún individuo.



Mientras el país avanza hacia la reactivación de los negocios, el Gobierno nacional y las más importantes instituciones de salud han dejado en claro que el retorno a esta “nueva normalidad” debe adoptarse con todas las medidas que impidan la propagación de la Covid-19, especialmente aquellas que permitan la detección de contagiados.



“Conscientes de la nueva realidad que afronta el país y sus empresas, en RFID Tecnología S.A.S. analizamos la situación y decidimos adaptarnos, poniendo a disposición de todo tipo de industrias una línea de soluciones térmicas para la detección de la temperatura corporal. Se trata, principalmente, de cámaras, arcos, controles de acceso y equipos de reconocimiento facial que permiten identificar a personas que tengan una temperatura mayor a 37,5 grados centígrados, uno de los síntomas más recurrentes de la Covid-19, y así evitar que entre en contacto con otros y propague el virus sin saberlo”, explica Freddy Saraga, gerente general de RFID Tecnología S.A.S.



Tecnología de vanguardia



Dentro de los escenarios ideales de retorno al trabajo presencial, las estrategias de bioseguridad que muchas organizaciones en Colombia están adoptando incluyen inversiones en tecnología segura, confiable y que garantiza un mejor control del estado de salud de todo trabajador en tiempo real.



Precisamente, RFID Tecnología S.A.S. está acompañando esta transformación a través de su línea de soluciones térmicas, la cual incluye productos que se adaptan a diferentes espacios y funcionalidades. A continuación, las características técnicas de estos equipos:



En primer lugar, esta compañía dispone de sensores termográficos de mano que permiten examinar en solo un segundo la superficie de la piel y, de esta manera, conocer si un individuo presenta un episodio de fiebre, lo cual podría estar relacionado con un proceso vírico.



Por otro lado, “para el control de acceso de posibles contagiados de la Covid-19 decidimos reinventar nuestros arcos detectores de metal. Ahora, estos equipos pueden ser instalados en entradas de aeropuertos, centros comerciales, colegios o universidades y conocer la temperatura corporal de quien los cruza”, explica el gerente general de RFID Tecnología S.A.S.



Así mismo, la compañía cuenta con sistemas de reconocimiento facial que no solo examinan temperatura, sino que están programados para saber si una persona no está usando su respectivo tapabocas antes de entrar a una fábrica, por ejemplo; hasta que no cuente con este insumo de protección, el individuo no podrá ingresar a las instalaciones.



“Este tipo de sistemas pueden conectarse a torniquetes de entrada, puertas cuyo cierre o apertura sea automático o, simplemente, instalarse en la parte alta de un lugar y detectar si la persona está o no usando su tapabocas y notificarlo mediante altavoces”, precisa Freddy Saraga.



Por si fuera poco, dentro de las tecnologías más cotizadas de RFID Tecnología S.A.S. también se encuentran las ya conocidas cámaras térmicas, las cuales pueden conectarse a un sistema cerrado de televisión para que el personal de vigilancia pueda estar al tanto del estado de salud de quienes ingresan a un sistema de transporte público.



“Nuestras cámaras tienen la capacidad de leer la temperatura de hasta 30 individuos de manera simultánea y de hasta 500 en un minuto. Todo en tiempo real. Si una de ellas presenta fiebre, las cámaras enfocan a la persona, le hacen una foto y cuando cruce por un sistema con control de acceso, no le estará permitido ingresar”, afirma el gerente general de RFID Tecnología S.A.S.



De acuerdo con Saraga, las cámaras, controles de acceso y sistemas de reconocimiento facial le permiten a las empresas avanzar en la automatización de sus procesos, mientras salvaguardan la salud de su personal interno, al evitar que se acerquen a personas con síntomas de la Covid-19.



Un retorno seguro y confiable

En últimas, la tranquilidad y la salud son los dos grandes aportes de la nueva línea de productos de RFID Tecnología S.A.S. , puesto que son una gran ayuda para disminuir los riesgos de contagio. De cara a los trabajadores, estos pueden tener la confianza de que un sistema automático y comprobado está velando por su salud y la de las personas que lo rodean.



“Las personas que estén interesadas en adquirir estos equipos podrán encontrar más información en nuestro sitio web www.rfidtecnologia.com, a través de un ‘chat’ directo con nuestros asesores podrán resolver sus dudas y solicitar cotizaciones. O también, pueden comunicarse a través de WhatsApp al número (+57) 310 2406528”, concluye Freddy Saraga.