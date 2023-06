‘Somos el banco de la transformación digital en Colombia’

¿En qué consiste el proceso de autenticación con biometría facial que va a lanzar el BBVA en alianza con la Registraduría Nacional?



Consiste en una autenticación directa del usuario con la información que reposa en la Registraduría Nacional; para esto usamos la información facial del cliente (una ‘selfie’) y consultamos en línea sin almacenar información. La conexión directa de BBVA con la Registraduría Nacional se consigue vía APIs (Application Programming Interfaces), por medio del operador tecnológico, GSE.

Para esto se ha dispuesto de una aplicación en donde el cliente del banco, atendido por un asesor, autoriza el tratamiento de datos, se realiza una ‘selfie’ y con la tecnología de un ‘Liveness’ se toman los datos biométricos del rostro de la persona, y al mismo tiempo realiza una prueba de vida; de esta manera se envía la información a la Registraduría, quien se encarga de realizar la validación. En ningún caso, BBVA almacena los datos biométricos del cliente. Una vez la Registraduría comprueba la identidad de la persona se procede a realizar la operación que requiere.

¿En qué radica la importancia de implementar esta tecnología en la entidad?

La importancia de usar esta herramienta tecnológica radica en que nos permite estar donde y cuando el cliente lo desee, para lograr acceder a los servicios financieros de manera digital. Además, estamos hablando de un componente de seguridad transaccional.



Para BBVA es muy importante que nuestros clientes se sientan seguros; por ello, contar con una solución que permita validar a un ciudadano con la fuente oficial de identificación del país genera más seguridad y, sin duda, ayuda a contrarrestar los casos de suplantación de identidad en la gestión de trámites financieros.



¿Cómo avanza este proyecto y desde cuándo se va a poder utilizar?

Desde el 2016 iniciamos esta transformación para autenticar a los ciudadanos colombianos, fue así como impulsamos al sector para contar con la biometría por huella, un proceso que se sigue aplicando, pero que es independiente de esta biometría fácil. Los clientes no tendrán que hacer dos procesos, será uno solo el que se aplique. Ahora, nuestro reto es llegar a todos los lugares de Colombia, especialmente a donde hoy no tenemos presencia, llegando así hasta las zonas rurales para acompañar el desarrollo del país.



BBVA, junto a la Registraduría y al operador tecnológico GSE, ha dispuesto un piloto para probar la biometría facial y así autenticar a nuestros clientes de una manera sencilla y con toda la seguridad. En este momento estamos haciendo pruebas en diferentes regiones del país como: Puerto Asís, San José del Guaviare, Magangué, Tierralta, Córdoba, Buga, Ipiales y Pasto, entre otros, para ver el desempeño de la solución y el comportamiento de la conectividad, entre otras cosas. Por ahora no hemos sustituido ninguno de nuestros procesos de autenticación, pero esperamos hacerlo muy pronto.



¿Qué ofrece esta novedad en términos de seguridad para los clientes del banco?

Al tener la posibilidad para que las entidades financieras hagan uso de la autenticación de identidad a través de la biometría facial, lo principal es la conexión directa a las bases de la Registraduría, donde reposan los datos oficiales de los colombianos, lo que permite lograr la identificación de una persona con el uso de medios digitales sin almacenar ningún dato, ni comprometer información sensible.



Esta solución complementa nuestros procesos de seguridad, permitiendo un proceso ágil, sencillo, deslocalizado, sin la necesidad de dispositivos dedicados exclusivamente a la autenticación. Para BBVA es fundamental la seguridad de nuestros clientes y consideramos que esta nueva opción traerá grandes beneficios para combatir la suplantación, haciendo que los procesos de verificación de identidad sean en menor tiempo posible sin importar donde el cliente se encuentre.



¿Qué motiva a BBVA para dar este paso en innovación?

BBVA ha sido el banco de la transformación digital en Colombia. Desde hace 25 años hemos venido desarrollando en el país productos y herramientas innovadoras para que el cliente tenga un mejor servicio. Hoy, cuando vivimos una revolución digital, somos conscientes de que debemos continuar evolucionando en todos los procesos y el tema de la identificación tiene que ser uno de ellos.



Para BBVA tener la posibilidad de contar con una herramienta como la que está otorgando la Registraduría nos permite verificar la identidad de las personas a través de medios digitales, con equipos de fácil acceso como lo es un dispositivo móvil o un computador, además de eliminar el uso de papel en los trámites; eso es ir un paso adelante, creando oportunidades.



¿Si han visto una evolución en los usuarios de la banca con respecto al uso de nueva tecnología?

Sí, cada vez es más habitual interactuar digitalmente, pero además autenticarse biométricamente en los dispositivos móviles: la incorporación de huella digital y reconocimiento facial en los celulares hace que cada vez haya más adopción de este tipo de tecnologías; claramente de lo que hablamos acá es mucho más robusto y sofisticado, pero de cara a los clientes finalmente será una ‘selfie’.

¿Qué retos implica para ustedes la ejecución de esta iniciativa?

El principal reto es tecnológico y de seguridad. Debemos garantizar una conexión entre todos los actores, con los máximos estándares de seguridad; sin embargo, más que un reto es una oportunidad, pues nos permite acercar al sector público y privado en pro del beneficio de la ciudadanía para transformar una vez más los procesos de la banca colombiana.



Después de haber atravesado por una pandemia, el mundo se volcó a una nueva revolución tecnológica, por eso debemos continuar trabajando en transformar la experiencia del cliente y generar confianza para optimizar los trámites de una manera sencilla, eficiente y segura. Con certeza podemos decir que la gran promesa para los colombianos será reemplazar todos los procesos de identificación y legalización solamente con una ‘selfie’.