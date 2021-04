“Son los ciudadanos los que crean ciudades inteligentes”

Desde hace años se habla de ciudades inteligentes, pero, ¿qué son en esencia?



Para entenderlo, es importante saber que inteligente no se refiere a una característica que define la ciudad, sino a una herramienta. Inteligente describe la capacidad que tiene la ciudad para crear bienestar para sus ciudadanos. Entonces, ciudad inteligente no es sobre la tecnología, sino sobre las personas.



Estas urbes proporcionan servicios digitales para resolver sus problemas y dar voz a los ciudadanos, haciendo uso de las tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para garantizar sostenibilidad y bienestar. Algo muy relevante es el valor que las ciudades inteligentes otorgan a la participación ciudadana. Son los ciudadanos los que crean las ciudades inteligentes debido a la información que otorgan. De esta manera, los gobiernos convierten esos datos en mejores soluciones, se anticipan a incidentes y toman decisiones.



¿Por qué el mundo, y en particular Colombia, debe apostar por ciudades inteligentes?



Es un hecho que la vida se está trasladando a las ciudades. En Colombia las proyecciones son más retadoras: se estima que, si la tendencia sigue como hasta ahora, el 80% de la población del país será urbana en 2050. Por lo que cada ciudad debe definir cuál es su ADN de ciudad inteligente. Cada una es única e irrepetible, tiene sus propias oportunidades, por lo que deberá diseñar un plan propio, establecer sus prioridades y ser flexible para adaptarse a los cambios.



En ese sentido, en Oracle, por ejemplo, hemos diseñado una plataforma metodológica de transformación digital para ciudades: City Solutions Palette, que parte de un diagnóstico sobre el estado de madurez tecnológico de las ciudades para luego co-crear soluciones junto con los gobernantes, tomando en cuenta casos de uso que ya existen en el mundo y que se pueden aplicar a las realidades locales.



¿Cómo ve el panorama nacional frente al desarrollo de ciudades inteligentes?



En Colombia hay ciudades que van más adelante que otras. Por ejemplo, Bogotá comenzó con la implementación de semaforización inteligente y de 276 zonas wifi; instaló un sistema mejorado de contratación pública digital y la Red de Laboratorios Digitales. Actualmente, según el índice de Cities in Motion (ICIM), ocupa el sexto lugar de las ciudades inteligentes en toda Latinoamérica.



Barranquilla viene acelerando su proceso. Con su proyecto Ciudadano Único Digital quiere conocer más a los barranquilleros y sus patrones de comportamiento frente a trámites y servicios públicos, de tal manera que le permita mejor calidad de los datos para la toma de decisiones. El caso de Medellín, con su Sistema Inteligente de Movilidad, que incluye autobuses, metro, teleférico y tranvía, se ha convertido en una ciudad ejemplar en toda Latinoamérica.



¿De qué manera la tecnología apoya esta transformación urbana?



El internet y la nube, sin duda, son habilitadores fundamentales. El reto de una ciudad inteligente está en saber aprovechar la nube como plataforma de información para impulsar la innovación basada en los datos que generan los ciudadanos.



De hecho, un estudio que acabamos de presentar, ‘Soluciones de ciudad inteligente para un mundo más riesgoso’ demuestra que los líderes en el mundo están optando por la Nube y tecnologías disruptivas para acelerar la transformación digital en sus ciudades. Por ejemplo, el 88% identificó la inversión en plataformas en la nube como el requisito más urgente para la entrega exitosa de servicios esenciales y no críticos a los ciudadanos.



En ese sentido, para mejorar la experiencia ciudadana se crean aplicaciones intuitivas, confiables, con Inteligencia Artificial, Machine Learning y chatbots para automatizar tareas manuales con las que se puedan abordar rápidamente los problemas de los ciudadanos.



¿Cuál debería ser la agenda del país, más ante la coyuntura actual?



No cabe duda de que el Covid-19 evidenció la importancia que tiene avanzar en infraestructura, tecnología e innovación. La situación es totalmente nueva, exigente y retadora para todos. Y la tecnología ha sido la habilitadora de cientos de procesos, por eso es importante pensar cómo impacta el proceso de transformación digital de las ciudades de cara a la post pandemia.



Hoy estamos hablando de telemedicina, educación remota, teletrabajo, e-commerce, servicios digitales, y no cabe duda de que después de esta crisis la forma en la que vivimos no volverá a ser la misma que antes. La pandemia está forjando un nuevo ciudadano, un nuevo usuario, un nuevo consumidor. Y se debe responder a sus nuevas necesidades.



¿Cómo Oracle acompaña esa transformación hacia "construir" ciudades inteligentes?



En Colombia cumplimos 30 años. Estamos trabajando con la Ministra TIC y el SENA en el programa Misión Tic 2022 para formar cien mil desarrolladores, tenemos alianzas con las secretarías de educación de varias ciudades para enseñar programación y habilidades tecnológicas en los colegios locales, hemos puesto a disposición nuestro laboratorio de innovación, y con iNNpulsa lanzamos la Academia de Ventas para mujeres emprendedoras.



Adicionalmente, y como mencioné, hemos diseñado City Solutions Palette, una metodología que permite co-crear soluciones de transformación digital para hacer de las ciudades un lugar mejor para vivir y desarrollarse. Ponemos a disposición a nuestros expertos para guiar estas actividades de colaboración donde repensamos los problemas, metas y objetivos para buscar las mejores soluciones, alineando los objetivos de los gobiernos con la ejecución de proyectos tecnológicos como herramientas de transformación para los ciudadanos.



Oracle es mucho más que una empresa proveedora de tecnología. Somos aliados estratégicos para desarrollar y acompañar de distintas maneras los procesos de transformación de las organizaciones y, por supuesto, de las ciudades. Esto va en línea con nuestro propósito: ayudar a las personas a ver los datos de nuevas formas, a descubrir información valiosa y a generar posibilidades infinitas.



Sin duda, hay muchos más aspectos a analizar en torno a estos desafíos que afrontan las ciudades, los gobiernos y los ciudadanos, para profundizar más sobre ello Portafolio y Oracle organizan el foro: Ciudades inteligentes y su impacto a futuro, que se realizará el próximo 22 de abril, a las 9:00 a.m. a través de www.portafolio.co y el canal de YouTube de Portafolio.