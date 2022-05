Suecia invita a “liderar lo posible” en Colombia

Suecia, un referente mundial de la innovación y la sostenibilidad, sabe que las metas que necesita lograr el planeta solo pueden alcanzarse con trabajo colaborativo. Por ello, la nación escandinava está llevando a cabo la iniciativa “Pioneer The Possible” (“Lideremos lo Posible”, en español), con la cual afianza sus vínculos con empresas de otros países, entre ellos Colombia.

“Lideremos lo Posible” es liderada por el Instituto Sueco en colaboración con Business Sweden, Vinnova (la Agencia de Innovación de Suecia), Tillväxtverket (la Agencia Sueca para el Crecimiento Económico y Regional), Svenskt Näringsliv (la Confederación de Empresas Suecas), el Ministerio de Relaciones Exteriores, regiones suecas, entre muchas otras organizaciones.



“Su objetivo es inspirar el liderazgo empresarial en favor de la innovación para la sostenibilidad. Se trata de una apuesta que reconoce el papel fundamental de las empresas, para que, con ellas y desde ellas, se trabaje en el presente por un mejor futuro”, explica Thomas Andersson, oficial nacional de Comercio de la Embajada de Suecia en Colombia.



Para ello, la iniciativa promueve valores que están en el ADN de la sociedad sueca y sus empresas, como la sostenibilidad, la innovación, la diversidad, la equidad, entre otros, los cuales se consideran altamente rentables y generadores de valor.



De esta manera, “Lideremos lo Posible” busca identificar buenas prácticas, aprendizajes y experiencias en innovación y sostenibilidad para compartirlas y generar alianzas que favorezcan a cada país y, por supuesto, al planeta en general.



“Suecia es un país con vocación exportadora, ya que de allí proviene el 50% de nuestro producto interno bruto. Pero cuando hablamos de exportar nos referimos también a conocimiento, experiencia, buenas prácticas en innovación, sostenibilidad, diversidad, entre otros valores. En definitiva, es una apuesta por contribuir al desarrollo sostenible en todo el mundo”, anota Erik Alarik, director de Business Sweden en Colombia.



Buena parte de lo anterior se debe al modelo de “cuádruple hélice”, en el que la empresa privada, el sector público, la academia y la sociedad civil trabajan de manera mancomunada para innovar de manera sostenible.



“Esto ha permitido un proceso inclusivo en el que todos nos sentimos parte y aportamos a este compromiso. Es lo que queremos hacer en Colombia: con nuestra experiencia política, empresarial, ciudadana y cultural queremos ser un socio sostenible que ayude al país a recorrer su camino”, manifiesta Alarik.



Colombia y Suecia: una relación de casi 150 años



Lo anterior se ve favorecido por la buena y larga relación que ha existido entre Suecia y Colombia durante casi 150 años. De hecho, 90 empresas y marcas del país europeo están presentes en territorio colombiano, las cuales generan cerca de 25.000 empleos directos.



Cabe resaltar que estas empresas están presentes en sectores fundamentales para Colombia, como minería (Epiroc, Sandvik); infraestructura (ABB, Volvo Construcción, Scania, SKF); movilidad (Scania, Volvo Group, Volvo Cars); defensa y seguridad (SAAB, Securitas); salud (Astrazenca, Getinge); consultoría (KREAB); consumo masivo (Tetra Pak, H&M, Familia, Electrolux, Oriflame); y telecomunicaciones (TIGO, Ericsson). Esta última, cabe destacar, se convirtió en la primera empresa sueca en establecerse en Colombia al llegar en 1896.



“Estas empresas han tenido un impacto muy positivo en Colombia. Por ejemplo, en movilidad, son referencia en seguridad vial y el uso de energías verdes; en minería, se cuenta con tecnologías de última generación para favorecer la sostenibilidad y la seguridad del trabajador; en salud, se lideran programas internos y externos de diversidad, inclusión e igualdad; en telecomunicaciones, se han adelantado iniciativas para cerrar brechas en la conectividad de poblaciones aisladas. En definitiva, enfocamos nuestros esfuerzos en seguir siendo Socio Sostenible de Colombia”, afirma Andersson.



A todo lo anterior se suma la integración de un modelo de economía circular que promueve el reúso, la reutilización y el reciclaje. Otro aporte digno de mención sucedió en el 2015, con la firma del Pacto por la Transparencia, en el que participaron numerosas empresas suecas en Colombia, lo que refleja la visión de “querer hacer las cosas de la mejor manera posible”, como señala Alarik.



Embajada de Suecia

Una invitación al empresariado colombiano

Teniendo en cuenta todo lo anterior, Suecia es un aliado cada vez más importante para Colombia en innovación para la sostenibilidad. Esto es fundamental no solo para las empresas suecas, sino también para las colombianas, pues el propósito del país europeo es aunar esfuerzos desde la experiencia, las mejores prácticas y los aprendizajes.



“Hay muchísimas oportunidades en diferentes sectores y pueden encontrar en Suecia a un aliado que está listo para colaborar, articular y compartir. Más que trabajar con Suecia, se trata de trabajar por la sostenibilidad, que no solo salva el planeta, sino que además es rentable y genera empleo, innovación, investigación y desarrollo”, expresa Andersson.



Por su parte, Alarik añade que “otro gran beneficio es el interés que esto genera en el extranjero, lo que favorece la exportación, una vocación que comparten ambos países. De hecho, Colombia tiene un gran potencial en este aspecto”.



Por ello, y con el propósito de intercambiar experiencias entre empresas suecas y colombianas sobre diferentes iniciativas alrededor de la sostenibilidad, el próximo miércoles 1 de junio, de 8 a.m. a 11 a.m., se celebrará en la sede de Chapinero de la Cámara de Comercio de Bogotá el evento Lideremos Lo Posible.



Se trata de un espacio que reconoce el papel fundamental de las empresas para trabajar desde el presente por un mejor futuro.



Cabe resaltar que el evento se realizará un día antes del inicio de Estocolmo+50, un encuentro multilateral para avanzar en la agenda global ambiental, que conmemora los 50 años de la primera cumbre internacional del medio ambiente de las Naciones Unidas, celebrada en la capital sueca en 1972.



Empresas, entidades públicas, universidades e integrantes de la sociedad civil que se encuentren interesados por los temas de sostenibilidad e innovación y por las posibilidades que brinda Suecia como aliado, pueden disfrutar del evento en vivo ingresando al siguiente enlace: Lideremos lo posible: oportunidades y retos empresariales frente al cambio climático (office.com)