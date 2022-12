Tecnología e innovación en los peajes para una mejor movilidad

En el marco de propender por soluciones de movilidad que se ajusten a las necesidades de la infraestructura vial y, de cara a mejorar la efectividad de las operaciones y la experiencia del usuario que transita por esta, se han logrado evidenciar diferentes apuestas encaminadas a desarrollar nuevas tecnologías que hagan más eficiente y sencilla la operación de los peajes y el control de flujos vehiculares en autopistas y carreteras.

En ese contexto, Kapsch TrafficCom, compañía con sede en Viena, filiales y sucursales en más de 25 países, se ha consolidado como proveedor internacional de soluciones de transporte inteligente y peajes con proyectos de éxito en más de 50 países de todo el mundo. En el caso de Colombia, la empresa ha instalado sus sistemas de ITS en importantes carreteras del país, además de los sistemas de peaje de Galapa, Rio Magdalena y Vías de Nus.



Entre su portafolio de servicios, el sistema de peajes AET (All Electronic Tolling), más conocido en Latinoamérica como Free Flow (MLFF Multi Lane Free Flow), es el producto que hace de Kapsch un referente a nivel mundial, con implementaciones en grandes proyectos incluso nacionales, como en Austria, y estaduales como los del estado de Nueva York en EEUU. En Latinoamérica, Kapsch es el principal proveedor de los peajes Free Flow en Chile, donde este sistema ya es usado en las autopistas urbanas hace 20 años, y también fue responsable de las primeras implementaciones del mismo sistema en Ecuador. En Brasil, la ley que regula este tipo de sistema ya ha sido aprobada, y las concesionarias y agencias reguladoras ya están en fase de estudios para la implementación del sistema en los peajes del país.



Por lo tanto, se detecta una tendencia en Latinoamérica a migrar de los sistemas de peaje tradicional de plaza a peajes de paso libre, donde los vehículos no necesitan detenerse ni reducir la velocidad en los puntos de cobro. En el contexto de Colombia, el sistema Colpass que está siendo implementado en el país hace cada vez más favorable la implementación de dichos sistemas. De acuerdo con Juan Bernardo Arenas Mejia, gerente corporativo de Tecnología de ISA INTERVIAL en Chile, su implementación básicamente está orientada a mejorar la experiencia del usuario de las autopistas por donde se desplazan; aquí, a diferencia de los sistemas manuales o del ‘Stop & Go’, las soluciones Free Flow permiten realizar pagos sencillos y automatizados con la posibilidad de acceder a las autopistas de peaje sin necesidad de crear una cuenta o pagar por adelantado.



OPTIMIZACIÓN DE OPERACIONES



Carlos Wiedmaier, vicepresidente de Solution Consulting de Kapsch para Latinoamérica explica que “gracias a un sensor especializado en la detección y clasificación de vehículos, con un alcance de 30 metros (15 antes y 15 después del pórtico), se asegura la correcta identificación de los vehículos, incluso en situaciones de alto tráfico, por supuesto, siempre y cuando estos lleven los dispositivos en las condiciones técnicamente correctas, tengan las placas de manera visible, entre otros parámetros.” Esto proporciona tranquilidad a las concesionarias y autoridades que están desplegando sistemas de peaje Free Flow por primera vez, minimizando el riesgo de fuga de ingresos y asegurándoles que estos estarán protegidos incluso en un entorno sin barreras.



En el caso de Colombia, “no hay en este momento proyectos que incluyan sistema Free Flow para ser implementados. De momento, el país está avanzando en la introducción de Colpass, cuya normativa entró en vigencia a partir del 1 de noviembre del 2022 y que demanda una obligación de parte de las concesiones de tener en sus peajes un punto de cruce que sea electrónico”, precisa el gerente corporativo de Tecnología de ISA INTERVIAL en Chile.



De igual manera, el experto ha señalado que, para Colombia, Colpass es la homologación de varios sistemas de cobro que se tienen con tarjetas o servicios prepagados, es decir, al final del día son sistemas que tienen una garantía de pago detrás del usuario que lo tiene y lo que permite es la homologación de los distintos sistemas que se han ido desarrollando en distintas regiones del país. Sin duda, este es un paso hacia adelante en la evolución y búsqueda de un mecanismo de cobro que sea universal, que cualquier vehículo lo pueda instalar y que le permita ser identificable frente a cualquier autopista por la cual transite.



PUNTO DE REFERENCIA



Desde la experiencia de ISA INTERVIAL en la migración de peajes de plaza hacia tecnologías Free Flow, se destaca como ejemplo la Ruta del Maipo con el peaje de Nueva Angostura, el cual era el punto de cobro de peaje manual más grande de Chile. Con su intervención, se optó por retirar parte de la tecnología de pago manual y se implementaron dos pórticos de peaje sin barrera en cada sentido con la tecnología de Kapsch, quedando cuatro cabinas de pago manual en cada costado para quienes todavía prefieren esta opción.



En términos de eficiencia, a manera de ejemplo, el directivo explica que un mes de alto flujo (como septiembre) en el peaje de Nueva Angostura pueden cruzar cerca de 2.4 millones de vehículos, de los cuales el 82% usaron los pórticos de Nueva angostura, y el 18% realizaron pago manual.



Finalmente, Juan Bernardo ha señalado que América Latina tiene la oportunidad de homologar prácticas que existen en los distintos países: “Hablando directamente de Colombia, siempre sugeriría que revisen los estándares que usa Chile que es el país que ha avanzado más en la implementación de los Free Flow, no solamente en autopistas interurbanas sino también en las urbanas. Ejemplos como la Ruta del Maipo se convierten en un buen punto de referencia camino hacia esa migración y adopción de nuevas tecnologías”, puntualiza.



