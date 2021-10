Tendencia global del renting de tecnología ya se vislumbra en el país

Las compañías no son las mismas que hace diez años. Con el pasar del tiempo, las pequeñas y medianas empresas han ido evolucionando y con ellas sus necesidades, ya que desafíos como los que ha planteado la transformación digital han impulsado el crecimiento y, por ende, las responsabilidades de las áreas técnicas también son mayores en la actualidad.



En ese sentido, voceros de la empresa Compurent, sostienen que en otros países y economías más desarrolladas el renting de tecnología viene convirtiéndose en una tendencia.



Así, en Estados Unidos y en Europa gran parte de las compañías no tienen sus equipos de cómputo o servidores dentro de sus activos, sino que han empezado a migrar a los modelos que ofrecen este servicio, como también lo afirman fabricantes como HP y Lenovo.



Adicionalmente, señalan que hay inclinación en la misma economía a optar por los modelos de servicio, como por ejemplo el de las impresoras, que en Colombia se ve el caso en el que el parque de impresoras –que antes era propio– pero ahora la gran mayoría de empresas tienen esa prestación subcontratada.



“Otra tendencia que soporta lo que está sucediendo es el modelo de software como servicio (SaaS), el cual en un principio constaba de una compra inicial de alto valor y se generaba renovaciones cada año, pero en la actualidad el SaaS funciona como un pago mensual donde se da acceso a una licencia que permanece actualizada, a los datos y a la infraestructura, sin hacer grandes inversiones”, explican las fuentes.



Compurent Compurent

Renting o alquiler de tecnología

​

Con respecto a cómo funciona el renting tecnológico y el alquiler de computadores se halla solo una diferencia, la cual es dependiendo del tipo de producto que necesita el usuario.



En esa línea, el renting de tecnología aplica más cuando la compañía ya toma la decisión de tercerizar todo el servicio e irse a un negocio de largo plazo (normalmente de 36 meses de duración), y en donde la tecnología es ciento por ciento propiedad de un externo, como Compurent.



Mientras que el alquiler es un producto distinto y está más enfocado hacia las organizaciones que no tienen la necesidad de estos periodos largos, sino que requieren los equipos para proyectos puntuales, picos de producción, capacitaciones, temporadas específicas del año o quieren tener la flexibilidad de cambiar las máquinas más adelante.

De esta manera, esa clase de clientes prefieren esta segunda alternativa, aunque esto les represente asumir un valor hasta del 20 por ciento más elevado que el renting.



Los beneficios en productividad



Para Compurent, la utilidad y los beneficios para las empresas al utilizar estos servicios está dado en el hecho de que el renting se debe entender como una solución que ahorra costos ocultos y que mejora la productividad de los equipos de trabajo, en el sentido de que en la medida que las compañías comienzan a crecer, también empieza a ser más demandante el manejo de parques tecnológicos y la velocidad de respuesta de las áreas de soporte técnico.



“Si no se cuenta con las herramientas adecuadas para administrar dichos parques, ni con el equipo técnico suficiente y capacitado, muchas veces se quedan cortos para atender a los usuarios finales. El renting, aparte de ayudar a administrar la plataforma de una manera más eficiente y ahorrar tiempos, de cara al usuario final le da productividad a través de una solución más rápida, aparte de los beneficios en los costos operativos”, aclaran los portavoces de Compurent.



Es así que implementar soluciones de renta de tecnología le da al área de TI la posibilidad de despreocuparse del día a día para enfocarse en actividades que generan valor a las compañías y sus modelos de negocio, así como en los procesos de transformación tecnológica y seguridad informática.



Mayor conciencia



Aunque el mercado colombiano todavía no es el principal medio de adquisición de estos servicios de tecnología, por cuanto muchos siguen prefiriendo la compra directa de equipos, los voceros de esta organización consideran que sí se ha venido ganando mayor conciencia sobre lo que está pasando en el ámbito global en este sector y acerca de las ventajas que ofrecen opciones como el renting, aparte de que se han dado cuenta de que no tiene sentido invertir en un activo de alta depreciación.



“Adicionalmente, desde el punto de vista de costo de capital –que es una medida financiera en la cual la administración tiene que ser muy eficiente– esta es una inversión que destruye valor a la empresa, por lo que resulta vital que se tomen decisiones en pro del crecimiento rentable de las organizaciones. Es distinto, en términos de productividad del capital, invertir en una máquina que genera mayor producción y ahorro en costos, y que le aporta al core del negocio”, subrayan las fuentes.



Por estas razones, para los voceros de Compurent no cabe duda de que el renting tecnológico es una solución que se convertirá en el futuro en la principal manera de acceder a la tecnología, al tiempo que reiteran que el mercado empieza a girar hacia este modelo; sin importar en qué sector esté la empresa, para ser competitiva necesita ir al ritmo de la demanda y la innovación tecnológica que, a su vez, es cada vez más veloz.

https://www.compurent.com