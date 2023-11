Tener los datos al día con JFK Cooperativa Financiera

Asegurar la eficiencia operativa, la seguridad de los asociados y el acceso oportuno a beneficios son objetivos detrás de la actualización periódica de datos, un trámite anual que JFK Cooperativa Financiera invita a realizar por estos días, antes de que finalice el año.

De acuerdo con Javier Andrés Loaiza, subgerente de Tecnología de la Cooperativa, es tan importante estar al día con los pagos como con la información, ya que para un asociado esto proporciona una serie de beneficios concretos, por ejemplo, acceder en diciembre al aguinaldo navideño.



“La actualización oportuna es un requisito fundamental para garantizar el disfrute de estos y otros beneficios de manera ininterrumpida durante el año. Este proceso, más allá de ser una formalidad, responde a regulaciones de la Superintendencia Financiera de Colombia, que exige a las entidades velar por la actualización constante de los datos de sus clientes”, explica.



En el esfuerzo por acercar cada vez más la entidad a sus clientes y asociados, JFK Cooperativa Financiera ha dispuesto varios canales para hacer de la actualización de datos una diligencia sencilla y cómoda de realizar. Es por eso que se puede acceder a ella desde la presencialidad, a través de las agencias en Bogotá, Medellín y el Oriente antioqueño; así como desde la virtualidad, mediante la aplicación móvil de la Cooperativa o en la Agencia Virtual, a la que se puede entrar en la web: www. jfk.com.co

​

Esta última opción, asegura Loaiza, “les permite cumplir con esta obligación sin necesidad de trasladarse a una oficina física, simplificando el proceso y ahorrándoles tiempo, bien sea desde un ordenador o un dispositivo móvil”. Estas innovaciones están alineadas con las demandas actuales de los usuarios en términos de transformación digital, un proceso que JFK Cooperativa Financiera ha impulsado en los últimos años

En caso de requerir ayuda o asistencia durante este proceso, el asociado puede contactar las líneas telefónicas de la Cooperativa: en Bogotá, 601 7448646; en Medellín y Oriente antioqueño, 604 6048834; o desde celular al WhatsApp 311 5425555



Beneficios de estar actualizado

Como asegura el Subgerente de Tecnología, más allá de cumplir con las obligaciones normativas, mantener actualizada la información de los asociados se considera una oportunidad para fortalecer la relación con el cliente. Un contacto más cercano y efectivo se logra al tener los datos actualizados, lo que posibilita una comunicación eficaz mediante todos los canales.



Y es que esta relación cercana permite, entre otros, informar a los asociados periódicamente sobre los beneficios de la cooperativa, productos financieros, eventos y actividades organizadas para su bienestar. De esta manera, JFK Cooperativa Financiera cumple con su enfoque institucional que busca poner al cliente en el centro de la gestión, facilitando la vida de los asociados, lo cual es una prioridad para la entidad.

La seguridad en las transacciones electrónicas es otro aspecto crucial, ya que la actualización de datos facilita la verificación mediante códigos de autorización enviados por correo electrónico o mensaje de texto. Sin este proceso, el acceso a esta información sería imposible. Además, en casos de clonación de tarjetas de débito o transacciones sospechosas, la Cooperativa se comunica oportunamente con el usuario a través de los números de contacto registrados.



No obstante, Loaiza reconoce que algunas personas pueden subestimar la importancia de mantener sus datos actualizados, priorizando el cumplimiento de pagos o el acceso a servicios sobre la confirmación de su información de contacto. Para abordar esto, la cooperativa busca concientizar a sus asociados sobre los beneficios, una labor que realiza periódicamente durante el año.



Cabe aclarar que, aunque no haya cambios en la información, es decir, si la persona conserva el mismo número de teléfono y correo electrónico, igualmente deberá confirmar que estos no han cambiado. A esto también se le considera actualización de datos.



Este es un recordatorio más para comprender que la información actualizada es poder y seguridad. De esta manera, JFK Cooperativa Financiera fortalece sus esfuerzos durante el fin de año para asegurar que la información esté siempre al día.