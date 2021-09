Tenga el control total y productivo de sus recursos

A principios de este año, Epicor dio a conocer Kinetic, una experiencia de usuario totalmente rediseñada y moderna, con herramientas de colaboración, un agente virtual, entrenamiento dentro de la aplicación, en un navegador para el mundo digital y basada en la Nube. La solución se convierte, así, en la culminación de un esfuerzo de varios años adelantado por parte del desarrollador de ‘software’ para seguir respondiendo a las exigencias de la industria de la manufactura.

“Kinetic es un sistema de gestión empresarial (ERP, por sus siglas en inglés) cuya función es ofrecer control operativo y financiero de la cadena de suministro de una empresa manufacturera, desde el plan de operaciones y ventas, hasta la distribución y el seguimiento del producto terminado, pasando por sistemas de gestión como la planeación de la demanda, de los recursos y de la capacidad, además del plan maestro de producción y distribución”, explica José Antonio López Chauvet, vice president for Latin America de Epicor.



Los procesos anteriores les permiten a las empresas manufactureras disponer de control de recursos y obtener visibilidad en tiempo real con Epicor Data Discovery, que provee de tableros de control para las áreas operativas y financieras, y realizar análisis con Epicor Data Analytics, herramienta de inteligencia de negocio (BI por sus siglas en inglés).

Con la integración de todas estas herramientas, los proyectos de las manufactureras alcanzan mayores eficiencias y desempeños al momento de incrementar sus tiempos de respuesta y la satisfacción de los clientes.



En lo relacionado con la flexibilidad, Kinect les permite a sus usuarios tener una visión de 360 grados de las operaciones de sus empresas y de los datos y productos de los clientes, obteniendo con ello una atención ideal de cara al mercado y mayores niveles de satisfacción.



De la misma manera, las compañías dispondrán, por parte del fabricante, de una mejor entrega de sus productos, con calidad y a tiempo. Esto, debido a que Kinetic contribuye en la optimización de la compra de materias primas y en los procesos de producción, haciendo que las líneas puedan trabajar de una manera más eficiente.



“Kinect refleja casi medio siglo de experiencia en manufactura - dice López Chauvet -. Los productos que desarrollamos son altamente influenciados por la voz de los clientes en el ‘Portal de ideas Epicor’ y a través de conversaciones estratégicas individuales con los miembros de nuestro ‘Consejo de asesores a clientes’, involucrándolos profundamente en cada etapa de nuestros procesos de investigación y desarrollo”.



De la Nube a la flexibilidad



Kinetic es, en otras palabras, una herramienta altamente flexible y adaptable, y se presenta como un sistema de bajo código/no código. Esto quiere decir que se puede ‘customizar’ según las preferencias de cada usuario, sin que sean necesarios conocimientos previos en programación ni experiencia en tecnología.



Mediante comandos sencillos, como arrastrar y soltar con ayuda del ‘mouse’, se hace posible la modificación de reportes, pantallas y creaciones. Así mismo, con las innovaciones en colaboración y sistemas de entrenamiento embebidos en la aplicación, los usuarios de este ERP pueden alcanzar una mayor productividad y ser autodidactas, aumentando su desempeño.



Sumadas a esas ventajas, y al estar diseñada para tener presencia en la Nube, Kinetic posibilita accesibilidad desde cualquier lugar, facilitándoles la labor a las empresas cuyos empleados se desempeñan desde oficinas remotas o en sus casas, alcanzado los mismos niveles de productividad que tenían antes cuando hacían presencia en las instalaciones de la compañía.



Por otra parte, se presenta como solución en sitio o híbrida, de acuerdo con los objetivos del negocio.



Así mismo, y debido a que Kinetic corre en un ambiente ‘multitenant’ en Microsoft Azure, la solución facilita la realización de los ‘upgrades’ necesarios, más el ya mencionado ambiente de configuración de bajo código/no código, y sólidas políticas de seguridad y sistemas de recuperación de desastre, brindando ventajas que otros ERP en el mercado no tienen.



“Igualmente, contamos con herramientas de Inteligencia Artificial, como el Agente Virtual EVA (Epicor Virtual Agent), herramientas de inteligencia de negocios (EDA - Epicor Data Analytics), conectividad en máquinas con Epicor Advanced MES (Manufacturing Execution System) y muchas otras soluciones para lograr la transformación digital que requiere la industria”, destaca el Vice President for Latin America de Epicor.



La mejor integración del mercado



La versión de Kinetic, que estará disponible a partir de octubre, entregará algunas nuevas funcionalidades, incluyendo:

• Nuevos ambientes en la Nube, con más flexibilidad y autonomía para los clientes globales de Epicor.

• Epicor CPQ (KBMax), que estará totalmente integrado con Kinetic, al igual que la solución de e-commerce de Epicor.

• Sistema de autentificación multifactor.

• Nuevas analíticas y capacidades de ‘digital twins’ (gemelos digitales) para el Advanced MES de Epicor.

• Nueva aplicación móvil para la solución de manejo de contenido empresarial.

• En México saldrá la “carta porte” para los documentos electrónicos de embarque

• Argentina dispondrá de un nuevo campo para las facturas de crédito electrónicas y un código QR para las facturas electrónicas.



Finalmente, a principios de este año Epicor adquirió a KBMax, solución de Configuración – Precios - Cotización (CPQ, por sus siglas en inglés) que está siendo renombrada como Epicor CPQ, permitiéndole ofrecer al mercado configuradores más amigables, al tiempo que ayuda a los clientes a tener mayor precisión y eficiencia en las cotizaciones de sus productos.