Canadá, tierra de oportunidades

¿Por qué tomó la decisión de migrar a Canadá?



Tomé la decisión de migrar a Canadá después de intentar migrar hacia otros países. Viví en Inglaterra durante tres años, hice mi carrera profesional en Holanda, y me di cuenta de que como latina y emigrante es un poco difícil conseguir un camino para poder realizar una vida en un país europeo. Pero cuando uno se pone a investigar y empieza a escuchar cosas grandiosas de Canadá, surge el interés por explorar. Empecé a pensar en qué me veía haciendo en un futuro y tomé la decisión, a mis 30 años, de irme a Canadá, el país de las oportunidades. Empaqué mis maletas en agosto del 2018, comencé una nueva aventura como estudiante y después completé todos los pasos para poder establecerme y obtener una oportunidad laboral.







¿Cómo fue el proceso para elegir dónde vivir y estudiar?



Mi proceso empezó como el de la mayoría de las personas: teniendo un plan, sin saber cómo ejecutarlo. Por ello, recibí asesoría por parte de Lifeducation International*, y si bien hay múltiples opciones, escogí Lifeducation porque me dio confianza y luego me ayudó a analizar cada uno de los aspectos que me podían beneficiar a lo largo del tiempo. En conclusión, terminé escogiendo la provincia de Ontario para estudiar y vivir. Mi proceso fue bastante rápido, ya que la decisión la tomé en mayo del 2018 y el 15 de agosto de ese mismo año, ya estaba aterrizando en este espectacular destino.





Life Education Life Education

¿Qué encontró en Canadá?



Encontré un sistema educativo muy a la vanguardia donde su enfoque es la práctica de lo que realmente se requiere para enfrentarse a la vida laboral. Sus colleges tienen buenas instalaciones, lo último en tecnología y muy buenos profesores.



Descubrí varias oportunidades laborales, pero debo manifestar que tuve que arrancar desde cero. Primero, trabajé como cleaner de bancos por la noche, no era algo que yo quisiera, pero era lo que había en el momento. Luego, me ascendieron a supervisora de cleaner y, por último, me dejaron trabajar como asesora comercial en el banco. También, trabajé como asesora comercial en un almacén en un centro comercial, brindé servicios extranjeros e hice mi pasantía en el Ministerio de Niños, Comunidad y Servicios Sociales.. Por último, vi una mezcla de culturas sin igual y personas de todas partes del mundo con el mismo fin: tener una buena calidad de vida.



¿Cuáles son esos beneficios a los que tuvo o ha tenido acceso?



La educación que recibí en el college me ayudó a salir al mercado laboral con todas las actitudes y aptitudes que requiero hoy en día. Me gradué en Justicia y servicio a la comunidad, una carrera técnica con una duración de dos años y realmente fue una experiencia muy enriquecedora porque es totalmente diferente a estudiar en Colombia. Uno de los beneficios que se recibe indirectamente es que al estudiar educación postsecundaria tienes el derecho a solicitar un permiso de trabajo; yo logré obtener la visa de trabajo con una duración de tres años. Ahora, como país, Canadá ofrece uno de los más grandes beneficios y es el hecho de que el mercado laboral está enfocado hacia el tipo de profesional que eres, sin importar si tienes experiencia en el sector público o privado, siempre te van a recibir por tus aptitudes, y es ahí cuando la competencia se vuelve justa. Finalmente, otra ventaja es que si cumples con los requerimientos legales y lo que dictamina la ley, vas a poder aplicar a una residencia y luego buscar ser ciudadano canadiense; esto no lo encontré en mis otras experiencias como estudiante extranjero.



¿Después de cuánto tiempo aplicó a la residencia y cuáles son las ventajas de obtenerla?



Apliqué después de contar con dos años de estudio y un año de experiencia profesional. Apliqué, me aceptaron la aplicación y en este momento estoy esperando que me llegue la decisión final y la tarjeta de residente. Una vez cuente con ella, accederé a ventajas como tener un estatus migratorio, contar con beneficios del Gobierno canadiense a nivel económico, aplicar a trabajos con el mismo Gobierno o posiciones en el mercado que solo son para residentes, seguir una carrera profesional o maestría con precios flexibles y lograr un seguro de desempleo, entre otros beneficios.





Por último, ¿qué les recomienda a los colombianos que desean seguir sus pasos para migrar a Canadá?

​

Que no lo piensen dos veces, que hay que arriesgarse a tomar la decisión de ir en busca de estas oportunidades. Claro que hay riesgos asociados, como en todo, pero son más los beneficios y las oportunidades que existen al intentarlo, no hay que quedarse viendo cómo otros lo logran. También les aconsejo buscar asesores expertos que los acompañen en el proceso y les ayuden en lo que requieran. En mi caso, Lifeducation suplió todo lo que necesitaba, me trajeron a este país y por eso los recomiendo.



