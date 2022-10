TET. Limites mínimos y máximos

En torno a la metodología para el cálculo de la tasa efectiva de tributación (TET), existen múltiples visiones y controversias. Es un concepto fundamental para cada contribuyente en particular y lo es también para los responsables del diseño de la política pública tributaria.

En el marco de las tasas efectivas existen tres (3) cálculos básicos que cada contribuyente realiza individualmente y que los analistas ponderan por industrias, por promedios, y de manera agregada para el país.



Los tres cálculos son los de tasa efectiva de tributación (TET) en materia de impuesto de renta; TET combinada para inversionistas por el valor agregado del impuesto sobre la renta y el impuesto a los dividendos; y TET de la mezcla total de impuestos y cargas tributarias que le aplican a un contribuyente.



Para llegar a la tasa efectiva de tributación, un contribuyente debería considerar partidas de conciliación entre cifras financieras y fiscales: gastos no deducibles; beneficios tributarios; ajustes por precios mínimos o precios de transferencias; o presunción de rentas; impactos en el impuesto diferido; tasas diferenciales; etc.



La tasa efectiva de tributación marginal se calcula sobre la base de la tributación combinada de un proyecto hipotético que se llevaría a cabo en Colombia y comparativamente en cualquier otra jurisdicción. Este es un indicador de competitividad.

La OCDE incluye en sus análisis cuatro (4) metodologías básicas para el cálculo de la TET. En definitiva, la TET determina la porción de la utilidad financiera que un contribuyente, o un inversionista, deben destinar al pago del impuesto de renta y otras cargas tributarias en cada periodo gravable.



El análisis comparativo de la TET combinada de Colombia frente a la de otros países, define la competitividad tributaria y capacidad del país de atraer inversiones comparativamente frente a otros países con los que Colombia compite por inversión extranjera y por inversión de los mismos residentes colombianos.



La doctrina internacional ha venido promoviendo a instancias de la OCDE la determinación de criterios legales que exijan en cada país una TET mínima del 15%. El proyecto de reforma tributaria aprobado en comisiones incluye esa tasa mínima del 15% de tributación para sociedades nacionales, sociedades extranjeras y establecimientos permanentes que sean contribuyentes en Colombia.



A todos les parece que una política de TET mínima es oportuna para defender adecuadamente el recaudo tributario de un país. Sin embargo, a esta discusión de tasa efectiva mínima, debería incorporarse otra, igualmente importante e inaplazable para Colombia, y es la de la tasa efectiva de tributación máxima.



No parece razonable la ausencia de un criterio constitucional y legal claro en materia de tasa efectiva de tributación máxima.



Como se sabe, la reforma propone ajustes encaminados a elevar la tasa efectiva de tributación aplicable a algunas industrias y contribuyentes. Se proponen ajustes que según múltiples cálculos indicarían tasas efectivas combinadas superiores al 60%, al 70%, y en algunos casos al 80% de las utilidades realizadas en un periodo.



Esto parece absolutamente desproporcionado. La facultad de libre configuración del Congreso no debería resultar ilimitada, ni tener como límite la “totalidad” o “casi totalidad” de la utilidad, como ha sugerido alguna Jurisprudencia de la Corte Constitucional.



La progresividad, sin duda, es uno de los principios básicos de un sistema tributario. Pero no es el único. Los principios fundamentales de un sistema tributario deberían ser, la equidad y la justicia tributaria. La sobrecarga ilimitada de unos contribuyentes so pretexto de una progresividad tributaria no es un principio que conduzca a un sistema auténticamente equitativo.



La Doctrina tributaria internacional y algunas Jurisprudencias de otros países consideran que destinar más de la mitad de la utilidad al pago de impuestos y cargas tributarias superaría el límite de lo razonable, pues entienden que el límite estaría dado por la mitad de las utilidades para el Estado y la mitad para el contribuyente que invierte, arriesga y trabaja por estas utilidades.



La lógica de un sistema tributario equitativo y progresivo debería ser la de una tasa efectiva de tributación mínima, con efectiva progresividad, y con una tasa efectiva de tributación máxima. Lo demás no funciona, ahuyenta la inversión, y a los inversionistas, y al final, termina también por afectar al recaudo.