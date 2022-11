Textiles Acrilan, expertos en creación de productos en tejido de punto

De acuerdo con el portal Invierta en Colombia, la industria de la moda colombiana representa el 9,4 por ciento sobre el total del PIB industrial y emplea alrededor de 600 mil personas. Asimismo, cuenta con un tejido empresarial de más de 14 mil empresas, en su mayoría microempresas y pymes, y una fuerza de trabajo especializada y reconocida a nivel internacional.

Ahora bien, ¿cómo ha sido el panorama durante los últimos cuatro años? Según la misma fuente de información, en 2019, más de 1.200 empresas exportaron productos del sector a más de 100 países por valores iguales o superiores a USD 10.000. En el 2020, llegó la pandemia y pese a los distintos impactos que sufrió el sector, quienes lo conforman no pararon de trabajar y le apostaron a una recuperación del mercado que en ese momento parecía ser imposible. El 2021, a raíz del desabastecimiento mundial y la demora en las entregas de los pedidos por parte de Asia a sus clientes, fue un año esperanzador para los fabricantes del país, pues gran parte de la población se vio en la necesidad de comprar productos nacionales. Por último, en lo que va corrido del 2022, de acuerdo con Inexmoda, el gasto acumulado en moda de enero a febrero de este año ascendió a 4,8 billones de pesos, un 7,4 por ciento más que el mismo período acumulado de 2021 y las exportaciones colombianas de textiles y confecciones acumularon en dichos meses 118 millones de dólares, un 20 por ciento más que el mismo periodo del año anterior.



“Si bien los primeros meses del año fueron muy buenos para la industria textil, actualmente hay algunos factores que nos han producido gran incertidumbre, causando paros en las producciones, traslados y costos elevados de las materias primas. En este momento estamos esperando que el Gobierno Nacional nos apoye como sector tomando medidas con el tema arancelario, acompañado de un fortalecimiento de la mano de obra que también se ha visto afectada”, afirma Juan Alfredo González, director general de Textiles Acrilan.



Textiles Acrilan: más que una compañía de confección



En línea con lo anterior y a pesar de los obstáculos que ha tenido que atravesar todo un sector, la industria textil, sin duda, le ha aportado grandes beneficios al país y uno de ellos es la generación de empleo, sobre todo para madres cabeza de familia, pues del millón doscientos de empleos que produce, el 70 por ciento pertenecen a dicho grupo.



De las cifras en mención, también da cuenta Textiles Acrilan, una compañía que fue creada en el año 1983 en la ciudad de Cali, Colombia, con el objetivo de fabricar y comercializar productos en tejido de punto.



“Nuestra misión es producir y comercializar prendas de vestir en paquetes completos. Somos una empresa mediana que está integrada verticalmente, que del 100 por ciento de personas que ha vinculado, 90 por ciento son madres cabeza de familia, jóvenes y personas con discapacidad”, dice González, agregando que “Atendemos el mercado nacional e internacional y exportamos el 25 por ciento de nuestra producción, realizamos envíos a todo el país y nuestros clientes son almacenes de cadena o marcas colombianas, nos especializamos en entregar los pedidos en los puntos de venta o centros de distribución”.



Textiles Acrilan tiene cuatro unidades de negocio: tejeduría, tintorería y acabados, confección y bordado. En lo que a tejeduría se refiere, cuenta con 29 máquinas de tejeduría con las cuales puede satisfacer las necesidades de sus clientes con excelentes telas de tejido de punto. En cuanto a tintorería y acabados, su planta está dotada con máquinas Fong´s y Albrecht y personal calificado que hacen que el producto final sea una tela con mínimos encogimientos y gran solidez del color, teniendo una capacidad de 100, 300, 400 y 600 kilos. La unidad de confección está compuesta por máquinas de última tecnología que crean productos de calidad y una capacidad de 560 mil unidades por mes entre camisetas y camisetas tipo polo. Y, por último, en la línea de bordado, se realizan cualquier tipo de diseño en diferentes texturas que hacen que cada producto sea totalmente único.



“Si hablamos de nuestros procesos como tal, tenemos un área técnica y un área de ingeniería. En el tema de productos, el área técnica se encarga de hacer el análisis del mercado y la presentación de productos al área comercial para poder realizar una correcta planeación, y el área de ingeniería vive en constante desarrollo de nuevos procesos productivos y tecnológicos”, explica González.



Los retos son oportunidades de crecimiento



Los 40 años de Textiles Acrilan también han estado marcados de logros y retos que le han permitido un constante crecimiento. Por ejemplo, la compañía ha tenido que enfrentarse a una diversificación de las ventas, es decir, de la producción, los productos y los clientes, para poder participar en el mercado internacional, así como a la integración de sus áreas y al aumento de la productividad.



En palabras del director general de Textiles Acrilan, “la consecución de la mano de obra especializada es uno de los retos más importantes para nosotros, no solo porque nos permite competir con el resto del mundo, sino con la industria nacional. A ello se suma que en este momento, por el incremento del dólar, debemos incrementar nuestra canasta exportadora e implementar las políticas de ventas del exterior para compensar los movimientos que nos perjudican”.



Siguiendo con el director, de los retos también han surgido oportunidades, y en ese sentido, el tema de la responsabilidad social es esencial. Actualmente, Textiles Acrilan cuenta con un convenio con el Instituto Tobías Emanuel, en donde les otorga prácticas empresariales a personas que integran dicha fundación en condiciones de discapacidad. “Varias de las personas que han recibido nuestro apoyo ahora están trabajando con nosotros porque queremos aportar al bienestar de los colombianos, lo que también nos ha impulsado a obtener el certificado ISO 9001: 2015”, explicó.



Producción de textiles sostenibles



Como se sabe, Textiles Acrilan no es ajena a las innovaciones y mucho menos a la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, por esa razón, maneja procesos con energía fotovoltaica y sus materias primas en tintorería son libres de productos contaminantes, al igual que su planta de tratamiento de aguas residuales cumple con las características esenciales.



“En este momento estamos importando hilos 100 por ciento reciclados de botellas PET y sobrantes de producción, con ello, venimos exportando desde hace tres años a Estados Unidos unas telas que son 100 por ciento recicladas”, finaliza González.



Si desea más información, ingrese a www.grupoacrilan.com y recuerde que en Textiles Acrilan puede comprar prendas básicas en gamas de color de alta rotación según inventario o solicitar una producción desde 500 unidades por color.





