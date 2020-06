ThePowerMBA: revolucionaria escuela de negocios que tiene que conocer

La crisis generada por el COVID -19 ha tenido efectos importantes en negocios de todos los sectores y tamaños. Para muchos, el ‘e-commerce’ se ha vuelto en el sector más deseado y al que todos están incursionando ya que desean seguir vendiendo durante el aislamiento preventivo obligatorio en Colombia, y hoy es punta de lanza de crecimiento en medio de la reactivación económica.

Este es, sin duda, el canal de venta que ha permitido a varias empresas mantenerse en el mercado y a otras, no inmersas en la era digital, a estar seriamente golpeadas. Entre marzo y abril, las compras en línea en América Latina aumentaron en un 387 %., señala un estudio de Mercado Libre. Según PayU, el comercio electrónico en Colombia creció un 56 % este mes.



“El impacto de la pandemia en el país ha impulsado crecimientos en ventas online superiores al 300% en compañías como Linio, al paso que muchos se quedaron fuera de esta oportunidad.” menciona Hugo Arévalo, presidente ejecutivo y cofundador de ThePowerMBA, escuela especializada en la formación para negocios digitales.



Apenas un tercio de las empresas sobreviven por la falta de formación



La búsqueda y compra online sigue creciendo. Si perteneces a uno de esos emprendimientos que no están listos para este reto o que están perdiendo dinero por no contar con canales digitales de comercialización, tienes una gran oportunidad en tus manos: estudiar una maestría con ThePowerMBA y aprender de los mejores emprendedores que están revolucionando las industrias en todo el mundo, como YouTube, Waze y Tesla.



Considerando que apenas un 30% de las empresas sobreviven, ser un emprendedor altamente calificado mejora mucho los procesos de decisión y entrega más posibilidades de triunfo a cada proyecto.



Según ThePowerMBA, la escuela que rompió con todas las reglas de la formación de negocios y que acaba de aterrizar Colombia, es esencial formarse en comercio electrónico, marketing digital o negocios para lograr el éxito de un emprendimiento.



La nueva realidad no da tiempo a los emprendedores y profesionales de esperar un minuto más para dar el siguiente paso en relación a las ventas online y las nuevas formas para hacer crecer sus negocios. “Después de conquistar 26 países y formar a 35,000 alumnos, llegamos a Colombia para apoyar a los profesionales del país con contenidos de alto nivel y contribuir al crecimiento de sus negocios”, comenta Hugo Arévalo, presidente y co-fundador de ThePowerMBA.



Con una metodología exclusiva que cuenta con clases diarias de 15 minutos grabadas con los directivos y emprendedores de firmas como Distroller, Kambista, Spotify, Uber, entre otras, que se adaptan a la rutina de cada alumno; y a una inversión de apenas una fracción del costo de un MBA estándar (2 millones de pesos en ThePowerMBA contra 24 a 118 millones de pesos de una maestría convencional), esta escuela rompe con las reglas de la formación online, democratizando el acceso al conocimiento a muchos profesionales y emprendedores.



Una escuela para particulares y empresas



Para los no emprendedores, pero igualmente inquietos y con ganas de ser verdaderos agentes de cambio, esta metodología y sus contenidos le ayudarán a proyectar sus perfiles profesionales. Tanto es así que más de 400 empresas como Google, Mapfre, Globo y Amazon han confiado en ThePowerMBA para formar a sus empleados.



En un mundo cada vez más digital que demanda centros de formación preparados y con contenido pensados por y para un mundo conectado, la escuela ThePowerMBA ha llegado a Colombia para revolucionar y suprir esta demanda por una educación más democrática. Es la realización del sueño de los fundadores españoles Hugo Arévalo, Borja Adanero, Kike Corral y Rafael Gozalo.



Más información: lt.thepowermba.com



Acerca de ThePowerMBA



Somos la escuela de negocios que está revolucionando la forma de aprender sobre gestión y emprendimiento. Con una propuesta de másters muy disruptiva, a través de clases de 15 minutos al día basadas en la metodología de micro-learning, analizamos cientos de casos de éxito y de fracaso de emprendedores y directivos de las empresas que están revolucionando todos los sectores. A un precio asequible, hemos conseguido más de 35,000 alumnos en 26 países.



Ofrecemos tres programas: ThePowerMBA, ThePowerDigitalMarketing y ThePowerEcommerce. Además de los programas, los alumnos pueden ampliar sus conocimientos con ThePowerJob, una formación de 5-8 semanas que ofrece una nueva guía para planificar de manera estratégica su carrera profesional, y PowerFormula, el programa exclusivo para quien quiere empezar su propio negocio y ejecutar correctamente.