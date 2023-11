Think-e Colombia, un lugar que construye país

La prestigiosa compañía Think-e Colombia que ofrece un innovador sistema de aprendizaje del idioma inglés a la altura de estándares internacionales recibió la certificación en el ranking Great Place to Work®, reconocimiento que destaca a las organizaciones que ofrecen excelentes ambientes laborales y promueven la satisfacción de sus empleados.

Esta distinción no es una sorpresa para nadie que conozca el enfoque y los valores corporativos de Think-e Colombia. Desde sus inicios, la compañía se ha esforzado en proporcionar estabilidad, crecimiento, respeto, calidad de vida e ingresos competitivos a sus empleados en el mercado colombiano.



Think-e se enfoca en el aprendizaje rápido y efectivo del idioma inglés, con una innovadora técnica de aprendizaje la cual combina prácticas con profesionales en tiempo real y lo mejor de la tecnología interactiva. La compañía ha demostrado su efectividad con más de 40,000 usuarios en siete países.



Para asegurar un ambiente laboral positivo, la empresa se enfoca en inculcar los valores de respeto y ética a todos sus integrantes, además de proporcionar constantes oportunidades de capacitación y crecimiento basadas en méritos. También brinda oportunidades reales de ascensos y traslados a nivel nacional e internacional.



“Es un reconocimiento que nos llena de alegría, que nos da la fuerza y la energía para seguir construyendo una empresa que hasta el momento ha hecho las cosas bien y que nos muestra que vamos por buen camino para impactar positivamente cada día a más personas a nivel interno y externo”, explicó René Mauricio Rojas Ávila, vicepresidente de marketing de Think-e Colombia



La empresa se enfoca en fomentar el desarrollo profesional y personal de sus colaboradores, brindando oportunidades de capacitación, estudios y premiando el esfuerzo y las competencias profesionales. Además, promueven la diversidad e inclusión en la organización mediante procesos de contratación basados en habilidades y competencias, y proporcionando un ambiente donde todas las personas se sientan valoradas sin importar su género, raza o nacionalidad.



“Creemos en la importancia de generar oportunidades y lógicamente proporcionar el ambiente ideal para que cualquier persona se sienta bien independiente de su género, identidad racial, nacionalidad, etc. Esto se ha visto reflejado en las oportunidades de crecimiento laboral y económico que han tenido bastantes integrantes de nuestra organización”, agregó Rojas.



La clave del éxito de Think-e Colombia radica en su enfoque en las personas. Se aseguran de que sus empleados se sientan valorados y apoyados en su crecimiento y desarrollo tanto personal como profesional. Esto se refleja en su alta tasa de retención de personal y en su capacidad para atraer talento altamente calificado.



La certificación en el ranking Great Place to Work® es un reconocimiento a todos estos esfuerzos y al compromiso de la compañía por proporcionar un ambiente laboral excepcional. Solo las organizaciones que cumplen con los rigurosos estándares de evaluación y obtienen la aprobación de sus empleados pueden obtener esta prestigiosa acreditación.



Para los clientes y socios comerciales de Think-e Colombia, esta certificación en el ranking Great Place to Work® es un sello de calidad y profesionalismo. Demuestra el compromiso de la empresa por brindar un servicio excepcional, respaldado por un equipo motivado y comprometido.

Think-e Colombia



Ambiente laboral, la clave de la sostenibilidad

Desde su fundación, Think-e Colombia se ha esforzado por hacer de su ambiente de trabajo un lugar donde todos los empleados se sientan valorados y respetados. Su certificación en el ranking Great Place to Work® es un testimonio de su éxito en esta misión y un reflejo de su dedicación continua hacia el bienestar de su equipo.



En cuanto a la sostenibilidad y cuidado del medio ambiente, la empresa reconoce su responsabilidad y trabaja para minimizar los impactos ambientales de sus actividades. Promueve la conciencia entre sus colaboradores y busca contribuir de manera consciente en la preservación del medio ambiente tanto dentro como fuera de la organización.



Vale la pena recalcar que, la compañía proyecta consolidarse en los siete países donde tiene presencia actualmente que son Perú, México, Chile, Brasil, Estados Unidos, Colomia y España y abrir operaciones en Panamá, Portugal y Reino Unido en los próximos dos años.



Think-e Colombia demuestra estar comprometida en crear un ambiente laboral positivo, promover la diversidad, cuidar el medio ambiente y brindar oportunidades de crecimiento y desarrollo a sus empleados. Su reconocimiento en el ranking Great Place to Work® es un reflejo de su dedicación y esfuerzos en convertirse en un excelente lugar para trabajar.