Tigo Cloud 360: la revolución de la infraestructura como servicio

En el panorama empresarial de hoy, la transformación digital se ha convertido en un eje fundamental que permite que las entidades operen, evolucionen y se adapten a un entorno que exige cada vez más desarrollo e innovación. En este proceso, que incluye tecnología, personas y procesos, surgen soluciones que aportan al futuro de los negocios aspectos claves como la agilidad, la eficiencia y la escalabilidad.







En Colombia, si bien esta transformación ha avanzado de una manera sorprendente, en algunas industrias y segmentos todavía se presentan brechas importantes. En consecuencia, compañías tecnológicas se han puesto en la tarea de crear soluciones que, a través de modelos de negocio y herramientas de última generación, les permitan a las organizaciones dejar estos servicios en manos de expertos.



En línea con ello, la nube se ha convertido en un impulsor para que las empresas y entidades de gobierno amplíen de manera controlada su infraestructura informática, y lo hagan de acuerdo con el crecimiento del negocio. Según Gartner, en cuatro años, la adopción de la nube en las empresas crecerá en un 55 por ciento, es decir, se espera que, para 2025, un 85 por ciento de las compañías en la región se haya subido a la nube. Todo ello, porque estos ecosistemas operan con equipos de TI más eficientes, lo que se traduce en disminución de costos, mayor rendimiento y mejora de los servicios.



Infraestructura sin fronteras



En medio de ese contexto, con el objetivo de ofrecer una ventana hacia un mundo de oportunidades para que las compañías tengan a disposición la mejor y más adecuada infraestructura de TI, Tigo Business, una unidad de negocios de Tigo que presta un abanico de servicios a empresas y entidades gubernamentales, ofrece dentro de su portafolio: Tigo Cloud 360.



Según Luis Martin, vicepresidente de Empresas y Gobierno en Tigo, “convertir la transformación digital en una aceleración del negocio es solo posible si se cuenta con la infraestructura adecuada para crecer, llegar a otros mercados y generar rentabilidad. Para lograrlo, Tigo Cloud 360 permite no solo estructurar modelos de negocio interesantes, sino acceder de manera eficiente a herramientas tecnológicas. Además, en nuestra compañía conocemos las necesidades de las empresas y estamos en línea con las tendencias del mercado. Con Tigo Cloud 360 entregamos a los clientes todos los beneficios de una plataforma de infraestructura de TI como servicio para el despliegue fácil, rápido y flexible de diferentes tipos de cargas de trabajo en nube”.



Tigo Cloud 360 resuelve las necesidades de las empresas de migrar sus sistemas y servicios a la nube de una manera segura y viable económicamente, también es una solución integral y completa de Infraestructura como Servicio (IaaS) que suministra recursos informáticos bajo demanda o por contrato, a través de conexiones privadas o internet de manera segura, para el almacenamiento de datos, procesamiento y ejecución de aplicaciones.



Y si bien, muchas organizaciones necesitan contar con servidores en sus premisas para el despliegue de sus diferentes aplicaciones de negocio, lo que propone Tigo Cloud 360 es que no tengan que continuar haciendo inversiones (Capex) o comprando servidores. Hoy las empresas pueden aprovechar las facilidades de la nube de Tigo para desplegar cargas de trabajo (en modelo de Opex), donde se paga por lo que se contrata o se usa.



Adicionalmente, los servicios pueden ser alcanzados (conectados) por internet o enlaces de datos. Así este modelo de Infraestructura como Servicio despliega los sistemas informáticos de forma ágil y eficiente para acceder a los servicios de cómputo, almacenamiento, red y monitoreo de manera inmediata, eliminando la necesidad de tener infraestructura física. Con todo esto las empresas y entidades pueden enfocarse en el core de su negocio, mientras Tigo Business se dedica a administrar las cargas de trabajo; de tal manera que deja de ser un simple proveedor de servicios TI para convertirse en socio de negocio del cliente.



Opciones de servicio



Con Tigo Cloud 360, las empresas pueden escoger entre diferentes alternativas en la contratación de servicios en la nube: Cloud Performance, Cloud Select y Cloud Flex.



Cloud Performance es un modelo de servicio que permite a los negocios trabajar sus aplicaciones más críticas y transaccionales en la nube, diseñando sus configuraciones a partir de plantillas prediseñadas. En esta modalidad la solución será gestionada por ingenieros de Tigo Business. Cloud Select es una opción versátil, adaptable y a la medida de las necesidades de las empresas. Aquí las empresas obtienen una solución de Virtual Data Center (VDC) en donde podrán configurar todos los elementos de su infraestructura de cómputo; la administración de los recursos estará a cargo del cliente y cuentan con libertad para asignar los que sean necesarios. Y Cloud Flex es la opción más flexible con un esquema de pago por uso, en donde las empresas pagan únicamente por los recursos consumidos. Esto quiere decir que se pueden “desactivar” servicios cuando no estén siendo utilizados y así consumir menos, lo que se verá reflejado en su factura mensual de consumo. Cuando lo necesiten, los recursos son reactivados y puestos a funcionar de nuevo para atender la demanda.



Información segura



Tigo Cloud 360 es un producto regional, lo que significa que se oferta de igual forma en cualquier país en donde Tigo tenga operación. En Colombia, la plataforma que soporta la entrega de servicios IaaS está localizada en dos Data Centers ubicados en Bogotá y Medellín a 300 kilómetros de distancia entre sí, lo que permite ofrecer servicios IaaS en alta disponibilidad (con replicación); esto para evitar que la operación se interrumpa. Los Centros de Datos tienen las certificaciones de Facilities que garantizan que la producción y la información está almacenada de manera confiable, privada y segura.



La nube de Tigo utiliza la infraestructura de mercado más usada en el mundo que es VMWare. El stack VMWare desplegado por Tigo cuenta con la certificación Cloud Verify by VMWare que otorga este fabricante. Esto significa que esta compañía de telecomunicaciones brinda una alta seguridad en la protección de los datos de los clientes y está capacitada para dar un acompañamiento constante en temas de tecnología y poner a disposición de ellos servicios profesionales que los apoyen en sus actividades de negocio.



Si desea conocer más, ingrese a www.tigo.com.co.