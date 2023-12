TikTok for Business: producción y consumo de contenido

En un mundo en constante evolución, donde la cultura y la producción de contenido avanzan en paralelo, la habilidad de reconocer y comprender las macrotendencias que dan forma a estos dos aspectos se convierte en una herramienta invaluable. A través de estas tendencias, se puede entender cómo se ha desencadenado una revolución en la creación y el consumo de contenido.



En este contexto, el primer paso consiste en familiarizarse con las tendencias de comportamiento y cómo los sentimientos de las personas, junto con la tecnología, están moldeando un futuro lleno de emocionantes cambios. TikTok for Business ha colaborado con WGSN para lanzar una serie de artículos sobre este tema. Cuatro sentimientos clave ocupan el centro del escenario: el desacoplamiento (la necesidad de desconectarse de la realidad), la ociosidad (la necesidad de relajarse y disfrutar la vida), la aceptación radical (la necesidad de aceptar lo que no se puede cambiar) y el neoaltruismo (la necesidad de estar conectados con los demás). Estos sentimientos no existen de forma aislada, sino que la tecnología los acompaña para lograr un equilibrio.



¿Qué significa esto? La tecnología se presenta como un agente que permite la creación de un futuro mejor. Ofrece la posibilidad de fusionar aspectos del mundo real y digital, así como de experimentar antes de que algo virtual se convierta en realidad. Entonces, ¿qué implica todo esto para la producción y el consumo de contenidos? Sencillamente, se están presenciando tres movimientos significativos.



Estos movimientos son el intencionalismo, lo que significa que las personas consumen contenido de manera consciente, considerando cómo afecta su bienestar, salud y productividad; el escapismo, que refleja el deseo de algunas personas de escapar en un mundo lleno de confusión; y las comunidades, donde se buscan conexiones con personas que comparten intereses y valores.



El intencionalismo y su transformación

En el emocionante mundo del intencionalismo, la producción de contenidos y la relación entre marcas, creadores y la comunidad están experimentando una transformación significativa. Esto permite a los consumidores de contenido ser conscientes, reflexionando sobre cómo lo que reciben de un creador o marca impacta en ellos. Pero, ¿qué está ocurriendo en América Latina? La desigualdad social, el desempleo y el trabajo informal, la educación a distancia y la digitalización masiva han despertado en la población el deseo de acceder a un futuro con una mejor calidad de vida, a pesar de la adversidad.



En medio de este panorama, el entretenimiento se percibe como una herramienta de crecimiento personal en lugar de un simple pasatiempo. Los contenidos digitales adoptan un tono más accesible y abren puertas a diversas formas de desarrollo y crecimiento personal. Además, las mentes creativas se ven impelidas a explorar nuevas alternativas económicas y formas de trabajo, transformando la realidad local. Las conexiones genuinas con lo que se consume digitalmente han dado lugar a una cultura del cuidado y el bienestar, tanto en línea como fuera de ella.



¿Cómo afecta a las marcas y creadores? A las marcas porque el consumo consciente de contenidos significa que deben alinear sus valores con los de la comunidad de usuarios. El mensaje y el tono adquieren una nueva importancia. Pueden actuar como facilitadoras de contenido de calidad, acercándose a su comunidad y a los creadores. A los creadores porque deben pensar en el impacto que tienen en la salud mental de las comunidades con las que se conectan. Tienen la posibilidad y la necesidad de explorar diferentes formatos y ritmos de producción y buscar alianzas que se alineen con sus valores. En resumen, las personas buscan más que simple entretenimiento; están en busca de crecimiento personal, oportunidades y conexiones auténticas.



Escapismo y desconexión en un entorno confuso

Sentirse abrumado por la confusión del mundo y desear desconectarse para encontrar paz es el escapismo en acción. Es una huida de la vida cotidiana, una especie de pausa en un mundo tan agitado.



En América Latina, se está experimentando un ambiente de incertidumbre económica. Este escenario establece un sentimiento común de preocupación por lo que vendrá y sirve como telón de fondo para comprender cómo se desarrolla el escapismo en la región. Además, en medio de la incertidumbre, se está redefiniendo lo que significa la identidad. Las personas ya no se conforman con etiquetas simples, sino que adoptan una perspectiva híbrida que combina diferentes componentes y sus representaciones en línea y fuera de línea. También desean contenido que les haga reflexionar, que llegue a un nivel más profundo y les permita explorar su identidad y valores.



En ese marco, el impacto en las marcas radica en su capacidad para evolucionar y dar paso a contenidos de nicho que generen identificación. Deben ser capaces de conectar diferentes ecosistemas. No se trata solo de producir contenido, sino de crear experiencias que resuenen en la comunidad. Las marcas deben ser auténticas, abrazar la diversidad cultural y adoptar valores que resuenen en su audiencia. Para los creadores, la clave es la autenticidad, la narración de historias significativas y la construcción de relaciones duraderas. Y, para las comunidades, el ecosistema permite construir y afirmar la identidad de manera diversa, haciéndolas más seguras, exigentes y críticas, con conexiones fuertes y sólidas, pero al mismo tiempo flexibles.





El papel de las comunidades

Ahora bien, las comunidades son un reflejo de una demanda gradual y cada vez más fuerte en las plataformas en línea de afinidades en común. También son el tercero de los tres movimientos que ya están orientando y seguirán impulsando en gran medida el mercado de contenido digital, identificados en un estudio con la consultora estratégica WGSN.



Los comportamientos y la necesidad de autocuidarse y escapar de la realidad llevan a las personas a embarcarse en una búsqueda de comunidades. Entonces, la pregunta es: ¿qué comportamientos se convertirán en una tendencia digital en los próximos años?



El contenido digital tiene un poder innato para crear vínculos entre las personas. Las comunidades definirán la relación de todos con lo digital en los próximos años, y su evolución dependerá en gran medida de la región. Entonces, ¿cómo se aplicaría este ecosistema en América Latina?



El "filtro latino" del movimiento comunitario está estrechamente relacionado con la dualidad que afecta tanto al intencionalismo como al escapismo. Sin embargo, más que sus propios sentimientos de optimismo o preocupación, esta fuerza está ligada a los desarrollos en la región.



Hoy en día, los latinos son cada vez más receptivos a nuevas formas de conexión como lo demuestra el aumento en la adopción de teléfonos inteligentes. En este contexto, se despliegan las macrotendencias de las comunidades: interconexión (una pluralidad que se refleja en los diversos grupos de interés que conforman el entorno digital) y resonancia (los creadores buscan conexiones más auténticas con las comunidades y valoran la recepción del contenido que crean).



Esta búsqueda de conexión, relevancia y conocimiento ha estimulado la participación activa del público en la producción de contenido. Más que simples consumidores, las audiencias digitales están empezando a desempeñar un papel cada vez más importante, tanto directa como indirectamente, en este proceso. La toma de decisiones, por lo tanto, se descentraliza y la responsabilidad se comparte. Cultivar el poder de la interacción entre comunidades, creadores y empresas abre todo un mundo de nuevas posibilidades para la construcción de marca y el desarrollo de nuevos modelos de negocio, en donde TikTok for Business es especialista.