Trabajando unidos para reactivar la productividad nacional

“En los tiempos difíciles se conoce el carácter de las personas. Si pensamos en los transportadores de carga del país a la luz de ese adagio, diríamos que en su carácter priman la valentía, el compromiso y la entrega. Así nos los han demostrado en estos meses, en los que antepusieron el bien común sobre el personal. Cuando a todos les pedimos que se quedaran en casa, a ellos les pedimos que salieran y siguieran andando”.



Con estas palabras el Presidente de la República, Iván Duque, reiteró el compromiso que une hoy más que nunca a Gobierno y transportadores de carga por carretera, para seguir sosteniendo la economía nacional que viaja en miles de vehículos con los productos e insumos que abastecen a diario a todos los colombianos y al sector productivo.



En tal sentido, el Primer Mandatario destaca el Centro de Logística y Transporte, creado para contar con un punto de encuentro donde las diferentes autoridades, tanto de nivel nacional como regional, puedan reunirse para tomar decisiones de manera articulada y eficiente, con un objetivo claro: ante momentos excepcionales, medidas claras y rápidas que faciliten la movilidad de quienes deben hacerlo en medio de la emergencia.



Gracias a la coordinación y articulación de las autoridades con los diferentes actores y agentes del sector, durante la emergencia sanitaria se han movido 20.684.277 toneladas de carga y 570.345.409 galones de carga líquida, en 1.529.511 viajes. Las mercancías más movilizadas son maíz, arroz, cemento y productos misceláneos y asuntos cruciales para el transporte, la logística y el abastecimiento.



A través del Centro de Logística y Transporte se adelanta permanente monitoreo de los niveles de carga para evitar la congestión de los puertos, medidas de cuidado y protección de los conductores que recorren las vías del país y gestión de evacuación de contenedores, entre otros.



“Hemos enfrentado unos meses duros, para los cuales nadie estaba preparado. Han sido semanas que han demandado lo mejor de cada uno de nosotros. Y en eso, los transportadores de carga han dado ejemplo al resto de la nación. Se vienen momentos igualmente desafiantes. Es como ir con el vehículo lleno por una carretera en la que se sabe que hay varias montañas, unas más altas que otras, antes de llegar al destino final. Cada cima alcanzada es un logro, pero a la vez se sabe que aún falta terreno antes de descargar, por lo que no se puede desfallecer. Nos quedan unas cumbres todavía. Así nos lo han dejado claro en estos meses y no esperamos menos de nuestros transportadores de carga, que serán recordados como los titanes que no dejan parar a Colombia”, dice el mandatario de los colombianos.



“Celebro junto a la Federación de Empresarios del Transporte de Carga su aniversario número cuatro. Muchas felicitaciones a todo el equipo detrás de Federanscarga que defiende los intereses de un sector que conecta y dinamiza a Colombia y que representa a tantos transportadores que, aun medio de una geografía compleja, ayudan a construir un mejor país”, les recuerda el Presidente de la República, Iván Duque Márquez.



Unidos para reactivar la productividad

​

La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, también se unió a las voces de respaldo al sector en el que la Federación juega un papel determinante desde su creación, hace cuatro años. “En el Gobierno, una de nuestras prioridades es, precisamente, cuidar de los transportadores que desempeñan esa importante labor. Para ello establecimos en las carreteras de 12 departamentos del país los ‘Puntos Seguros’, una estrategia pensada para promover la seguridad vial y la protección de los conductores durante sus viajes, ofreciéndoles apoyo técnico y mecánico, con recomendaciones para el mantenimiento de sus vehículos y algo muy importante en medio de la emergencia, explicaciones sobre cómo crear hábitos para mitigar la exposición y propagación del COVID-19”.





La Ministra también destaca el fortalecimiento al Portal Logístico de Colombia, con la consolidación y digitalización de la información sectorial para el gremio de carga, a través del rediseño de la herramienta, realizado durante el actual gobierno, para que el país tenga una visión clara de la movilización de carga en todos los modos: carretero, marítimo, férreo, aéreo y fluvial.



“Tomando como insumo principal la información que recopila el Registro Nacional de Despachos de Carga (RNDC) y complementándola con datos compartidos por todas las entidades del sector, en el Portal se puede encontrar una descripción actualizada de los corredores logísticos acerca de la movilización origen-destino de la carga, los volúmenes transportados, la flota vehicular utilizada, los tipos de carga que se mueve en el país y la participación de cada modo en esta movilización, entre otros indicadores”, dice al funcionaria.



Con esta ayuda tecnológica se hace el monitoreo para garantizar el abastecimiento, la rápida identificación de cuellos de botella en los corredores logísticos, el control de la capacidad utilizada en los puertos del país y los puntos con alta concentración de viajes de carga. “Con estos esfuerzos también buscábamos demostrarles nuestro agradecimiento a los transportadores de carga, entre ellos los agremiados a Fedetranscarga, que siguieron moviéndose por al país para mantener abastecidos a los colombianos, a pesar de poner en riesgo su salud y la de sus familias”, les reitera la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.



Culmina asegurando que “Fedetranscarga es una organización con la que durante cuatro años hemos logrado establecer un diálogo franco y constructivo. Su liderazgo ha sido fundamental en estos difíciles tiempos que estamos viviendo, y con seguridad, lo será en los que vienen, cuando los diferentes sectores de la economía empiezan a retomar sus actividades y poco a poco nos vayamos adaptando a la nueva normalidad”.



Fedetrans carga Fedetrans carga

Representando los intereses del país

​

Por su parte, las directivas de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), reiteran su compromiso con el Gobierno y el país, para enrutar por la vía del progreso sus esfuerzos y continuar haciendo crecer la industria, generando empleo e incentivando el consumo de todos los colombianos.



“El mensaje para todos nuestros federados es no desfallecer y seguramente, con apoyos como los que el Gobierno nos ha hecho, los resultados se darán a corto plazo. Por eso les hago un llamado a seguir trabajando juntos, a compartir nuestras experiencias para cometer menos errores y a eficientar los procesos internos, para que en el futuro podamos recoger los frutos de lo sembrado y siempre, de la mano del Gobierno, en beneficio de nuestro sector, para que el transporte sea tan competitivo que derribe las barreras fronterizas e ingresemos a países como Perú, Bolivia, Chile y Venezuela, donde esperan nuestros productos colombianos y desde donde traeremos otros de regreso a nuestro país”, afirma Henry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga.



A su vez, Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, afirma que “solo la determinación y actitud positiva permitirán que nuestras empresas superen la coyuntura económica provocada por el Covid 19. Un mejor manejo de la cartera, adecuadas negociaciones y economías de escala, serán algunas de las herramientas a las que tendremos que recurrir para evitar daños irremediables a nuestro tejido empresarial”.



Sostiene además que seguirán siendo bastión en la representación de las empresas de transporte carga por carretera, “aportando propuestas orientadas al mejoramiento continuo del sector, siendo consultores del Gobierno Nacional en los temas coyunturales que nos determinan, contribuyendo con nuestra experiencia fáctica a las soluciones que desde la Presidencia de la República se implementarán para la reactivación del tejido empresarial, como fundamento de la productividad y la generación de empleo, factores esenciales en la reactivación deseada por todos”.



“Hoy podemos demostrar la unión empresarial que nos identifica y la capacidad de liderazgo y gestión ante las más altas instancias del Gobierno Nacional, a quienes acudimos y por quienes somos reconocidos como una agremiación sólida, propositiva, con visión y capacidad de innovación, para concebir y construir los proyectos que nos permitirán con todos los federados, seguir creciendo juntos.

Tendremos que asumir los retos que vendrán para esta industria trabajadora y pujante, convencidos de que con cada kilómetro recorrido por nuestros conductores estamos contribuyendo a la construcción de un país modelo de progreso y prosperidad”, concluye Nidia Buitrago, directora Ejecutiva de Fedetranscarga.