Transformación digital, aliada para optimizar procesos empresariales

Para nadie es un secreto que la tecnología puede optimizar las operaciones de una empresa haciendo que sus procesos sean más eficientes mediante la eliminación de duplicaciones, errores y retrasos en el flujo de trabajo. La más reciente encuesta de Harvard Business Review Analytic Services indica que cerca del 26% de los líderes digitales de las organizaciones considera que el mayor desafío empresarial es la falta de una estrategia de transformación digital bien definida.

Teniendo en cuenta esto, DiBanka apoya a las entidades públicas y privadas del país a migrar a una era de transformación digital a cero costos de implementación. Al ser líderes en la automatización de procesos como libranza, gestión documental, facturación electrónica y nómina electrónica, a través de soluciones de vanguardia a la medida, la compañía se ha venido consolidando como una aliada importante para las organizaciones colombianas, de cara a la reactivación económica del país.



Mauricio Chacón, presidente de Dibanka, asegura que “los cambios que se producen actualmente en el mundo son un desafío para las organizaciones públicas y privadas, toda vez que el mercado exige mayor competitividad; y para mantenerla la clave está en alinear los procesos con tecnología”.



Como él señala, todos los procesos dentro de una organización necesitan, en la actualidad, hacerse de una manera óptima y con resultados inmediatos. Y ahí es cuando la tecnología se convierte en una herramienta fundamental para automatizar cualquier proceso de índole operativo y manual, dejando que el recurso humano se encargue de los temas estratégicos de las empresas.



¿Cómo debe hacerse esa transición y qué tener en cuenta para que sea exitosa? Chacón advierte que “es importante que los procesos estén alineados con la tecnología, y que esa tecnología tenga un respaldo. DiBanka, como caso de éxito y Partner Network de Microsoft, utiliza sus servicios que como sabemos son de las más seguras y confiables de la industria; esto sumado al equipo de profesionales nos permite asegurar a nuestros clientes unos altísimos estándares de disponibilidad para que esa transición se haga de manera exitosa”.



Transformación digital, una decisión de impacto



Migrar a la automatización de procesos empresariales no es algo que se da de la noche a la mañana, lo que hoy se vive en el mundo ha sido fruto de la evolución tecnológica que ha tenido el mundo desde hace siglos.



“Se ha demostrado que todas las economías que han logrado adaptarse a los cambios se mantienen. Es así como podemos hablar de cuatro grandes revoluciones a lo largo de la historia que abarcan la transformación digital: desde la Industria 1.0 del siglo XVIII con la llegada de la máquina de vapor, pasando por la industria 2.0 en la que Henry Ford implementa líneas de montaje a gran escala dentro de las fábricas; seguido de la industria 3.0 donde grandes compañías informáticas empezaron a dar sus primeros pasos en el control digital de las máquinas, generando mayor productividad en las plantas industriales; hasta la Industria 4.0 desde el año 2000”, comenta el presidente de DiBanka.



Este contexto sirve para recalcar que uno de los aspectos que involucra a una organización pública y privada es su compromiso por la adaptación al cambio y a los retos que cada momento histórico impone.





DiBanka

Al respecto, Erick Rincón, presidente de Colombia Fintech, resalta cómo la tecnología hoy en día permite aprovechar los datos, mediante modelos analíticos que contribuyen al mejoramiento, no solo de la estrategia, sino también de las acciones tácticas para llegar a los consumidores. “Hoy en día no solo hablamos de una analítica descriptiva, sino de una analítica predictiva que te permite generar proyecciones, indicadores, tendencias; incluso se habla ya de la analítica prescriptiva que, a partir del volumen de datos, permite definir cuál puede llegar a ser el comportamiento o la conducta de un posible consumidor”, explica Rincón.



Para él, las empresas que utilicen de una mejor manera la tecnología podrán tener un mejor impacto en el mercado, a partir del análisis. Por eso, desde la cultura organizacional es importante fomentar en los colaboradores el uso de tecnología en los procesos, dejar de verla como una amenaza laboral para encontrar en ella oportunidades que hacen más estratégico el rol de cada uno.



Para acompañar este proceso están las Fintech, como DiBanka, empresas que son dinamizadoras de la reactivación económica desde la facilitación de los pagos, al inyectar liquidez a la economía; y desde la entrega de crédito y financiamiento alternativo que tiene un efecto complementario a la industria bancaria tradicional. “Hemos pasado en año y medio de tener nueve millones de billeteras digitales habilitadas en Colombia a tener 23 millones hoy en día, una cifra bastante significativa. En los últimos dos años ha crecido casi un 60% el esquema de pagos digitales en el país, que han tenido una importante influencia para que la economía no se paralice y para reactivar muchos sectores económicos”, argumenta el Presidente de Colombia Fintech.



Según cifras del gremio Fintech, Colombia se ha convertido en el tercer ecosistema regional, después de México y de Brasil, con 322 empresas pertenecientes a este sector que genera alrededor de 9.600 empleos, ventas anuales cercanas a los tres billones de pesos, y una tasa promedio de crecimiento del 25%. Toda esta revolución digital es garantía del respaldo que pueden ofrecer empresas como DiBanka que, a través de procesos tecnológicos, está ayudando a las compañías a modernizar sus procesos, mejorando su competitividad en el mercado.