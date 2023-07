Transformación digital: el valor agregado de la gestión documental

Según un estudio de DataCrédito Experian, siete de cada diez empresarios a nivel mundial invierten en tecnología en busca de promover la toma de decisiones financieras, pero también se podría afirmar que lo hacen para generar nuevos negocios y oportunidades. Además, de acuerdo con esos mismos resultados, el 60 por ciento destina un porcentaje de recursos para la automatización de procesos.



En línea con lo anterior, sale a relucir que la transformación digital, si bien es un tema que algunos comparten y otros no, la mayoría la consideran esencial para permanecer en un mundo en el que las entidades deben ir integrando cambios para adaptarse a las nuevas exigencias y tecnologías, con una estructura de gestión documental, gestión de información, análisis de datos y flujos electrónicos de documentos.



Y es que hace algunos años, la gestión documental que, en gran medida, en Colombia fue orientada por el Archivo General de la Nación para fomentar el uso adecuado de los documentos y tradicionalmente operaba en formato papel que debía ser controlado, le abrió camino a la gestión de información para convertirlos en formato digital y administrarlos de una manera más eficiente.



“Hoy en día, la gran mayoría de los documentos de las organizaciones funcionan de forma electrónica. Hoy no tiene sentido que pasemos de la documentación electrónica a la de papel, así que el concepto y la tarea es cómo se puede hacer para administrar la cantidad de datos que se generan en el sistema de las compañías. Yo lo veo como una evolución de la gestión documental o un complemento de la misma para poder generar lo que es la información estructurada en las entidades”, afirma Humberto Quintero, gerente general de Estrategias Documentales, agregando que “es clave administrar la información con big data, analítica y otra serie de conceptos para llegar a consolidar una fuente de datos robusta que permita la toma de decisiones. Es más, una muestra de lo que es administrar eficientemente la información y la cantidad de datos es la inteligencia artificial, esta permite recolectarlos, crear argumentos y tomar decisiones”.



Continuando con el directivo, la transformación digital también está enfocada en llevar esa información no solo a los administradores de la misma, sino a los clientes y partes interesadas para que tengan la posibilidad de hacer uso de ella. “Aparte de desmaterializar la información, debemos hablar de reconocimiento óptico de caracteres, reconocimiento inteligente de caracteres, RPA o automatización de procesos, entre otros”, explica Quintero.



Lo mencionado, viene de la mano de un manejo de fuentes y de legalidad, en el que los documentos requieren componentes adicionales integrados a la seguridad con firmas electrónicas y digitales, biometría dactilar y facial, digitalización certificada y correo electrónico certificado, por mencionar algunos; esto hace que necesariamente todos los sistemas de información otorguen una plena legalidad a los documentos.



“La información es actualmente uno de los activos más valiosos de las empresas y esto significa que debe cumplirse con la normatividad del caso”, puntualiza Quintero.





Estrategias Documentales: una empresa al servicio de la tecnología

En medio de ese panorama, se hace necesario encontrar un aliado que se dedique a acompañar a las empresas colombianas en su camino hacia la transformación digital, con un portafolio compuesto por servicios profesionales que satisfagan en todo momento los requerimientos de sus clientes con confidencialidad, consciencia ambiental, transparencia y trabajo en equipo. Ejemplo de ello es Estrategias Documentales, una compañía fundada hace 18 años en Medellín, Antioquia, con el objetivo de regir bajo un esquema de ser consultores de gestión documental.



“Si bien iniciamos con el propósito de ser netamente consultores de gestión documental, tenemos una unidad de desarrollo propio con un software conocido como WorkManager, posicionado en el mercado colombiano e incursionando en países como Ecuador, Perú, Panamá, Aruba y Estados Unidos. Nosotros implementamos todo lo que se relaciona con control electrónico de procesos documentales y les damos la oportunidad a los clientes de controlar y administrar la información. Queremos ser sus aliados para que puedan llevar a cabo proyectos exitosos y con impacto ambiental, de hecho, en este último punto, nos destacamos porque el uso de papel dentro de Estrategias Documentales es mínimo, estamos en un porcentaje superior al 95 por ciento en el uso de documentos electrónicos, para lo que no usamos formato papel”, enfatiza Quintero.



Así las cosas, Estrategias Documentales presta servicios de consultoría en gestión documental, gestión de información, flujos electrónicos de documentos, software de Administración Documental, WorkManager E.D. y WorkManger Cloud, implementación de instrumentos archivísticos, custodia, venta y mantenimiento de escáner, portal de firmas electrónicas e integración con un ecosistema de aliadas para ofrecer todos los temas relacionados con PKI.





Sobre WorkManager

El software de gestión documental, gestión de información y flujos de trabajo, WorkManager, es una aplicación dinámica y colaborativa cuya misión es distribuir y gestionar el conocimiento y la información de las empresas en formato electrónico, mientras los usuarios se convierten en protagonistas activos, creando y compartiendo contenidos y relacionándose en todos los procesos internos de la empresa.



En sus dos modelos, On Premise y Cloud, los usuarios han podido administrar y controlar fácilmente su documentación, teniendo centralizada la recepción y custodia de la misma, evidenciando la evolución de una transformación digital con casos de éxito. Uno de ellos es el del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), con el cual desde el año 2015 han trabajado el tema de la transformación digital y han logrado implementar, gracias a WorkManager E.D.: 54 flujos de trabajo, 37 integraciones con otras aplicaciones, 505 desarrollos personalizados, 155 formularios para la captura de datos y 9 migraciones de información desde otros aplicativos; hoy apoyando lo relacionado con Sede Electrónica.



En palabras del gerente general de Estrategias Documentales, “nos han permitido formar parte de su ecosistema en todo lo que tiene que ver con un fondo en línea y otras integraciones para la gestión de información”, concluye Quintero.



Para conocer más información y su catálogo de servicios, ingrese a www.estrategiasdocumentales.com.