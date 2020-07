Transformación digital: es ahora o nunca

El mundo se está transformando a la luz de la disrupción tecnológica que ha generado la aparición y desarrollo de tecnologías digitales, tales como la inteligencia artificial, el ‘blockchain’, la analítica de datos, la robótica, la realidad virtual y aumentada, el Internet de las Cosas, así como las redes 4,5G y la 5G, entre muchos otros avances.

Los expertos y analistas han llamado a esta dinámica “transformación digital”, mientras que el conjunto de eventos producidos por esta se ha denominado “Cuarta Revolución Industrial”.



Pero, ¿por qué es tan necesario que las empresas se sumen a la transformación digital?



Guillermo Solomon, director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en América Latina, explica que “un fabricante puede ahorrar millones a través de una mejora del 1 por ciento en la eficiencia de sus procesos. Para entender dónde obtener ese 1 por ciento, se deberán instalar sensores en todos sus equipos (herramientas, vehículos, personas, etc.) y luego analizar estos datos para comprender las tendencias y encontrar dónde se puede ser más eficiente”.



De acuerdo con el directivo de Huawei (empresa líder del desarrollo tecnológico), “estamos en una época donde la transformación digital puede dictaminar qué empresas van a seguir existiendo dentro de un año y el momento es ahora”.



A continuación, Guillermo Solomon le brinda 5 ‘tips’ para ser más eficiente de la mano de la tecnología, la digitalización, la innovación y la conectividad.



1. Transformación digital es igual a ‘todo conectado’



Piense en una cadena de cafeterías. Al hacer su inventario, se identifican las cantidades de existencias y su uso, pero no por qué unas tazas se vendieron en particular o un tipo de café en específico.



“Si en lugar de eso, los negocios comprendieran todo sobre el comportamiento de los usuarios podrían predecir mejor sus necesidades y anticiparse a sus clientes, dando un mejor servicio, de forma más eficiente. Mejor calidad y mejor servicio conllevan a mejores ventas e ingresos. Y para lograrlo, la tecnología es una herramienta fundamental”, acota el director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en América Latina.



2. Gerentes, un paso adelante



El proceso debe ser liderado desde las áreas gerenciales de las empresas, por tanto, deben ser los gerentes quienes empoderen al resto de la organización. No se trata únicamente de comenzar a utilizar la tecnología, sino de revisar las verdaderas necesidades de cada empresa y comprender cómo podrían solucionarse.



De acuerdo con Solomon, “la tecnología adquiere su mayor valor cuando existe una razón de ser, un propósito que realmente ayude a las empresas a su crecimiento o a garantizar su supervivencia a largo plazo, como ocurre actualmente con la crisis del COVID-19”.



3. Involucrar a todas las áreas



De igual manera, es recomendable que la transformación digital se trate de un proceso transversal. No olvide que todas las áreas deben participar para que su implementación sea exitosa.



Aquí, el área de IT debe desplegarse hacia los demás departamentos de una organización, bajo el direccionamiento del área gerencial, “pero el paso debe estar acompañado de todos en la empresa, debido a que se trata de un cambio cultural”, afirma el director ejecutivo de Transformación Digital de Huawei en América Latina.



4. Un paso decisivo, pero sin prisas



Adaptarse a las dinámicas de la Cuarta Revolución Industrial no se logra de un día para otro; es más, hacer el cambio de manera precipitada puede representar más riesgos que beneficios. Por ese motivo, es mejor iniciar el proceso en el corto plazo e ir ajustando la tecnología al ritmo del crecimiento de cada empresa.



5. Rodéese de expertos



Son muchos los habilitadores de desarrollo tecnológico que existen en el mercado. Por tanto, la clave está en escoger esa firma con trayectoria y reconocimiento que le abra las puertas de la transformación digital de una manera efectiva.



Tal es el caso de Huawei, que ofrece a sus aliados de negocio soluciones tecnológicas que les permiten encontrar eficiencias no solo para seguir vigentes, sino también para fortalecerse y estar a la vanguardia, por medio de la innovación.



“Huawei está en la capacidad de ofrecer soluciones de punta a punta en temas de conectividad y transformación digital. De esta forma, organizaciones de sectores como energía, banca, salud, agro, gobierno o educación pueden contar con el respaldo de un fabricante en toda la cadena de productividad, garantizando la seguridad de los procesos y de seguridad de la información”, afirma Guillermo Solomon.



Cabe destacar, igualmente, que se deben preferir los mejores servicios en conectividad, así como soluciones de nube de primer nivel; rubros en los cuales Huawei, por ejemplo, se ha ganado el reconocimiento y el aprecio de usuarios alrededor del mundo.



Superar la crisis es la gran cuestión



Las empresas deben buscar las soluciones que realmente se adapten a sus necesidades y, teniendo en cuenta esto, realizar una inversión que dará frutos en el mediano y largo plazo. Aunque las decisiones que se tomaban en el pasado podían predecir una ventaja competitiva frente a otras empresas, hoy todo se trata de la forma en que se supera la crisis.



En últimas, la transformación digital se convirtió en una necesidad para garantizar la supervivencia empresarial.



