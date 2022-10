Transformación digital, modelos de gestión y capital humano

La innovación ha dado paso a la transformación digital. Las herramientas tecnológicas que se han desarrollado en las últimas décadas ahora resultan esenciales para optimizar y automatizar procesos importantes a nivel corporativo dentro de compañías e instituciones en todos los sectores. Aún más en esta era postpandemia que aceleró la necesidad de generar soluciones sencillas pero eficaces, que permitan mejorar la gestión del recurso más importante que tiene una empresa: el capital humano.

Y es que, dentro de las diferentes organizaciones, tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica, se ha vuelto necesario gestionar al personal más allá de las normas y exigencias de los órganos reguladores dejando atrás los modelos tradicionales y adoptando softwares automatizados. “La tecnología resulta esencial para que los responsables de recursos humanos gestionen el talento en búsqueda de crear cultura y compromiso de los empleados”, advierte Javier Neira, director de Kactus - HCM.



Precisamente, esta compañía colombiana con más de 30 años en el mercado desarrolló Kactus HCM -Human Capital Management-, un software de manejo del talento humano con un importante valor agregado. “Cuenta con un ciclo de vida integral que va desde: la atracción del capital humano, cuenta con subprocesos en el reclutamiento y selección, en la remuneración y compensación, así como en alineación y desarrollo, un módulo de alta importancia que es la gestión del desempeño y la retención en submódulos de bienestar y reconocimientos, siendo un modelo competitivo en sus procesos y subprocesos. “Somos muy cuidadosos de la digitalización del Talento Humano, cumpliendo con sus KPI’s o indicadores medibles que son visibles para el Líder del equipo y sus colaboradores”, explica Neira.



La modalidad de trabajo remoto, la importancia de las estrategias tecnológicas y la competitividad en las empresas de tener el área de recursos humanos automatizado para una asertiva toma de decisiones e incluir modelos tecnológicos en la nube, son algunos de los principales motivos para que las organizaciones adquieran este tipo de software para la gestión del capital humano en búsqueda también de la competitividad empresarial.



“Es importante mencionar que la transformación digital está acompañada de una correcta selección de un aliado tecnológico que no solamente provee la solución, sino también brinde soporte y mantenimiento del software.”, señala el director.



Una solución integral

Kactus HCM es una herramienta que está en la nube y cumple con temas de ciberseguridad, de control de datos y aseguramiento de la información, para que las compañías ya no interactúen con modelos tradicionales, sino que puedan acceder de manera fácil a este tipo de modelos.



De manera óptima, el software permite la autogestión del empleado mediante aplicaciones y portales Web que resuelvan rápidamente y eficazmente solicitudes y/o requerimientos, este es uno de sus mayores apuestas.



En el marco de un resultado completo, Kactus HCM automatiza las tareas repetitivas del capital humano, proporciona información estratégica y contribuye a impulsar la innovación en esas áreas. “Es una opción fácil para aquellas compañías que no están dedicadas a administrar tecnologías. Adquirir una solución en la nube muy rápida que permite a través de modelos simplificados, eficaces y agiles una herramienta para administrar el talento humano”, señala Neira. La flexibilidad del software y su capacidad de integrarse con módulos de ERP lo convierte en una solución vanguardista frente a los retos y desafíos de hoy.



En general, las soluciones que ofrece Digital Ware, en las modalidades On Premise o SaaS (Software as a Services) y Icloud (nube) son escalables y modulares, por lo tanto, se adaptan a las capacidades de las diferentes compañías en todos los sectores, tanto público como privado, que manejen capital humano y que estén apuntando hacia los objetivos estratégicos de transformación digital a través de este tipo de herramientas.



“DigitalWare ha realizado alianzas con Fintechs, para lograr beneficios de financiación, prestamos, anticipos, seguros, entre otros servicios, que amplían beneficios y mejoran las condiciones de las empresas empleadoras y a su vez para sus empleados, mediante integraciones tecnológicas”, señala Javier Neira.



Hosvital – HIS, una solución para el sector salud



Hosvital – HIS Digital Ware

Para una mejor operación del sistema de salud es vital contar con los servicios que las empresas de tecnologías -como Digital Ware-, sobre todo porque esta se adapta a los nuevos modelos que se implementan en el mundo donde la operatividad le apunta no solo a la atención sino también a la prevención.



Hosvital – HIS (Hospital Information System) es otra solución dentro del portafolio de esta compañía. Se trata de un software integral que permite gestionar procesos asistenciales, administrativos, financieros, logísticos, de aseguramiento e integrar diferentes sistemas para centralizar toda la información relevante de determinada institución de salud.



Entre las bondades de esta herramienta, se encuentra la digitalización de información importante del paciente como sus datos personales y su historia clínica electrónica unificada y se optimizan los procesos desde que este solicita su atención médica. “Transformamos los datos en información y esa información se pone al servicio de los médicos para que tomen decisiones informadas”, explica Benjamín Huertas - Médico Salubrista y Gerente Comercial de Hosvital – HIS.



Así las cosas, la transformación digital que ofrece esta plataforma permite que, el médico tenga la recopilación de todos los datos del paciente y que ese paciente tenga toda su información en el celular a través de una App para así poder presentarla ante otro profesional de la salud en caso de requerirlo.



Hosvital – HIS, integra los modelos de: prestación, hospitalización, urgencias, atención ambulatoria, demanda inducida, atención domiciliaria y caracterización de la población desde 1er hasta 4to nivel de complejidad; e incorpora las Rutas de Atención RIAS-MIAS. De igual forma, permite la interoperabilidad con RIS (Radiology Information System), PACS (Picture Archiving and Communication System), LIS (Laboratory Information Systems), farmacia externa, equipos biomédicos, aseguradores y otros prestadores; y ofrece modelos clínicos especializados.



“Entre los beneficios de esta transformación tecnológica se encuentra: mayor seguridad sobre los datos de cada paciente, más privacidad y mayor agilidad a los médicos”, añade el director. Y ofrece soluciones desde tres frentes que son atención, prevención y seguimiento, integrado con aproximadamente 48 módulos, entre ellos, Kactus HCM para conocer y monitorear al personal de salud que opera en los centros médicos que cuentan con esta herramienta. Todo esto se traduce a un mejor sistema de salud.



En países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, México, Costa Rica, Nicaragua entre otros, hay presencia de la compañía a través de Kactus-HCM y Hosvital- HIS. A la fecha, más de mil clientes utilizan los servicios de Digital Ware.