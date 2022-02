Bearing transforma el sector marítimo mundial desde Medellín

El transporte marítimo mueve el 90 por ciento de los bienes de uso diario. A pesar de su importancia, esta industria todavía se está adaptando a las nuevas tecnologías. La buena noticia es que existen compañías que trabajan para impactar significativamente dicho sector y mejorar sus operaciones.

Tal es el caso de Bearing, una startup de tecnología ubicada en Medellín, que lleva los últimos avances en Inteligencia Artificial (IA) y Machine Learning (ML) a la industria del transporte marítimo. Bearing ayuda a las empresas a reducir el consumo de combustible y las emisiones CO2, a optimizar sus oportunidades de mercado y a mejorar la gestión general de sus flotas.



“Siempre estamos en constante innovación y desarrollo de nuevos productos. Nuestros servicios se enfocan principalmente en análisis de rendimiento, análisis de emisiones de carbono y planeación de rutas”, afirma María Gandica, ingeniera de datos.



El análisis de rendimiento les permite a los operadores evaluar el desempeño de cada barco desde diferentes áreas y lograr la máxima eficiencia de toda su flota. La herramienta que Bearing provee a sus clientes destaca las acciones que pueden elegir para mejorar la eficiencia y tomar decisiones correctas. En lo que se refiere al análisis de emisiones de carbono, los ayuda a predecir y comparar la información de cada embarcación y les indica su consumo de carbono actual y las medidas que deben contemplar para evitar mayores emisiones. Asimismo, el software de planeación de itinerarios analiza todas las rutas potenciales para un viaje determinado y les recomienda a los operadores la ruta y el perfil de velocidad ideales para la eficiencia del combustible, las oportunidades de mercado y la seguridad. Por último, pero no menos importante, se adapta automáticamente a las condiciones climáticas cambiantes en tiempo real.



Bearing Bearing

Bearing, reconocida a nivel internacional

​

Contar con talento colombiano y latinoamericano en las áreas de ingeniería y ciencias ha permitido que Bearing haga parte de las 50 mejores startups de tecnología – inteligencia artificial del 2021, según Forbes. En el artículo correspondiente se describen las labores principales de la entidad fundada por Dylan Keil y David Liu.



https://www.forbes.com/sites/alanohnsman/2021/04/26/ai-50-americas-most-promising-artificial-intelligence-companies/?sh=5d9ee26a77cf



“Es un orgullo para nosotros haber usado el poder de la ciencia de datos para

convertirnos en una de las pocas empresas que ha logrado realizar cambios significativos dentro de una de las industrias más grandes del mundo que, tradicionalmente, no utilizaba la tecnología para sus operaciones”, explica Esteban Galvis, ingeniero de infraestructura de machine learning, agregando que “Hoy nos sentimos muy orgullosos de estar dentro de las 50 mejores startups de tecnología – inteligencia artificial del 2021 definidas por Forbes”.



La cultura de Silicon Valley en Medellín



Bearing ofrece a sus trabajadores la oportunidad de vivir una experiencia de una startup al nivel de Silicon Valley en Medellín, llevando el valor de la tecnología a su máxima expresión y donde siempre hay espacio para la innovación, investigación y el desarrollo de nuevos productos.



Su equipo humano y profesional es su centro, por ello ofrece beneficios para educación y esparcimiento personal, además de fomentar los espacios de integración grupal y aprendizaje. “Hacer parte del equipo de Bearing me ha permitido aportar un valor real en la industria marítima, lo que ha promovido también mi crecimiento personal y profesional”, dice Juan David Botero, PhD, quien actualmente ocupa el cargo de ingeniero de machine learning



Con los ojos puestos en el futuro



Continuar impactando a la industria marítima es el propósito principal de Bearing, y para esto se ha aliado con grandes empresas del sector. La apuesta de Bearing es brindarles a los operadores un sistema que se haga presente en todos los aspectos de la cadena de suministro marítimo, desde que se crea un contrato y hasta que se entregan los bienes, y que además les permita no solo ahorrar dinero, sino también reducir las emisiones de carbono o el uso de combustible.



Si desea ser parte de Bearing o acceder a sus últimas noticias, eventos, charlas y reuniones y vacantes laborales durante el 2022 puede seguirlos en su página de LinkedIn www.linkedin.com/company/bearing-ai