Transformar la forma de hacer negocios es posible

Durante los últimos tres años, los hábitos de compra de las personas y los canales de venta de productos y servicios ha evolucionado en planos y niveles que antes de la pandemia pasaban inadvertidos. Hoy, las relaciones no solo personales sino comerciales son dependientes de un sin número de soluciones tecnológicas, aplicaciones, dispositivos móviles y grandes plataformas de comercio en línea, que entre otros y sumados a la búsqueda por una vida más simplificada y productiva, han llevado a las personas a transformar la forma de hacer negocios.

Payments Way entiende que esta revolución de la tecnológica es una realidad que modifica fundamentalmente la manera en que se vive, en la que se trabaja y en la que el mundo se comunica, pero sobre todo, entiende que la tecnología es el medio a través del cual los emprendedores, empresarios y grandes compañías tienen la oportunidad de pertenecer y competir en los mercados locales, ¡y claro que sí!, alcanzar los mercados globales.



Es por esto que como empresa 100 por ciento colombiana, Payments Way cree en su gente, en el trabajo en equipo y principalmente en que las buenas ideas y las grandes compañías no llegan a serlo por sí solas. Es así como impulsa y apoya el desarrollo y crecimiento de cada uno de sus clientes, brindándoles un portafolio diverso de soluciones fintech para el exitoso funcionamiento de sus negocios.



Han sido cinco años de experiencia, entendiendo y siendo conscientes de las necesidades y de los apremiantes desafíos por los que atraviesa el sector del recaudo digital en el país, lo que ha llevado a la empresa a ser no solo un facilitador de pagos digitales, sino un asesor estratégico y dinámico para los requerimientos puntuales de recaudo de los comercios y emprendimientos de sus usuarios, especializándose en el suministro de soluciones 360 como todo un ecosistema para el recaudo y dispersión de pagos.



Su conocimiento puntual del sector le ha permitido materializar importantes alianzas con diferentes entidades financieras, tanto en la órbita bancaría, como en la de procesadores de pagos e incluso con los principales actores del mercado cambiario y bursátil del país, a fin de lograr que la expectativa de negocio de sus clientes crezca siempre de mano de los principales actores del mercado con eficiencia, confianza y seguridad.



Dentro del portafolio de soluciones, los clientes pueden encontrar:



Pasarela de pagos



Payments Way conecta las cuentas bancarias de sus clientes con su procesador de pago, permitiendo que las transacciones de los comercios se den de manera eficiente y segura en los modelos agregador o gateway. Esta solución cuenta con almacenamiento seguro de información (tarjetas de crédito / PCI-DSS), herramientas de detección de fraude, CVV (verificación de tarjeta), AVS (verificación de dirección), autenticación reforzada para disminución en riesgo y perdida de información, pagos en línea nacionales e internacionales y transacciones en moneda nacional y extranjera.



La pasarela ofrece innovadoras y diversas formas de pago abriendo el espectro transaccional para los comercios, donde las personas pueden usar tarjetas débito y crédito, tokenización de tarjetas, PSE, débito directo de cuentas bancarias, recaudo en efectivo por pin de pago, links de pago por e-mail, SMS o redes sociales, programación de pagos recurrentes, suscripción de servicios y automatización de pagos.



Además, la pasarela no solo integra en una sola plataforma todas las formas de pago que los comercios requieran permitiendo el seguimiento, control y validaciones de las transacciones en tiempo real, sino que los clientes cuentan con un servicio de asesoramiento de acuerdo a su comercio, personalización de las herramientas de cobro, perfilamiento de carta de pagos (débito, crédito y alternativos) y una fácil y rápida integración vía API, código de inserción o checkout widget.



Wallet



La billetera virtual es un ecosistema financiero marca blanca para que los clientes puedan programar diferentes servicios, definiendo su forma de pago o dispersión de acuerdo a las necesidades de las empresas y de los negocios o personas vinculadas a ella. Esta solución puede ser personalizada con el logo y colores corporativos de un negocio, además de permitir la emisión de tarjetas (virtuales o físicas), el retiro de efectivo y otros servicios de valor añadido como el pago de facturas y recargas, entre otros.



Multidispersión



La empresa facilita la operación de pagos, dispersión y monetización de dinero, a través de su servicio de transferencia bancaria. Esta solución tiene un sistema de fondos transparente y controlado y facilita pagos B2B y B2C.



Seguro antifraude



Payments Way pone a disposición de sus clientes una solución llave en mano de antifraude como garantía de contra cargos, lo que permite validar las transacciones en tiempo real, minimizar el fraude, aumentar ventas, mejorar la experiencia de uso y dar cobertura al 100 por ciento de la compra.



Pagos NFC y datáfonos



Dentro del portafolio se brindan diversas soluciones de pago en punto de venta presente. Dispositivos fijos, móviles, autónomos y de bolsillo, aparte de recibir pagos por medio de celulares inteligentes bajo la tecnología ‘tap to phone’ convirtiéndolo en un datáfono. Los clientes pueden ofrecer en sus comercios pagos sin contacto con un solo dispositivo y desde cualquier lugar a través de transacciones rápidas, fáciles y seguras que mejoran la experiencia de compra.



PayShop



Esta es una herramienta que ofrece a las personas o empresas una plataforma de e-commerce automatizada que no solo permite exhibir productos, sino administrar las ventas a través de su pasarela de pago integrada, gestor de seguimiento, pedidos y entregas. La solución cuenta con plantillas prediseñadas y de fácil uso, personalización de las herramientas de cobro, carta de pagos diversa y seguro antifraude, dando a los clientes total autonomía en la gestión de su tienda.



Cashless



Payments Way cuenta con diferentes soluciones de pago sin efectivo, mediante el uso de tecnología RFID/NFC donde los clientes pueden realizar pagos, comprar productos o servicios y realizar otras interacciones según las necesidades del negocio. Entre sus ventajas está la eficiencia en procesos de operación, la reducción de gastos, aumento de consumos, reserva de servicios, POS portátil y mejora en experiencia de usuario.



Con esta solución, pueden administrar, gestionar y controlar el acceso a diferentes espacios por medio de manillas inteligentes, almacenando información relevante de sus usuarios e históricos de consumo por lugar y tipo de producto, valores de recarga y saldos de dinero no gastado.



Todo este ecosistema se destaca por ser totalmente productivo en latencia de internet, lo cual garantiza el flujo normal de consumos y la generación de reportes.



“Payments Way busca facilitar el desarrollo de los comercios de sus clientes para que estos se dediquen exclusivamente a su core de negocio y optimicen sus resultados”, afirma Giovanni Vellojin Spataro, Co-Founder & Director General at Payments Way Solutions SAS.



Hoy son más de 1.400 comercios y subcomercios vinculados con los cuales se han desarrollado proyectos en diferentes sectores, que, gracias a la atención de sus necesidades y desarrollo de soluciones puntuales, han llevado a la compañía no solo a atender el mercado local, también a traspasar las fronteras y llegar a países como Perú, México y Ecuador.



