Tu Compra Payment, ¡la gran alternativa entre las pasarelas de pagos!

En medio de un mundo cada vez más digitalizado y donde en los últimos dos años quedó más que clara la relevancia del comercio electrónico tanto para facilitar la vida de las personas como para el sostenimiento, reactivación y crecimiento de los negocios, las pasarelas de pagos se han convertido en una de las soluciones más buscadas por las industrias que ofrecen productos y servicios.

Tu Compra Payment, como pasarela de pagos, está enfocada en brindar soluciones pensadas en los requerimientos de las startups, para que tengan la oportunidad de generar el éxito en sus negocios.



Así mismo, busca contribuir en la estrategia nacional de inclusión financiera pues, por intermedio de esta, más colombianos podrán acceder al mercado que diariamente cubre las necesidades de los ciudadanos, mientras se promueve el emprendimiento en el país.



“Somos también un aliado estratégico que impulsa el posicionamiento en las ventas y que por medio de nuestra pasarela los emprendedores pueden brindar a sus clientes una gran experiencia de compra, gracias a nuestros métodos de pago. En cuanto a las medianas y grandes compañías cubrimos la expansión que vayan teniendo y en la medida en que sus operaciones lo exijan; por eso tenemos una continua evolución y la transformación de los requerimientos y desafíos que cada uno de nuestros clientes vayan encontrando en su diario quehacer”, explica Henry Velásquez Díaz, gerente de Tu Compra Payment.



Con respecto a cuáles son los valores agregados de esta pasarela de pagos y que los diferencian en el mercado, el directivo señala que esta compañía ha buscado un equilibrio entre la tecnología y la humanización en su servicio.



De esta manera, cuenta con una mesa de ayuda y de soporte técnico, con atención las 24 horas del día y los siete días de la semana, disponible con personal capacitado para que esa experiencia no se convierta en algo mecánico, ya que en la actualidad existen métodos en el canal digital como los chatbots que –considera– han deshumanizado un poco el servicio y la interacción con los usuarios.



“En Tu Compra no queremos perder ese contacto ni esa cercanía con nuestros clientes. También lo que queremos es ofrecer soluciones y no aplicaciones a las necesidades específicas de los clientes, tal como se las exige su operación”, enfatiza Velásquez.



Igualmente, esta empresa tiene un departamento de Mercadeo y de Investigación que está en una constante búsqueda de los cambios que se presentan en el mercado, ya que de esta forma lo que hace Tu Compra Payment es generar estrategias que favorezcan el e-commerce de los clientes y, por ende, los comercios pueden brindar una gran experiencia de compra a sus propios usuarios y consumidores.



Su trayectoria



Esta compañía tuvo sus inicios en el año 2007, como una pasarela que en su momento lo que hacía era responder a la necesidad de una nueva forma de vender. Luego, de acuerdo con el Gerente, en 2018 comienza a formar parte de PlayGroup (grupo de empresas en el ecosistema tecnológico), permitiendo así que la pasarela evolucione en cuanto a su operación.



“Con PlayGroup la expectativa de crecimiento tiene una transformación, pues al llegar a un ecosistema tecnológico se aprovecha el conocimiento del grupo y esta experiencia nos lleva a proyectar para Tu Compra Payment un nuevo esquema, por medio del cual podíamos brindar mayores soluciones y mejorar la experiencia de nuestros clientes, no solo enfocados en el tema transaccional, sino también al desarrollo de software a la medida y posicionamiento de los comercios, permitiendo así que puedan dedicarse a la gestión comercial mientras que les proporcionamos todo el soporte de tecnología, de mercadeo, transaccional y de seguridad”, subraya el ejecutivo.



A esto se suma un proceso de vinculación fácil y seguro establecido por Tu Compra Payment, donde el emprendedor puede acceder y tener un aliado estratégico en el recaudo por medio de los canales digitales como el sitio web www.tucompra.com.co o redes sociales y así pueden inscribirse a la pasarela de pagos o si es el caso de requerir un servicio más personalizado, el equipo comercial se encargará de brindar a los comercios la solución que se adapte a sus necesidades.



“En este momento la pasarela funciona para todo el territorio nacional y también tenemos proyecciones de expansión hacia Centro y Suramérica, donde el mercado está en constante crecimiento y observamos un potencial importante. A través de nuestra mesa de análisis estamos evaluando en qué países tenemos la oportunidad de posicionarnos como un gran competidor en el ecosistema financiero con nuevas ideas que tenemos y de qué manera podemos aprovechar toda la experiencia adquirida en Colombia para llegar a esos nichos de mercado que estamos explorando”, revela Velásquez Díaz.



Por otro lado, Tu Compra Payment está certificada con el estándar de seguridad de datos de la industria de tarjetas de pago PCI DSS nivel 1, la cual es el grado más elevado de seguridad que otorgan los QSA en este momento.



“En Tu Compra Payment contamos con un sistema de automatización muy robusto que está diseñado para que las transacciones de clientes y usuarios se manejen de una manera idónea, segura y ágil. Además, contratamos sistemas de validación nacional e internacional con nuestros aliados de servicios en seguridad, los cuales están enfocados a que las transacciones sean posibles, más seguras y se pueda trazar en el tiempo para poderles brindar comodidad, tranquilidad y seguridad en las operaciones de compra y venta”, puntualiza el Gerente.



Para contactarse con esta compañía, los interesados pueden ingresar a www.tucompra.com.co, comunicarse a las líneas telefónicas fijo: (602) 4854805 o con el área comercial a los siguientes números: (+57) 3133394212 – (+57) 3185323166 o a través de las redes sociales, Instagram: @tucompralatam, Facebook: tu compra latam y LinkedIn: tucomprapayment.