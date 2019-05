Un encuentro de emprendedores, para emprendedores

Las nuevas generaciones tienen el ánimo de crear y desarrollar sus propias ideas y quieren asumir el riesgo que implica emprender. Por eso surgen iniciativas como StartCo, un evento que reunirá a emprendedores, inversionistas, clientes y proveedores

alrededor de más de 500 StartUps de nueve países de Latinoamérica, que durante dos días expondrán sus modelos de negocio.



“Queremos que los asistentes aprendan directamente de la experiencia de otros: del día a día, de cómo resolvemos problemas y cómo nos enfrentamos a los pormenores de crear una StartUp”, señala Santiago Mesa, socio del evento.



Como él afirma, todas las estrategias de negocio son completamente distintas y por eso la teoría a veces se queda corta, por eso la idea en StartCo es hacer una jornada vivencial, donde los emprendedores estén frente a frente con el ecosistema empresarial. Todo el contenido académico estará orientado por emprendedores con historias

exitosas de empresas de alto impacto.



“Sabemos que así como el capital económico es importante también lo es el capital humano que lo respalda, y este evento tiene que asegurar eso, porque si alguien decide invertir en una empresa no solo pone su dinero sino que además está en capacidad y

disposición de acompañar el proceso”, agrega Mesa. En StartCo, 62 inversionistas,

que además también son emprendedores, harán presencia para analizar los modelos de negocio que se presentarán en la Ronda de Inversión a realizarse el último día.



Siendo Medellín el epicentro de la innovación y el emprendimiento en Colombia no es extraño que sea la ciudad que acoge este evento, donde los emprendedores estarán durante dos días presentando sus pitch, y los actores del emprendimiento en la ciudad y el país estarán presentes para conocerlos.



“Reconocemos la importancia de Medellín como epicentro del emprendimiento en el país, y es por eso que decidimos apostar por un evento diferente, que en sí mismo es una StartUp para acompañar el desarrollo de los emprendedores”, comenta Juan Gabriel

Arboleda, socio de StartCo.



Alimentos y agro; ambiente y agua; fintech; movilidad y nuevas energías; salud; comercio, industria y turismo; economía naranja; tecnologías de la información y la comunicación; e intraemprendimiento son las categorías de la industria a las cuales pertenecen las StartUps inscritas.

Líderes inspiradores

En el StartCenter se dictarán charlas cortas y enriquecedoras para las startups,

orientadas por emprendedores exitosos. Algunos de ellos serán:

David Vélez, Fundador & CEO Nubank.

Es colombiano y construyó su carrera en bancos de inversión y fondos de private equity y venture capital en Estados Unidos. David ya trabajó en Goldman Sachs, Morgan

Stanley, General Atlantic y en Sequoia Capital, uno de los fondos de inversión estadounidenses más renombrados, y también el principal inversor de Nubank. Es graduado en ingeniería en la Universidad de Stanford, donde también realizó un MBA.

Sebastián Mejía, Co Fundador CSO Rappi

Este caleño construyó su carrera trabajando en el sector financiero y tecnológico en Nueva York, antes de empezar su camino como emprendedor. En 2013, fundó Grability, una empresa que ofrece soluciones de tienda móvil que beneficia a los retailers; y en 2015, creó a Rappi, una aplicación que proporciona una solución en la entrega de productos bajo demanda, que actualmente se valoriza en más de 1.000 millones de dólares.

Daniel Rudasevski, Co Fundador y CBDO Selina

Promotor inmobiliario israelí, experto en bienes raíces en varios lugares de América

Central durante más de 10 años. Co fundador de Selina, una cadena de hostales y

hoteles que sirven como espacio de coworking para los viajeros “nómadas” del siglo

XXI. Para este proyecto, los socios obtuvieron 95 millones de dólares en una ronda de

financiación de serie B para invertir en Norteamérica y Europa.

Felipe Henríquez, Co Fundador Nazca Ventures

Ingeniero Civil Industrial de la Universidad Diego Portales. Participó de la I edición del

programa “Entrepreneurship and competitiveness in Latin America”. Este emprendedor ha realizado dos ventas exitosas. Co-fundó su primera empresa el 2003, Café Orígenes, que vendió en 2009. Y el año 2010 invirtió en Needish.com donde co-fundó clandescuento. com, que fue adquirida por Groupon el mismo año.